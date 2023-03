Online-Casinos in Bayern und anderen deutschen Gebieten

Anzeige In den letzten Jahren ist die Beliebtheit von Online Casinos weltweit immens gestiegen. Auch in Deutschland wollen die Menschen die üblichen Spiele wie...

In den letzten Jahren ist die Beliebtheit von Online Casinos weltweit immens gestiegen. Auch in Deutschland wollen die Menschen die üblichen Spiele wie Online Slots, Blackjack, Roulette oder auch andere Spiele ganz bequem von überall genießen. Insbesondere GG Bet Casino Deutschland hat in den letzten Jahren sehr viele glückliche und zufriedene Nutzer gehabt, aber so ist es nicht überall in Deutschland.

Zum 1. Juli 2021 wurde die Glücksspiel-Ordnung in Deutschland umfassend überarbeitet. In allen 16 Bundesländern wurden die Regeln für Internet-Casinos, Sportwetten, Lotterien und Spielhallen vereinheitlicht, um Schwarzmarkt Aktivitäten zu bekämpfen, Minderjährige zu schützen, Betrug zu verhindern und problematisches Glücksspiel zu bekämpfen. Diese Maßnahmen mögen lobenswert sein, aber es ist erwähnenswert, dass die Zulassung von Online-Glücksspielen zu erheblichen Steuereinnahmen für die Staaten führt.

Änderungen mit dem Glücksspielvertrag

Doch was sind die wichtigsten Änderungen im deutschen Glücksspielvertrag? Erstens muss der Nutzer ein Spielerkonto anlegen, wenn er am Spiel teilnehmen möchte. In diesem Konto muss der Nutzer seinen Namen und sein Alter angeben, was Minderjährige vom Glücksspiel ausschließen soll. Die Angaben müssen von den Glücksspiel-Anbietern überprüft werden. Außerdem dürfen nicht mehr als 1000 € auf das Glücksspiel Konto eingezahlt werden (natürlich darf der Nutzer nur ein einziges Konto haben). Live-Casinos, Tischspiele und Glücksspiele bei verschiedenen Anbietern sind verboten. Zusätzlich ist es verboten, zwischen 6 und 21 Uhr im Internet und im Radio für Glücksspiele zu werben.

Die wichtigsten Änderungen sind:

Notwendigkeit, ein Spielerprofil anzulegen;

Keine Werbung für Online Casinos zwischen 6 und 21 Uhr;

Anbieterübergreifende Einzahlungsgrenze von 1000 € pro Monat.

Es gibt auch eine neue Erfindung namens „Panik-Knopf“, der den Benutzer von seinem Konto sperrt, wenn er ihn benutzt. Schließlich müssen auf den Websites Angaben zu Gewinnen und Verlusten gemacht werden, und Personen, die spielsüchtig sind, müssen von allen Konten ausgeschlossen werden.

Begründet wurden diese Änderungen von den einzelnen Staaten mit der Erklärung, dass durch unkontrollierte Nutzung von Internet Casinos die negativen Argumente hervorstechen und dadurch sehr viele Spieler geschädigt werden können. Und es sei die Aufgabe des Bundeslandes, hier einzuschalten und die negativen Auswirkungen einzudämmen.

Die Sicherheit von Online-Casinos ist ein wichtiges Thema. Die Spieler müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Daten und ihr Geld sicher sind. Staatlich zugelassene Anbieter müssen sich an strenge Sicherheitsstandards halten und werden regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen kontrolliert.

Illegale Online-Casinos hingegen stellen ein erhöhtes Risiko für die Spieler dar. Diese Anbieter haben oft keine Sicherheitsstandards und keine unabhängigen Prüfungen. Die Spieler können ihr Geld verlieren und Opfer von Betrug werden.

Die neuen Vorschriften und die Folgen

Trotz der Legalität von Online-Sportwetten nach neuen Vorschriften bleiben Einschränkungen bestehen. Der Deutsche Sportwettenverband hat die Restriktionen für Live-Sportwetten, die sich auf die Märkte „Nächster Torschütze“ oder „Endstand“ beschränken, auf den Prüfstand gestellt und scharf kritisiert.

Gemäß den neuesten Vorschriften sind Spielautomaten auf eine Einsatzobergrenze von 1 EUR pro Runde beschränkt. Darüber hinaus müssen diese Automaten von allen Tischspielen getrennt sein und dürfen keine Jackpot- oder Selbstspielfunktionen enthalten. Zusätzlich können die einzelnen Bundesländer entscheiden, ob sie Spieltische zulassen oder nicht.

Wie sieht es mit Steuern bei Online Gewinnen aus?

Während Online-Glücksspiele in erster Linie eine Quelle der Unterhaltung und der Chance auf große Gewinne sind, wirft es auch die Frage auf, ob Steuern auf Gewinne gezahlt werden müssen. Zum Glück können sich in Deutschland ansässige Spieler derzeit darauf verlassen, dass Glücksspielgewinne steuerfrei bleiben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich dies in Zukunft aufgrund neuer Vorschriften ändern könnte, die verschiedene Staaten in Bezug auf Glücksspiele im Onlinemodus einführen könnten.

Für die Anbieter sieht es im steuerlichen Bereich für die Zukunft nicht so gut aus. Alle deutschen und ausländischen Glücksspielbetreiber, die Dienstleistungen für Online-Casinospieler anbieten, müssen Steuern zahlen.

Es gilt das allgemeine Mehrwertsteuergesetz und es wird erwartet, dass diese Betreiber 19 % ihrer Bruttospielerträge abführen. Auch dies kann sich in den verschiedenen Bundesländern erhöhen oder verringern, je nachdem, welche neuen Vorschriften eingeführt werden.

Die Zukunft des Online-Glücksspiels in Deutschland

Dank des Drängens der Europäischen Union haben mehr deutsche Bundesländer Anstrengungen unternommen, um ihre Haltung gegenüber Online-Glücksspielen zu überdenken und zu ändern. Die gute Nachricht für deutsche Spieler ist, dass ein neues Gesetz, das 2020 verabschiedet wurde, 2021 endlich Online-Glücksspiele, Sportwetten und Poker legal gemacht wurde.

Wie bereits erwähnt, sind ab dem 1. Juli 2021 die Spieler in Deutschland in der Lage, ihre bevorzugten Glücksspiele in den besten deutschen Internet-Casinos in aller Ruhe zu genießen. Allerdings wird es eben strenge Vorschriften geben, wie z. B. begrenzte Sportwetten und maximale Einsätze von 1 € beim Spielen von Online-Slots.

Bis vor kurzem war Internet-Glücksspiel eine praktikable Option für Spieler, da die EU 2016 entschied, dass nicht lizenzierte ausländische Betreiber aufgrund der Herausforderungen, die mit der Erlangung einer Online-Glücksspiellizenz in Deutschland verbunden sind, nicht behindert oder bestraft werden dürfen. Dieses Szenario hat sich jedoch mit der Einführung des Glücksspielvertrags drastisch geändert.

