Overtime-Niederlage fÃ¼r die Capitals im ersten Testspiel

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren das erste Vorbereitungsspiel beim HC Nové Zámky nach Overtime mit 2:3. Leon Wallner bringt die Wiener...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren das erste Vorbereitungsspiel beim HC Nové Zámky nach Overtime mit 2:3.

Leon Wallner bringt die Wiener im ersten Drittel in Unterzahl in Führung (2./SH1), Patrick Antal legt im Mittelabschnitt einen Powerplay-Treffer für die Capitals nach (30./PP1). Nové-Zámky-Verteidiger Karl Boudrias sorgt mit einem Doppelschlag dafür, dass es unentschieden in die zweite Pause geht (36./PP1, 38.). Nach einem torlosen Schlussdrittel fällt die Entscheidung in der Overtime spät. Drei Sekunden vor Ende der Verlängerung erzielt Nicolas Guay in Überzahl den Siegtreffer für die Slowaken. Die spusu Vienna Capitals setzen die Pre-Season am 24.8. und 25.8. in Klagenfurt gegen die DEL-Teams Schwenninger Wild Wings bzw. Grizzlys Wolfsburg fort.

Im ersten Testspiel der laufenden Vorbereitung musste Neo-Caps-Head-Coach Gerry Fleming auf Willie Raskob und Jérémy Grégoire verzichten. Letzterer wurde aufgrund von kurzfristig aufgetretenen Unterkörperproblemen geschont. Im Tor kam Sebastian Wraneschitz zum Einsatz. Die erste Schlüsselszene des Spiels passierte gleich in der zweiten Minute. Caps-Angreifer Niki Hartl wurde mit einer Zwei-Minuten-Strafe belegt. Doch in Unterzahl erzielten die Wiener den Führungstreffer. Armin Preiser stocherte die Scheibe an der eigenen blauen Linie weg, Leon Wallner nahm diese auf und traf nach einem sehenswerten Solo (2.). Die spusu Vienna Capitals gaben im ersten Drittel den Ton an, kamen immer wieder gefährlich vor das Tor der Hausherren, einen weiteren Treffer konnten die Wiener in den ersten 20 Minuten aber nicht nachlegen. Wraneschitz agierte bei den seltenen Chancen der Slowaken jedenfalls stabil.

Im Mitteldrittel setzte sich weitgehend dasselbe Bild fort, die Strafen auf beiden Seiten nahmen allerdings zu. Eine solche nutzten die Capitals, um die Führung im zweiten Spielabschnitt auszubauen. Seamus Donohue zog von der gegnerischen blauen Linie ab, Patrick Antal lenkte den Puck mustergültig in die Maschen ab (30./PP1). Nach einer Strafe gegen Christof Kromp in der 34. Minute agierten die Capitals abermals in Unterzahl. Wallner hatte eine Minute später die Chance auf den nächsten Shorthander, konnte aber nicht vollstrecken. Praktisch im Gegenzug erzielte Karl Boudrias für die Hausherren den Anschlusstreffer (36./PP1). Zwei Minuten später erzielte der Kanadier sogar das Tor zum Ausgleich (38.).

Die Capitals agierten zu Beginn des Schlussdrittels in Überzahl, konnten aus dieser aber keinen Profit schlagen. Zane Franklin vergab in der 40. Minute die beste Gelegenheit. Das Schiedsrichtergespann verteilte im Schlussabschnitt munter Strafen gegen beide Teams, Tore entstanden daraus nicht. Auch nicht 15 Sekunden vor Spielende, als Wraneschitz in Unterzahl wichtige Saves gelangen, um das Spiel in die Overtime zu retten.

In der Verlängerung fanden die spusu Vienna Capitals ein Chancenplus vor. Nachdem Jason Willms bei einem Konter unlauter von seinem Gegenspieler behindert wurde, gab es sogar einen Penaltyshot für die Wiener. Diesen vergab Brett Kemp. 21 Sekunden vor Ende der Overtime wurde Evan Jasper auf die Strafbank geschickt. Diesmal konnten die Slowaken die Überzahl für sich nutzen und in Person von Nicolas Guay drei Sekunden vor Ende der Verlängerung den Siegtreffer erzielen.

HC Nové Zámky – spusu Vienna Capitals 3:2 n.OT. (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Tore NOZ: Karl Boudrias (36./PP1, 38.), Nicolas Guay (65./PP1)

Tore CAPS: Leon Wallner (2./SH1), Patrick Antal (30./PP1)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #30 Sebastian Wraneschitz | #41 Tyler Parks

1. Linie: #91 Dominique Heinrich, #55 Jack Dougherty – #26 Evan Jasper, #20 Peter Krieger, #21 Brett Kemp

2. Linie: #5 Dominic Hackl, #33 Seamus Donohue – #10 Patrick Antal, #19 Aljaz Predan, #61 Zane Franklin

3. Linie: #50 Mario Fischer, #2 Lukas Piff – #8 Mathias Böhm, #88 Jason Willms, #96 Niki Hartl

4. Linie: #40 Bernhard Posch – #37 Christof Kromp, #9 Leon Wallner, #3 Armin Preiser

Statement Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Ich habe heute einige positive Sachen von meiner Mannschaft gesehen. Die Special Teams waren alles in allem gut, speziell unser Powerplay. Wir können einiges aus diesem Spiel mitnehmen, was uns langfristig besser machen wird. Das ist positiv, auch wenn wir nicht gewonnen haben. Wir müssen in Zukunft disziplinierter auftreten als heute, so viele Strafen dürfen wir uns nicht erlauben. Dafür hatten wir einige Möglichkeiten unser Penaltykilling zu testen und herauszufinden, was wir bereits gut machen und was wir noch verbessern müssen.“