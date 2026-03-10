Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz Our Home. Our Time: Fahrplan fÃ¼r die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz
Schweiz

Our Home. Our Time: Fahrplan fÃ¼r die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz

10. MÃ¤rz 20261 Mins read35
Share
Die Spieler von Team Schweiz - Â© Moritz Eden / City-Press
Share

ZÃ¼rich. (PM SIHF) Vom 14. April bis 10. Mai 2026 bereitet sich die Schweizer Herren-Nationalmannschaft auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in ZÃ¼rich und Fribourg vor.

Neben Testspielen in der Schweiz und der Slowakei stehen in der dritten und vierten Vorbereitungswoche die Euro-Hockey-Tour-Turniere in Tschechien und Schweden auf dem Programm.

In den vier Wochen vor Beginn der 2026 IIHF Ice Hockey World Championship nutzt das Team von Head Coach Patrick Fischer die Zeit fÃ¼r intensive Trainingseinheiten und vier Testspiele.

â€¢ Donnerstag, 16. April 2026, 16:30 Uhr, Topvar Arena, Topolcany (Slowakei): Slowakei – Schweiz
â€¢ Freitag, 17. April 2026, 16:30 Uhr, Topvar Arena, Topolcany (Slowakei): Slowakei – Schweiz
â€¢ Donnerstag, 23. April 2026, 19:45 Uhr, Tissot Arena, Biel: Schweiz – Ungarn
â€¢ Freitag, 24. April 2026, 19:45 Uhr, Tissot Arena, Biel: Schweiz – Ungarn

Die erste Vorbereitungswoche findet vollstÃ¤ndig in der Slowakei statt. Die gesamte zweite Trainingsphase wird in Biel absolviert.

Anschliessend stehen die Fortuna Hockey Games auf dem Programm. FÃ¼r die Schweiz beginnen sie am Donnerstag, 30. April 2026, um 18:00 Uhr mit dem Breakout-Spiel gegen Schweden in JÃ¶nkÃ¶ping, gefolgt von Partien gegen Finnland am Samstag, 2. Mai 2026, um 12:00 Uhr und gegen Tschechien am Sonntag, 3. Mai 2026, um 16:00 Uhr in der Budvar Arena in Budweis (Tschechien).

Die Beijer Hockey Games, die Ã¼blicherweise im Februar stattfinden, wurden aufgrund der Olympischen Spiele auf den Mai 2026 verschoben. Das Turnier wird in der Catena Arena in Ã„ngelholm (Schweden) ausgetragen und bildet den Abschluss der WM-Vorbereitung. Die Schweiz trifft in der Euro Hockey Tour dabei der Reihe nach auf Finnland (7. Mai 2026, 15:00 Uhr), Schweden (9. Mai 2026, 16:00 Uhr) und Tschechien (10. Mai 2026, 12:00 Uhr).

Testspiel-Vorverkauf ab Ende MÃ¤rz 2026

Der Vorverkauf fÃ¼r die Heimspiele in der Schweiz startet Ende MÃ¤rz 2026. Die Partien finden am 23. und 24. April 2026 in der Tissot Arena in Biel statt. Tickets sind erhÃ¤ltlich unter www.sihf.ch/ticketing. Wir freuen uns auf lautstarke UnterstÃ¼tzung aller Schweizer Fans!
SÃ¤mtliche Vorbereitungsspiele der Schweizer Nationalmannschaft, einschliesslich der Euro Hockey Tour, werden wie gewohnt live auf den SRG-Sendern (SRF, RTS, RSI) Ã¼bertragen.

Auch interessant:
Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

Folgt uns
1007
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Ein Trio verlÃ¤ngert beim SC Langenthal

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
OlympiaSchweiz

Olympische Spiele 2026 fÃ¼r Kevin Fiala vorzeitig beendet

Mailand. (PM SIHF) Der Schweizer NationalstÃ¼rmer hat sich im zweiten Gruppenspiel gegen...

By14. Februar 2026
Schweiz

Luca Cereda wird neuer Head Coach der U20-Nationalmannschaft

ZÃ¼rich. (PM SIHF) Die Swiss Ice Hockey Federation freut sich, Luca Cereda...

By7. Februar 2026
! +OlympiaSchweiz

Diese Spielerinnen und Spieler vertreten die Schweiz an den Olympischen Spielen in Milano Cortina 2026

ZÃ¼rich. (PM SIHF) Nationaltrainer Patrick Fischer bei den MÃ¤nnern und Colin Muller...

By7. Januar 2026
SchweizU20

Schweiz: Diese Spieler nehmen definitiv an der IIHF U20-Weltmeisterschaft 2026 teil

Schweiz. (PM SIHF) Nach dem letzten Testspiel gegen Schweden hat Head Coach...

By24. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten