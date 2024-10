Oskars Lapinskis bleibt bis 2026/27 ein Tiger

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit dem 22-jährigen lettischen Stürmer mit Schweizer Lizenz Oskars Lapinskis um zwei weitere Jahre. Lapinskis,...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit dem 22-jährigen lettischen Stürmer mit Schweizer Lizenz Oskars Lapinskis um zwei weitere Jahre.

Lapinskis, der bereits seit 2016 Teil der Organisation ist, bleibt somit bis mindestens zur Saison 2026/27 Bestandteil des Teams.

Oskars Lapinskis verliess im Alter von 14 Jahren seine lettische Heimat und zog ins Emmental. Seither durchlief er die Nachwuchsstufen der SCL Young Tigers und bestritt in der Saison 2021/22 seine ersten Einsätze in der National League. Die lettische Nationalmannschaft vertrat Lapinskis als Junioren Nationalspieler und kam bereits in diversen Länderspielen auch mit der A Nationalmannschaft zum Einsatz. In der aktuellen Saison steuerte er ein Tor und ein Assist bei.

„Oskars kennt die Organisation bereits seit vielen Jahren und ist ein explosiver Stürmer, der viel Speed und Energie in unser Spiel bringt. Wir freuen uns sehr, konnten wir den Vertrag mit einem weiteren Eigengewächs frühzeitig verlängern“, sagt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers.