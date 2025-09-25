Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Alps Hockey League Rittner Buam SkyAlps Overtime-Niederlage in Sterzing für die Rittner Buam SkyAlps
Rittner Buam SkyAlps

Overtime-Niederlage in Sterzing für die Rittner Buam SkyAlps

25. September 20252 Mins read21
Share
Tobias Graf und Manuel Oehler - © Max Pattis
Share

Sterzing. (PM Broncos) Das erste Südtiroler Derby der Saison endete für die Rittner Buam SkyAlps mit einer Niederlage in der Overtime.

Gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mussten sich die Blau-Roten am Donnerstagabend in Sterzing nach einem spannenden und umkämpften Spiel mit 1:2 geschlagen geben.

Dass es sich um ein heißes Südtiroler Derby handelte, zeigten beide Teams von Anfang an: Hohes Forechecking, ordentliche Härte und jede Menge Einsatzbereitschaft waren gleich vorhanden. Die ersten Schüsse stellten auf beiden Seiten aber kein Problem für die gewohnt sicheren Torhüter Furlong im Kasten der Rittner Buam SkyAlps und Groh in jenem der Wipptal Broncos Weihenstephan dar. Auch ein Powerplay für Ritten änderte am Ergebnis nichts. In der Schlussminute gab es dann je einen Hochkaräter pro Seite: Zuerst legte Manuel Öhler auf Crespi ab, der die Scheibe aus kurzer Distanz aber nicht ins Tor bekam, direkt im Gegenzug wurde es vor Furlongs Kasten brenzlig, als ein Schuss von Cianfrone in Richtung Linie rutschte, dort aber von Marzolini weggekratzt werden konnte (19.). So blieb es zunächst beim 0:0.

Das Mitteldrittel gestaltete sich genauso schwungvoll und spannend. Zunächst parierte Groh einen Schuss von Graf (21.), auf der Gegenseite landete ein Sanvido-Versuch daneben (22.). Es folgten je ein Powerplay pro Seite, welche aber beide ohne Torerfolg endeten. In der 32. Minute vergab Manuel Öhler nach einem schnellen Gegenstoß alleine vor Groh, sein Schuss flog knapp neben dem Pfosten vorbei. Und dann schlugen die Broncos zu: Sanvido lieferte den traumhaften Assist für Sproviero, der am linken Pfosten freihstehend nur noch einschieben musste (34.52). Ritten suchte die schnelle Antwort und handelte sich eine weitere Zeitstrafe ein, die sie aber überstehen konnten. In der Schlussminute agierten dann auch die Blau-Roten in Überzahl, ein Treffer wollte aber nicht fallen.

Der ersehnte Ausgleichstreffer fiel dann wenige Minuten nach Wiederbeginn. In einer schönen Aktion spielte Crespi vor das Tor zu Madsen, dessen Schuss prallte vom Schoner von Groh genau vor den Schläger von Graf, der zum 1:1 einschob (42.26). Das kräftezehrende Spiel der beiden Südtiroler Kontrahenten führte sich auch im Rest des Schlussdrittels fort, mit jeweils einem Powerplay, aber weiterhin waren die Torhüter stets am Posten. In der 54. Minute kurvte Zandegiacomo um das Rittner Tor, blieb aber an Furlongs Schoner hängen, auf der Gegenseite vergab Cuglietta nach einem Konter am stark reagierenden Groh (59.). Somit ging es in die Overtime, in der nach eineinhalb Minuten Kostner für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Und in dieser Überzahlsituation schlug Sproviero zum zweiten Mal zu und entschied die Partie (62.53).

Für die Rittner Buam SkyAlps geht es am Samstag mit dem nächsten Südtiroler Derby weiter, dann aber wieder in der Ritten Arena. Um 18 Uhr empfangen sie die Hockey Unterland Cavaliers in Klobenstein.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Tore: 1:0 Sproviero (34.52), 1:1 Graf (42.26), 2:1 Sproviero (62.53)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

3152
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Wölfe wollen an guten Saisonstart anknüpfen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Rittner Buam SkyAlps

Südtiroler Derbywoche für die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Nach dem gelungenen Auftakt gegen den HC Asiago geht...

By24. September 2025
Rittner Buam SkyAlps

Kantersieg gegen Asiago: Traumstart für die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps sind mit einem Kantersieg in...

By21. September 2025
Rittner Buam SkyAlps

Die Alps Hockey League beginnt: Die Rittner Buam SkyAlps empfangen Asiago

Klobenstein. (PM Buam) Am Samstag hat das Warten ein Ende: Die zehnte...

By19. September 2025
Rittner Buam SkyAlps

Die Rittner Buam SkyAlps schlagen Asiago im letzten Test

Klobenstein. (PM Buam) Das dritte Testspiel der Rittner Buam SkyAlps wurde dieses...

By14. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten