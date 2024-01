Packender Derbysieg gegen Nauheim: Lowry lÃ¤sst Kassel spÃ¤t jubeln

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Zum ersten Spiel im Jahr 2024 war der EC Bad Nauheim zum Hessenderby zu Gast in der Nordhessen Arena....

Kassel. (PM Huskies) Zum ersten Spiel im Jahr 2024 war der EC Bad Nauheim zum Hessenderby zu Gast in der Nordhessen Arena.

Nach einem dominanten Anfangsdrittel der Schlittenhunde, fanden die Gäste zurück in die Partie. Am Ende traf Lowry zwei Minuten vor Schluss zum viel umjubelten Siegtreffer.

Die Huskies kamen wesentlich besser als ihre Gäste in die Partie. Erst nach vier Spielminuten gaben die „Roten Teufel“ ihren ersten Abschluss ab. Nach neun gespielten Minuten bot sich den Huskies die erste größere Gelegenheit, allerdings verpasste Bodnarchuk einen Querpass vor Lunemann knapp. Anschließend boten sich beiden Teams nahezu identische Torchancen. Zuerst konnte Lunemann einen Schuss von Brune nicht richtig kontrollieren, hatte aber Glück, dass die Scheibe neben das Tor fiel, Sekunden später machte Maxwell es ihm auf der anderen Seite nach. Dann war schließlich der Bann gebrochen. Ein Schuss aus halblinker Position konnte Lunemann nur nach rechts abprallen lassen, wo Lowry goldrichtig stand und den Puck nur noch ins Netzt befördern musste (15.). So ging es nach 20 Minuten mit einer 1:0-Führung für den ECK in die Pause.

Zu Beginn des Mittelabschnitts verpassten die Schlittenhunde es zunächst in Überzahl auf 2:0 zu erhöhen, taten dies aber anschließend bei gleicher Anzahl an Spielern. Einen Abschluss von Seigo konnte Lunemann nur prallen lassen und so kam Brune von der rechten Seite zu einem einfachen Treffer (24.). Mit dem zweiten Treffer kam auch Bad Nauheim besser ins Spiel und zwangen Maxwell in der 25. Minute zu einem starken Save. Lunemann verhinderte anschließend den fast schon scher geglaubten Treffer zum 3:0. Dotter war im rechten Bullykreis freigespielt worden und hatte, da Lunemann außer Position war, den leeren Kasten vor sich. Seinen Schuss konnte der Gäste-Keeper jedoch mit der Fanghand noch sehenswert von der Linie kratzen (28.). Nach einer kleinen Strafe gegen Marco Müller kam Bad Nauheim in Überzahl durch Hickmott zum Anschlusstreffer (30.) und glich das Spiel nur eine Minute später, ebenfalls in Überzahl, sogar aus. Beim zweiten Treffer war Neuzugang Gerlach auf der linken Seite freigespielt worden und traf per Handgelenksschuss unter die Latte. Beflügelt vom Ausgleichstreffer spielten sich die Gäste anschließend zum ersten Mal bei Fünf-gegen-Fünf im Offensivdrittel fest, konnten aber keinen dritten Treffer erzielen. Einen vermeintlich dritten Treffer erzielten die Huskies später in Überzahl, allerdings war der Puck eine Sekunde zu spät hinter der Linie, weswegen es beim 2:2 zur Pause blieb.

Im Schlussabschnitt dauerte es nicht lange ehe die Huskies sich ihre Führung zurückholten. Nach einer Unaufmerksamkeit in der Defensive der Gäste passte Brune auf, hielt so den Puck im Offensivdrittel, wo er kurze Zeit später Detsch fand, der die Scheibe in den rechten Winkel zum 3:2 beförderte (45.). Danach gestaltete sich das Spiel wieder ausgeglichen ehe ein Schuss von Fischer von Weiß ins Tor abgefälscht wurde. Der Treffer wurde per Videobeweis überprüft, zählte jedoch (54.). Alles deutete auf eine Verlängerung hin, aber Lowry hatte etwas dagegen. In Überzahl traf der Routinier, ähnlich wie zuvor Detsch, ins rechte obere Eck zur viel umjubelten Führung. Spannend blieb es trotzdem bis in die Schlusssekunden, dann traf Olsen in Unterzahl ins leere Tor zur Entscheidung (60.)

Tore:

1:0 Lowry (Weidner, Valenti – 15. Min.)

2:0 Brune (Seigo, Detsch – 24. Min.)

2:1 Hickmott (PP – Gerlach, Schmidt – 30. Min.)

2:2 Gerlach (PP – Schmidt, Orendorz – 31. Min.)

3:2 Detsch (Faber, Keussen – 45. Min.)

3:3 Weiß (Pollastrone, Fischer – 54. Min.)

4:3 Lowry (PP – Faber, Valenti – 59. Min.)

5:3 Olsen (EN – McMillan, Faber – 60. Min.)