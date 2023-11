Overtime-Erfolg: Deggendorfer SC setzt sich gegen den EC Peiting durch

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Es war ein hartes Stück Arbeit für den Deggendorfer SC am Mittwochabend. Vor 1838 Zuschauern in der Festung an...

Artikel anhören Artikel anhören

Deggendorf. (PM DSC) Es war ein hartes Stück Arbeit für den Deggendorfer SC am Mittwochabend.

Vor 1838 Zuschauern in der Festung an der Trat setzte sich die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger mit 4:3 nach Verlängerung gegen den Tabellenfünften, den EC Peiting, durch.

Im Duell mit den Oberbayern drehte sich vor der Partie das Personalkarusell des DSC. Während mit Ondrej Pozivil, Curtis Leinweber und Sascha Maul drei Akteure in den Kader zurückkehrten, fehlten an der Seite des nach wie vor verletzten Alex Grossrubatscher nun auch Leon Zitzer und Niklas Pill.

Beide Mannschaften tasteten sich in den ersten Minuten ab und Stück für Stück entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Als sich die Deggendorfer schließlich gegen Ende des ersten Abschnitts ein leichtes Übergewicht erspielten, schlugen die Gäste eiskalt zu. Markus Czogallik schnappte sich in der 18. Minute den Puck und schloss alleine vor Timo Pielmeier zum 0:1 Pausenstand ab.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Der DSC zwar optisch mit mehr Spielanteilen, ohne jedoch dabei das Tor der Peitinger ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die Oberbayern verlegten sich über weite Strecken auf ihre schnellen Konter und einer dieser Gegenangriffe führte zum 0:2. In der 32. Minute war es Brett Ouderkirk, der aus vollem Lauf Silvan Heiß umkurvte und unhaltbar abschloss. Doch die Hausherren hatten dieses Mal die richtige Antwort parat. Nur 18 Sekunden nach dem Peitinger Treffer verwertete Lukas Miculka einen Abpraller von der Bande zum 1:2 Anschlusstreffer. Die Deggendorfer erspielten sich in den folgenden Minuten weitere Gelegenheiten, konnten allerdings Andreas Magg im Peitinger Tor im zweiten Abschnitt nicht mehr überwinden.

Im Schlussdrittel drückte der Deggendorfer SC auf den Ausgleich, der in der 47. Minuten gelang. Antonin Dusek traf nach schöner Einzelleitung zum 2:2. Doch dieses Mal hatten die Gäste die passende Antwort parat. Einen Schuss von Tobias Beck fälschte Sam Payeur in der 48. Minute unhaltbar zum erneuten Peitinger Führungstreffer ab. Der DSC warf alles in die Waagschale und kam in der 57. Minute zum späten Ausgleich. Nach mustergültigem Zuspiel von Sascha Maul traf Julian Elsberger zum 3:3. Dies war gleichermaßen auch der Spielstand nach 60 Minuten.

In der Verlängerung schwang sich Thomas Greilinger zum Matchwinner auf, als er nach 25 Sekunden per Schlagschuss für den Zusatzpunkt sicherte.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Freitag mit dem nächsten Auswärtsspiel. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger bei den Tölzer Löwen.

6056 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten