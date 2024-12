OT-Sieg fÃ¼r die Haie!

Innsbruck. (PM Haie) Auch das dritte Saisonspiel zwischen dem HCI und Asiago geht in die Verlängerung. Zum dritten Mal heißt der Sieger Innsbruck. Vor...

Innsbruck. (PM Haie) Auch das dritte Saisonspiel zwischen dem HCI und Asiago geht in die Verlängerung. Zum dritten Mal heißt der Sieger Innsbruck.

Vor diesem wichtigen Spiel gegen den Tabellennachbarn Asiago lichtet sich das Lazarett beim HCI ein wenig. Yushiroh Hirano und Nick Welsh kehren nach ihren Verletzungen ins Lineup zurück.

Die Haie erwischen eine Superstart, haben in den ersten Minuten eine Handvoll guter Chancen, und gehen durch Mark Rassell früh in Führung. Der Kanadier trifft sehenswert mit der Backhand unter die Latte. Asiago braucht etwas um ins Spiel zu kommen, zeigt dann aber gleich seine Stärken in der Offensive. In Minute 7 gleicht Matteo Gennaro für die Gäste aus. Weil die Haie wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung eine Challenge nehmen, die nicht gewonnen wird, setzt es auch noch eine Zweiminutenstrafe. Im darauffolgenden Powerplay stellt Asiago kurz darauf auf 1:2 (Saracino 8.). Die Tiroler sind kurz geschockt, finden dann aber wieder besser ins Spiel. Ryan Valentini kann in der 12. Minute mit einem Schlenzer ins Kreuzeck ausgleichen, danach haben beide Teams Chancen auf die erneute Führung, es geht aber mit 2:2 ein erstes Mal in die Kabinen.

Asiago hat im Mitteldrittel zu Beginn mehr Spielanteile, ohne jedoch die ganz großen Chancen herauszuspielen. Die Haie tun sich schwer gefährlich zu werden. Das ändert sich, als die Haie zum ersten Mal an diesem Abend im Powerplay sind. Denn wie schon zuletzt in Laibach funktioniert das Überzahlspiel der Tiroler besser. Und die Haie treffen auch mit etwas Glück. Nick Saracino lenkt einen Querpass mit dem Schlittschuh ins eigene Tor (30.).

Dann geht es Schlag auf Schlag. Corey Mackin trifft nur Sekunden nach der Führung die Außenstange, und im Gegenzug gleichen die Italiener wieder aus. Ausgerechnet Saracino (kurz zuvor noch im Pech) trifft ins lange Eck zum 3:3. Asiago ist danach bei 5 gegen 5 die gefährlichere Mannschaft, die Haie arbeiten im Powerplay zwar gute Chancen heraus, können sich aber nicht belohnen. Mit 3:3 und gut einer Minute eines weiteren Powerplays des HCI geht es ins Schlussdrittel.

Und auch in diesem Powerplay treffen die Haie. Patrick Grasso erzwingt die Führung im zweiten Versuch und stellt im Fallen auf 4:3. Wenig später der große Auftritt von Corey Mackin. Der HCI-Kapitän lässt einen Asiago-Verteidiger stehen und trifft ins lange Eck zum 5:3. Mackin hat dann in Unterzahl auch noch das 6:3 auf dem Schläger, zieht alleine auf Asiago-Goalie Fazio, schießt aber über das Tor. Was folgt ist die Schlussoffensive der Gäste, und wie schon in Asiago, als die Italiener von 2:5 auf 5:5 kamen, gleichen sie auch heute wieder aus. Gennaro im Powerplay und Ierullo (1,7 Sekunden vor dem Ende!) stellen auf 5:5.

Wieder geht HCI gegen Asiago in die Overtime. Und hier haben die Haie das bessere Ende für sich. Hirano sichert mit einem platzierten Schuss den Extrapunkt für die Innsbrucker.

Am Sonntag müssen die Haie zum letzten Spiel vor Weihnachten nach Linz.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Asiago Hockey 6:5/OT (2:2,1:1,2:2-1:0)

Torfolge: 1:0 Rassell (3.), 1:1 Gennaro (7.), 1:2 Saracino (8./PP1), 2:2 Valentini (12.), 3:2 Rassell (30./PP1), 3:3 Saracino (30.), 4:3 Grasso (41./PP1), 5:3 Mackin (44.), 5:4 Gennaro (56.), 5:5 Ierullo (60.), 6:5 Hirano (64./GWG);

