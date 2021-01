Online Casino Schweiz Paysafe – eine sichere und anonyme Einzahlungsmethode

Anzeige Ein Online Casino mit Paysafecard in der Schweiz ist sehr beliebt. Dieser Anbieter steht nicht nur für eine anonyme Zahlungsmethode, sondern auch für...

Ein Online Casino mit Paysafecard in der Schweiz ist sehr beliebt. Dieser Anbieter steht nicht nur für eine anonyme Zahlungsmethode, sondern auch für eine sichere. Eine Prepaid Karte kann an vielen Verkaufsstellen sowie Online leicht erworben werden. Daher sind bei diesem Zahlungsmittel Glücksspiele mit Echtgeld für Schweizer Spieler rasch möglich.

Durch die möglichen Stückelungen kann jeder Spielbank-Besucher seinen gewünschten Betrag in Online Casinos einzahlen. Sie können mit dieser Karte jeden Bonus erhalten, welche fantastische Echtgeld Gewinne möglich machen. Wollen Sie noch mehr Informationen über diese Karte erhalten? Dann lesen Sie weiter.

Grüezi mitenand, wie man so schön in der Schweiz sagt. Mein Name ist Marco Vogel und ich bin Experte des GVVL-Portals in Sachen Zahlungsmethoden. Die Paysafecard ist eine exzellente Zahlungsoption. Durch sie sind Einzahlungen in Online Casinos in Echtzeit möglich und es fallen dabei keinerlei Gebühren an. Das ist sehr positiv, denn schließlich will man seinen Einzahlungsbetrag nur zum Spielen verwenden. Eine Karte ist einfach erhältlich, vielseitig einsetzbar (Casino, App Store, Shops usw.) und hat noch viele weitere Vorteile, die ich Ihnen hier zusammengefasst habe. Viel Spaß beim Lesen!

So funktioniert eine Paysafecard

Mit einem Paysafe Schweiz Prepaid Guthaben kann jeder sein echtes Geld sofort in ein Schweizer Online Casino einzahlen. Man kauft sich einfach anonym eine Paysafecard im Shop oder Online. Geld kann so mittels 16-stelligen Code im Casino Konto Online Bereich eingezahlt werden. Damit man eine Paysafecard seinem Budget entsprechend erwerben kann, gibt es Staffelungen von 5, 10, 25, 50 oder 100 SF.

Einzahlung:

Kauf einer Paysafecard.

Im Paysafecard Online Casino registrieren.

Im Spielerkonto Bereich “Einzahlung” wählen.

Betrag eingeben.

16-stelligen Code im vorgesehenen Feld eingeben.

Bestätigung der Zahlung mittels SMS auf dem Handy, fertig.

Wie sicher ist Paysafecard?

Das Unternehmen hinter dieser Prepaid Karte setzt hohe Sicherheitsstandards. Spieler können sich daher sicher fühlen, wenn Sie diese Karte nutzen. Das gilt auch für die Verwendung in einem Paysafecard Casino, welche eine gültige Lizenz besitzen. Dass diese Karte in Schweizer Casinos als Zahlungsmethode so beliebt ist, liegt daran, dass keine persönlichen Daten angeben werden müssen.

Ein gutes Schweizer Casino mit Paysafecard finden

Bei der Fülle an Internet Spielanbietern ist es oft schwer, das richtige Casino herauszufiltern. Doch damit Sie nicht Stunden auf der Suche nach dem besten Anbieter verbringen müssen, haben wir das schon erledigt. Wir checken alle wichtigen Punkte wie Gebühren, Verfügbarkeit der Spiele, Bonus Angebote und vieles mehr. Suchen Sie sich daher einfach eine Paysafe Spielbank aus unsere Top Liste heraus. Sie können darauf vertrauen, dass nur die besten Casinos hier zu finden sind.

Wie kann ich einen Paysafe Bonus beanspruchen?

In einer Paysafecard Online Spielbank sind einige Bonusangebote vorhanden. Diese beginnen schon beim Willkommensbonus und werden dann von laufenden Boni sowie VIP- und Treueprogrammen vervollständigt. Neben den Bonusangeboten für Spielautomaten gibt es auch immer wieder welche für das Live Casino zum Spielen. Einem Kunden in Online Casinos mit Paysafe sind also keine Grenzen gesetzt.

Bonusangebote, welche in Paysafecard Online Casinos zu finden sind:

Willkommensbonus mit Bonusgeld plus Freespins.

High-Roller

Casino Bonus mit oder ohne Einzahlung.

Feiertags-, Wochenend- sowie Geburtstagsboni.

VIP- oder Treueprogramm Spezialboni uvm.

So einfach gehts:

Den besten Interne-Spielanbieter auswählen, danach Registrieren.

Im Kontobereich Paysafe aus den Einzahlungsmöglichkeiten auswählen.

Guthaben von der Karte aufs Spielerkonto aufladen.

Willkommensbonus beanspruchen und spielen.

Auszahlung mit Paysafecard

Wer Online Spiele zockt und sein Konto sicher mit Paysafe aufgeladen hat, erhofft sich eine genauso einfache Auszahlung. Theoretisch ist das auch möglich, da mit “my Paysafecard” ähnlich wie bei Paypal agiert werden kann. Jedoch gibt es derzeit nicht sehr viele Spielbanken in der Schweiz, welche eine Auszahlung mit Paysafe anbieten.

Allerdings gibt es in einem Paysafecard Casino Schweiz andere hervorragende Optionen.

Visa/Mastercard

Neteller

Skrill

Klarna

Trustly

Online Überweisung

Handyrechnung nur Einzahlung (Mehr auf dem Spielportal von GVVL)

Paysafecard Casino Alternativen

Trotz Beliebtheit dieser Casinos gibt es auch noch alternative Casinos zum Spielen, welche andere Vorteile haben. Nicht jeder mag Pay Safe als Zahlungsmittel, obwohl das Guthaben auf der Karte vielseitig einsetzbar ist. Wer sich eine Paysafe Kreditkarte, auf der Web Seite holt, kann damit überall bezahlen, wo auch Standard Kreditkarten genommen werden.

Auch Trustly, Klarna und Co. sind in Top Casinos vertreten. Allerdings sollte man bei Bonus Aktionen darauf achten, welche Zahlungen akzeptiert werden. Manchmal sind Skrill und/oder Neteller Zahlungen bei einen Bonus ausgeschlossen.

Fazit

Unsere Experten vom GVVL Portal bieten Ihren Dienst dahingehend an, unter anderem die beste Zahlungsoption in Spielbanken zu finden. Dazu gehört definitiv Paysafe. Einer von vielen Vorteilen hierbei ist, dass Spieler anonym und sicher mit Geld im Casino bezahlen können. Sammeln Sie Fakten und überzeugen Sie sich selbst davon, bevor Sie mit dem Spielen beginnen. Aber Sie werden sehen, dass diese Karte eine hervorragende Wahl ist.

