Oskar Autio und Sebastian Buchwieser sind Spieler und Trainer des Jahres in der DEL2

Regensburg. (PM DEL2) Im Rahmen einer feierlichen Ehrungsveranstaltung in Regensburg hat die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) die herausragenden Akteure der laufenden Saison 2024/2025 bekanntgegeben und geehrt.

Die Auszeichnung der besten Spieler und des besten Trainers erfolgte im Rahmen einer gemeinsamen Wahl, die von der EishockeyNews organisiert wurde.

An der Abstimmung beteiligten sich die sportlichen Leiter oder Geschäftsführer der 14 DEL2-Clubs, die Kapitäne aller Teams, die Offiziellen der Liga, Sportdeutschland.TV sowie die Redaktion der EishockeyNews. Ausgezeichnet wurden Akteure in sieben Kategorien.

Die Preisträger im Überblick

Rookie des Jahres: Philipp Dietl (EV Landshut)

U21-Förderspieler des Jahres: Elias Pul (Blue Devils Weiden)

Torhüter des Jahres: Oskar Autio (Starbulls Rosenheim)

Verteidiger des Jahres: Davis Vandane (Krefeld Pinguine)

Stürmer des Jahres: Robbie Czarnik (Ravensburg Towerstars)

Trainer des Jahres: Sebastian Buchwieser (Blue Devils Weiden)

Spieler des Jahres: Oskar Autio (Starbulls Rosenheim)

Jeder Gewinner wurde mit einer exklusiven Glastrophäe geehrt, die in Zusammenarbeit mit Mauritz Individual gefertigt wurde und das Porträt des jeweiligen Preisträgers trägt.

Oskar Autio von den Starbulls Rosenheim sicherte sich gleich zwei Auszeichnungen. Der finnische Schlussmann wurde nicht nur zum besten Torhüter, sondern auch zum Spieler des Jahres gekürt. Mit einer beeindruckenden Fangquote von 93,1 Prozent und sechs Shutouts in 40 Partien untermauerte er seine Schlüsselrolle für den Erfolg seines Teams.

Die Auszeichnung für den besten Verteidiger ging an Davis Vandane von den Krefeld Pinguinen. Der punktbeste Verteidiger der Liga, Davis Vandane, hat in 51 Spielen 15 Tore und 41 Assists erzielt, was ihm insgesamt 56 Scorerpunkte einbrachte. Vandane ist ein dominanter Spieler an der blauen Linie und bekannt für seine präzisen Pässe sowie seinen gefährlichen Schuss.

Robbie Czarnik von den Ravensburg Towerstars setzte sich in der Kategorie „Stürmer des Jahres“ durch. In 47 Spielen erzielte er 28 Tore und 36 Assists, was ihm 64 Scorerpunkte einbrachte. Mit fünf Powerplaytoren und zwei Unterzahltoren zeigt auch er seine Vielseitigkeit. Czarnik’s Spielübersicht und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, machen ihn zu einem der komplettesten Stürmer der Liga.

Sebastian Buchwieser wurde für seine taktischen und motivatorischen Fähigkeiten mit dem Titel „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet. Als DEL2-Neuling gelang es Buchwieser seine Mannschaft durch herausfordernde Zeiten zu bringen und letztendlich die Hauptrunde als Oberliga-Aufsteiger mit einem starken siebten Platz zu beenden.

Nachwuchstalente überzeugen

Philipp Dietl vom EV Landshut wurde als Rookie des Jahres ausgezeichnet. Mit einer Fangquote von 92,45 Prozent und zwei Shutouts in 16 absolvierten Partien zeigte der junge Torhüter sein großes Potenzial.

Elias Pul von den Blue Devils Weiden erhielt die Auszeichnung als U21-Förderspieler des Jahres. Der bereits im September zum Förderspieler des Monats gekürte 18-Jährige überzeugte nicht nur mit neun Toren und sieben Assists in 42 Partien sondern vor allem durch seine Spielintelligenz.

