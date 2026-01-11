Overtime Niederlage für die Joker

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren empfing am heutigen 34. Spieltag der laufenden DEL2-Saison die Ravensburg Towerstars.

Die Joker mussten hierbei auf John Rogl, Joe Cassetti, Jonny Tychonick, D’Artagnan Joly, Henri Kanninen und krankheitsbedingt auch auf Max Hadraschek verzichten. Für den pausierenden Daniel Fießinger stand wieder Cody Porter im Tor. Der ESVK musste sich trotz toller kämpferischer Leistung vor 2.442 Zuschauern mit 2:3 n.V. geschlagen geben.

Beide Mannschaften kamen mit Tempo aus der Kabine. Nach einem kurzen Hin und Her öffnete sich die Strafbankkabine das erste Mal für Nickolas Latta wegen Behinderung. Die Joker spielten ihre Überzahl überlegt und mit viel Zeit an der Scheibe. Es sollte kein Tor fallen, jedoch setzte Rot-Gelb auch in Gleichzahl weiter nach. Bei den Gästen war zu beobachten, dass sie immer wieder mit kleinen Nicklichkeiten versuchten, die Joker aus dem Konzept zu bringen. Das sollte Mitte des Drittels auch funktionieren, als die Schiedsrichter eine übertriebene Härte von Paul Mayer mit zwei Minuten ahndeten. Allerdings ließ sich der ESV Kaufbeuren davon nicht beeindrucken. Sie klärten mehrfach souverän und ließen Ravensburg kaum in die Offensivzone. Ein ungewohnt offensiver ESV Kaufbeuren setzte sich bis zur Pause immer wieder aggressiv in den Zweikämpfen durch und erspielte sich mehrere Chancen. Dreizehn Sekunden vor dem Pausentee musste Alex Alroth noch wegen eines Beinstellens für zwei Minuten raus, ehe das Drittel endete.

Die Kaufbeurer Überzahl zu Anfang des zweiten Spielabschnitts zahlte sich nicht aus. Die Towerstars schalteten danach einen Gang hoch. Der ESVK ließ sich immer weiter hinten reindrängen und konnte seinen Kampfgeist aus dem ersten Drittel nur noch wenig zeigen. So häuften sich auch die Torszenen. Zunächst wollte Nicolas Appendino an der blauen Linie den Puck in Richtung Tor feuern, als ihm sein Schläger brach. Den resultierenden Konter parierte Cody Porter stark, den daraus für die Joker resultierenden Gegenkonter konnte Alex Zawatsky auf Zuspiel von Jakob Peukert aber ebenfalls nicht im Tor unterbringen. In der 28. Minute war es dann so weit. Die Gäste standen in der Kaufbeurer Zone, in der Luca Hauf von der linken Seite den am gegenüberliegenden Pfosten stehenden Erik Karlsson sah. Der Pass kam, der Onetimer auch, und so stand das 0:1 auf der Anzeigetafel. Die Joker wollten das nicht auf sich sitzen lassen. So fuhr wenig später Sami Blomqvist über die linke Offensivseite an und schlenzte in Richtung Tor. Der Puck wurde von einem Ravensburger Verteidiger abgefälscht, sodass Brent Raedeke freie Bahn hatte, den freien Puck im halbleeren Tor zum 1:1-Ausgleich zu versenken. Es folgte eine weitere Strafzeit aufgrund eines Stockchecks von Erik Karlsson, die der ESVK nicht für sich nutzen konnte. Danach musste wieder ein Kaufbeurer auf die Sünderbank. Paul Mayer erhielt ebenfalls zwei Minuten wegen Stockchecks. Während des Ravensburger Powerplays schlug Thomas Reichel seinem Gegenüber Alex Zawatsky den Schläger aus der Hand und musste ebenfalls für zwei Minuten runter. Im Vier-gegen-Vier spurtete Mark Rassel aufgrund eines Stellungsfehlers der Kaufbeurer Verteidigung auf Cody Porter zu und nagelte den Puck zum 1:2 unter die Latte. Mit diesem Spielstand ging es in die zweite Pause.

Die Joker kamen mit viel Selbstbewusstsein aus der Kabine und sie sollten sich auch nach wenigen Minuten dafür belohnen. Tyson McLellan setzte sich an der rechten Bandenseite durch, umkurvte das Tor und passte in den Slot zu Max Oswald, der nur noch den Schläger zum 2:2 reinhalten musste. Die Towerstars setzten dagegen. Nickolas Latta versuchte es mit einem Schlenzer in den Winkel, Cody Porter hielt jedoch souverän mit der Fanghand. Es ging bis zum Schluss munter hin und her. Wenige Sekunden vor Ende des Drittels kratzte Nicolas Appendino den Puck von der Linie, dann ging es in die Verlängerung. In dieser ließ Erik Karlsson den Puck für Nickolas Latta liegen, der das Spiel mit seinem Schlenzer zum 2:3 in den Winkel beendete.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!