Originelle Idee: Gesucht wird das Eispiraten-Dorf 2023/24! – Eispiraten unterstützen „Stark Für Kinder“

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau suchen das Eispiraten-Dorf der Saison 2023/24!

Meldet euch und euer Dorf oder eure Gemeinde jetzt an und werdet Teil einer riesigen Heimspiel-Aktion. Neben vergünstigtem Eintritt sichert ihr euch mit etwas Glück auch Freibier und eine große, organisierte Eispiraten-Party im Sommer 2024.

Gesucht wirst du für dein Dorf oder deine Gemeinde sowie dein Bürgermeister oder Ortsvorsteher. Ob klein oder groß, jung oder alt, leicht oder schwer, schlau oder freundlich – ihr seid alle gefragt!

Meldet euch und euer Dorf/Gemeinde jetzt unter dem Stichwort „Eispiraten-Dorf“ unter info@eispiraten-crimmitschau.de an. Schreibt uns euren Namen, Alter und eine E-Mail-Adresse sowie den Namen eures Bürgermeisters oder Ortsvorstehers. Einsendeschluss zur Anmeldung ist der 29.08.2023.

Ihr müsst Euch gegen andere Dörfer beweisen, um das „Eispiraten-Dorf 2023/24“ zu werden. Wer die meisten Leute aus seinem Dorf oder seiner Gemeinde, prozentual zur Gesamteinwohnerzahl, zum besagten Tag in das schöne Kunsteisstadion Crimmitschau akquiriert, gewinnt. Akquirierte Dorfbewohner erhalten dabei natürlich einen vergünstigten Preis!

Der Spieltag, an dem du und dein Dorf oder deine Gemeinde gefragt seid, wird durch ein Los entschieden. Zum Vorbereitungsspiel am 30.08.2023 gegen die University of Waterloo (20:00 Uhr) werden die Spieltage per Lose gezogen. Du und dein Bürgermeister oder Ortsvorsteher müssen persönlich zur Verlosung auf dem Eis dabei sein und im Anschluss zum Start-Gruppenfoto bereitstehen. Zu dem ausgelosten Spieltag tretet ihr gegen alle teilnehmenden Dörfer oder Gemeinden an und setzt ein Zeichen für die Region und euer Dorf oder eure Gemeinde – nebenbei unterstützt ihr dabei die Eispiraten!

Gewinne eine Megaparty für dich und deine Gemeinde!

Auf und neben dem Eis müsst ihr euch bei verschiedenen Challenges unter Beweis stellen! Beginn der Challenges ist immer die zweite Drittelpause an dem zugelosten Spieltag. Damit keiner üben kann, bekommt jedes Dorf oder Gemeinde erst im Stadion das Spiel und die Spielregeln erklärt. Der Tagessieger gewinnt 50 Liter Bier und sichert sich weitere wichtige Punkte auf dem Weg zu seiner Megaparty!

Zum Showdown kommt es nämlich am letzten Heimspieltag. Hier treten die Sieger-Dörfer nochmals gegeneinander an. Es zählt alles oder nichts und der Bürgermeister oder Ortsvorsteher wird über den finalen Sieg entscheiden. Euer Bürgermeister muss die Challenge mit einer Zusatzaufgabe für dich und dein Dorf oder deine Gemeinde gewinnen!

Das Gewinner-Dorf erhält im Sommer 2024 dann eine exklusive Eispiraten-Party, welche direkt durch den Eishockey-Zweitligisten organisiert wird. Die Eispiraten kümmern sich also um eine Bühne, Speisen und Getränke und einen musikalischen Act. Meldet euch bis zum 29.08.2023 an – egal ob Dorf oder Gemeinde. Nach Einsendeschluss benachrichtigen wir euch, ob ihr dabei seid.

Eispiraten unterstützen „Stark Für Kinder“

Eishockey-Zweitligist präsentiert sich zu besonderem Kinderfest

Die Eispiraten Crimmitschau nutzen ihre Trag- und Reichweite als professioneller Sportclub und bauen ihr soziales Engagement weiter aus. Ab sofort unterstützt der Eishockey-Zweitligist so die Initiative „Stark Für Kinder“ in Zwickau. Dies betrifft zunächst ein besonderes Kinderfest am 12. August 2023 in Crossen. Über die Saison 2023/24 sollen schließlich weitere gemeinsame Projekte hinzukommen.

Am Dienstagnachmittag waren Daniela Beck, Gründerin von „Stark Für Kinder“ und Manuel Reinhardt zu Besuch in der Eispiraten-Geschäftsstelle. Thema war dabei ein besonderes Kinderfest am 12. August 2023 in Crossen, welches als Event auch ein Zeichen gegen Kindesmissbrauch, Gewalt und Mobbing sein soll. Neben mehreren Motorrad-Vereinigungen, die Teil einer großen Bike-Show werden, haben nun auch die Eispiraten ihre Unterstützung zugesagt, präsentieren sich ab 13:00 Uhr Vorort und stellen dabei unter anderem auch den neu gegründeten Kids Club vor. Zudem erwartet alle Kids ein Puppentheater, eine Hüpfburg und Kinder Highland Games.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren richtete ein Team aus Ehrenamtlern um Gründerin Daniela Beck das „Zwickauer Weihnachtswunder“ aus, welches die Eispiraten in der vergangenen Spielzeit bereits mit Spenden und Sachpreisen unterstützten. Nun soll die Zusammenarbeit im Sinne der Kinder ausgeweitet werden.

