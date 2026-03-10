Our Home. Our Time: Fahrplan fÃ¼r die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz

ZÃ¼rich. (PM SIHF) Vom 14. April bis 10. Mai 2026 bereitet sich die Schweizer Herren-Nationalmannschaft auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in ZÃ¼rich und Fribourg vor.

Neben Testspielen in der Schweiz und der Slowakei stehen in der dritten und vierten Vorbereitungswoche die Euro-Hockey-Tour-Turniere in Tschechien und Schweden auf dem Programm.

In den vier Wochen vor Beginn der 2026 IIHF Ice Hockey World Championship nutzt das Team von Head Coach Patrick Fischer die Zeit fÃ¼r intensive Trainingseinheiten und vier Testspiele.

â€¢ Donnerstag, 16. April 2026, 16:30 Uhr, Topvar Arena, Topolcany (Slowakei): Slowakei – Schweiz

â€¢ Freitag, 17. April 2026, 16:30 Uhr, Topvar Arena, Topolcany (Slowakei): Slowakei – Schweiz

â€¢ Donnerstag, 23. April 2026, 19:45 Uhr, Tissot Arena, Biel: Schweiz – Ungarn

â€¢ Freitag, 24. April 2026, 19:45 Uhr, Tissot Arena, Biel: Schweiz – Ungarn

Die erste Vorbereitungswoche findet vollstÃ¤ndig in der Slowakei statt. Die gesamte zweite Trainingsphase wird in Biel absolviert.

Anschliessend stehen die Fortuna Hockey Games auf dem Programm. FÃ¼r die Schweiz beginnen sie am Donnerstag, 30. April 2026, um 18:00 Uhr mit dem Breakout-Spiel gegen Schweden in JÃ¶nkÃ¶ping, gefolgt von Partien gegen Finnland am Samstag, 2. Mai 2026, um 12:00 Uhr und gegen Tschechien am Sonntag, 3. Mai 2026, um 16:00 Uhr in der Budvar Arena in Budweis (Tschechien).

Die Beijer Hockey Games, die Ã¼blicherweise im Februar stattfinden, wurden aufgrund der Olympischen Spiele auf den Mai 2026 verschoben. Das Turnier wird in der Catena Arena in Ã„ngelholm (Schweden) ausgetragen und bildet den Abschluss der WM-Vorbereitung. Die Schweiz trifft in der Euro Hockey Tour dabei der Reihe nach auf Finnland (7. Mai 2026, 15:00 Uhr), Schweden (9. Mai 2026, 16:00 Uhr) und Tschechien (10. Mai 2026, 12:00 Uhr).

Testspiel-Vorverkauf ab Ende MÃ¤rz 2026

Der Vorverkauf fÃ¼r die Heimspiele in der Schweiz startet Ende MÃ¤rz 2026. Die Partien finden am 23. und 24. April 2026 in der Tissot Arena in Biel statt. Tickets sind erhÃ¤ltlich unter www.sihf.ch/ticketing. Wir freuen uns auf lautstarke UnterstÃ¼tzung aller Schweizer Fans!

SÃ¤mtliche Vorbereitungsspiele der Schweizer Nationalmannschaft, einschliesslich der Euro Hockey Tour, werden wie gewohnt live auf den SRG-Sendern (SRF, RTS, RSI) Ã¼bertragen.