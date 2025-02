Overtime-Niederlage im Derby, aber Bozen qualifiziert sich fÃ¼r die Playoffs

Bozen. (PM HCB) Das letzte Derby der Saison zwischen dem HC Pustertal und dem HCB Südtirol Alperia endet mit einer Overtime-Niederlage für die Foxes: Die Schwarz-Gelben setzen sich mit 3:2 durch, dank des entscheidenden Treffers von Frycklund in der Verlängerung.

Trotz der Niederlage sichert sich Bozen mit dem gewonnenen Punkt rechnerisch die Playoff-Qualifikation und bleibt punktgleich mit den Red Bulls auf dem dritten Platz. Am Sonntag (16:00 Uhr) steht ein äußerst wichtiges Direktduell gegen Fehervar an.

Spielverlauf: Trainer Glen Hanlon setzt auf dieselbe Aufstellung wie am Mittwoch gegen Asiago.

Zu Beginn versuchen die Weiß-Roten das Spiel zu kontrollieren, doch Pustertal geht mit dem ersten Torschuss in Führung: Purdeller überwindet Harvey in der 4. Minute mit einem Schuss zwischen den Schonern. Kurz darauf erhält Bozen sein erstes Powerplay des Abends und gleicht in der 7. Minute aus: Frigo verwandelt eine perfekte Vorlage von Christoffer und lässt Pasquale keine Chance. Für Frigo ist es bereits das fünfte Derby in Folge mit einem Treffer – in den Auswärtsspielen in Bruneck erhöht sich seine Serie sogar auf sechs Spiele. Bozen drückt weiter, erneut in Überzahl, doch diesmal pariert der Pusterer Torhüter Bradleys Direktschuss. Die Wölfe setzen nur sporadisch offensive Akzente, während die Gäste dem nächsten Treffer näherkommen: Ein Schuss von Spornberger prallt gefährlich vor dem Tor auf und bringt Pasquale in Bedrängnis.

Zu Beginn des zweiten Drittels sorgt DiGiacinto zweimal für Gefahr, dann übernimmt Pustertal die Initiative und setzt Harvey unter Druck. In der 30. Minute gehen die Hausherren erneut in Führung: Glira zieht aus der Distanz ab, Harvey kann nicht festhalten, und der Puck landet im Netz. Die Foxes antworten mit einem Schuss von Di Perna, den Pasquale mit dem Schoner pariert. In der 34. Minute dann der erneute Ausgleich: Salinitri entwischt in einem Alleingang und versenkt den Puck präzise im Winkel – 2:2 in der Intercable Arena.

Im Schlussdrittel wirken beide Mannschaften müde. Zwei Überzahlsituationen auf beiden Seiten bleiben ungenutzt, und klare Torchancen sind Mangelware. Es geht in die Verlängerung. Nachdem Bradley eine große Möglichkeit vergibt, fällt die Entscheidung durch Frycklund, der den Puck am ersten Pfosten versenkt. Seine provokante Jubelgeste vor der Bozner Bank löst eine Rudelbildung aus, begleitet von einem wilden Becherwurf auf das Eis durch das Publikum. Die Schiedsrichter benötigen mehrere Minuten, um die Situation zu beruhigen.

HC Pustertal – HCB Südtirol Alperia 3 – 2 OT [1-1; 1-1; 0-0; 1-0]

Tore: 03:46 Tommy Purdeller (1-0); 06:50 Luca Frigo PP1 (1-1); 29:20 Daniel Glira (2-1); 33:29 Anthony Salinitri (2-2); 62:49 Mikael Frycklund (3-2)

Torschüsse: 28-20

Strafminuten: 28-15

Schiedsrichter: Huber, Nikolic K. / Mantovani, Nothegger

Zuschauer: 3.104

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV