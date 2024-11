Packendes Derby in Grafing

Miesbach. (PM TEV) Zum Lokalderby reiste der TEV am Freitagabend in die Grafinger Scheune. Zwar kehrten mit Felix Feuerreiter, Patrick Asselin, Thomas März und...

Miesbach. (PM TEV) Zum Lokalderby reiste der TEV am Freitagabend in die Grafinger Scheune.

Zwar kehrten mit Felix Feuerreiter, Patrick Asselin, Thomas März und Philip Lehr vier Leistungsträger zurück ins Aufgebot von Zdenek Travnicek, aber der Miesbacher Cheftrainer hatte genauso viele neue Ausfälle zu verkraften. Michael Grabmaier, Moritz Schlickenrieder und Valentino Estner aus der U20 fehlten krankheitsbedingt und Aziz Ehliz zwang eine Unterkörperverletzung zur Pause.

Dennoch erwischte der TEV einen Start wie aus dem Bilderbuch. Nach knapp einer Minute gab es das erste Überzahl für die Weiß-Roten und nach gerade einmal 12 Sekunden mit einem Mann mehr vollendete Patrick Asselin nach schöner Kombination über Jakub Bitomsky und Thomas März zum 0:1. Nur 40 Sekunden später durften die rund 40 mitgereisten TEV Fans erneut jubeln. Benedikt Pölt fasste sich ein Herz zog ins Grafinger Drittel und tunnelte sowohl einen Grafinger Verteidiger als auch Lukas Steinhauer im Tor zum 0:2. Grafing hatte aber die passende Antwort auf den Blitzstart des TEV’s und Quirin Spies vollendete in der fünften Minute einen Konter zum 1:2. Danach wurde es kurz ruppig auf dem Eis und es herrschte Derbystimmung als sich Felix Feuerreiter und Leander Ruß in die Haare bekamen. Grafing drückte nun auf das 2:2, doch der TEV schoss genau im richtigen Moment das 1:3. Bei angezeigter Strafe legte Benedikt Dietrich quer für Andreas Nowak und dessen Schlagschuss schlug hinter Steinhauer zur erneuten zwei Tore Führung ein.

Der zweite Abschnitt gehörte dann komplett den Hausherren, aber der TEV verteidigte mit viel Leidenschaft sein Tor. Kurios war dann das 2:3 in der 27.Minute. Einen verdeckten Schuss konnte Lehr gerade noch parieren und die Scheibe lag danach frei vor dem leeren Tor. Lehr schaltete blitzschnell und wollte die Scheibe aus der Gefahrenzone entschärfen, doch der Puck landete auf dem Schläger von Julian Dengl der dann ins leere Tor traf. Die weitere Grafinger Druckphase überstand der TEV schadlos.

Im Schlussabschnitt kämpfte der TEV mit allen Mitteln und fand auch wieder besser in die Partie. Belohnt wurde das durch Stefan Kuhn, der ins Drittel zog und Steinhauer in der 48.Minute zum 2:4 überwand. Als dann Patrick Asselin in der 51.Minute seinen Doppelpack mit einer sehenswerten Einzelaktion nach Pass von Bitomsky schnürte, sah der TEV eigentlich schon wie der sichere Sieger aus. Was sich dann aber in den letzten 80 Sekunden in der Grafinger Wildbräu Arena abspielte, ist wohl das was man als Krimi bezeichnen kann. Zunächst traf Nicolai Quinlan vom Bully weg zum 3:5 und als dann Philipp Quinlan 14 Sekunden vor dem Ende aus dem Slot zum 4:5 traf, kochte die Scheune nochmals. 5 Sekunden vor Schluss gab es dann nochmal Strafe gegen den TEV und Klostersee formierte sich nochmal und gewann tatsächlich das Bully und erneut Nicolai Quinlan suchte den Abschluss aus guter Position, doch Stefan Mechel schmiss sich in den Schuss und verhinderte mit diesem wichtigen Block den Abschluss und somit gewann der TEV trotz der vielen Ausfälle ein hochdramatisches Derby mit 4:5.

Nicht leichter wird die Aufgabe am Sonntag, wenn um 18 Uhr der ERSC Amberg zu Gast an der Schlierach ist.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV