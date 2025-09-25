Overtime-Niederlage in Sterzing für die Rittner Buam SkyAlps

Sterzing. (PM Broncos) Das erste Südtiroler Derby der Saison endete für die Rittner Buam SkyAlps mit einer Niederlage in der Overtime.

Gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mussten sich die Blau-Roten am Donnerstagabend in Sterzing nach einem spannenden und umkämpften Spiel mit 1:2 geschlagen geben.

Dass es sich um ein heißes Südtiroler Derby handelte, zeigten beide Teams von Anfang an: Hohes Forechecking, ordentliche Härte und jede Menge Einsatzbereitschaft waren gleich vorhanden. Die ersten Schüsse stellten auf beiden Seiten aber kein Problem für die gewohnt sicheren Torhüter Furlong im Kasten der Rittner Buam SkyAlps und Groh in jenem der Wipptal Broncos Weihenstephan dar. Auch ein Powerplay für Ritten änderte am Ergebnis nichts. In der Schlussminute gab es dann je einen Hochkaräter pro Seite: Zuerst legte Manuel Öhler auf Crespi ab, der die Scheibe aus kurzer Distanz aber nicht ins Tor bekam, direkt im Gegenzug wurde es vor Furlongs Kasten brenzlig, als ein Schuss von Cianfrone in Richtung Linie rutschte, dort aber von Marzolini weggekratzt werden konnte (19.). So blieb es zunächst beim 0:0.

Das Mitteldrittel gestaltete sich genauso schwungvoll und spannend. Zunächst parierte Groh einen Schuss von Graf (21.), auf der Gegenseite landete ein Sanvido-Versuch daneben (22.). Es folgten je ein Powerplay pro Seite, welche aber beide ohne Torerfolg endeten. In der 32. Minute vergab Manuel Öhler nach einem schnellen Gegenstoß alleine vor Groh, sein Schuss flog knapp neben dem Pfosten vorbei. Und dann schlugen die Broncos zu: Sanvido lieferte den traumhaften Assist für Sproviero, der am linken Pfosten freihstehend nur noch einschieben musste (34.52). Ritten suchte die schnelle Antwort und handelte sich eine weitere Zeitstrafe ein, die sie aber überstehen konnten. In der Schlussminute agierten dann auch die Blau-Roten in Überzahl, ein Treffer wollte aber nicht fallen.

Der ersehnte Ausgleichstreffer fiel dann wenige Minuten nach Wiederbeginn. In einer schönen Aktion spielte Crespi vor das Tor zu Madsen, dessen Schuss prallte vom Schoner von Groh genau vor den Schläger von Graf, der zum 1:1 einschob (42.26). Das kräftezehrende Spiel der beiden Südtiroler Kontrahenten führte sich auch im Rest des Schlussdrittels fort, mit jeweils einem Powerplay, aber weiterhin waren die Torhüter stets am Posten. In der 54. Minute kurvte Zandegiacomo um das Rittner Tor, blieb aber an Furlongs Schoner hängen, auf der Gegenseite vergab Cuglietta nach einem Konter am stark reagierenden Groh (59.). Somit ging es in die Overtime, in der nach eineinhalb Minuten Kostner für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Und in dieser Überzahlsituation schlug Sproviero zum zweiten Mal zu und entschied die Partie (62.53).

Für die Rittner Buam SkyAlps geht es am Samstag mit dem nächsten Südtiroler Derby weiter, dann aber wieder in der Ritten Arena. Um 18 Uhr empfangen sie die Hockey Unterland Cavaliers in Klobenstein.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Tore: 1:0 Sproviero (34.52), 1:1 Graf (42.26), 2:1 Sproviero (62.53)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!