Online Casino Schweiz legal: Roulette & Blackjack

Anzeige Glücksspiel und Casinospiele sind fast so alt wie die Menschheit selbst. Waren in der Schweiz bis im Jahr 2019 nur landbasierte Spielbanken erlaubt,...

Anzeige

Glücksspiel und Casinospiele sind fast so alt wie die Menschheit selbst. Waren in der Schweiz bis im Jahr 2019 nur landbasierte Spielbanken erlaubt, gibt es durch die Einführung vom neuen Geldspielgesetz und einer klaren Rechtslage nun die Möglichkeit in einem Online Casino Schweiz legal zu spielen. Mein Name ist Klaudia Lemann und als Expertin für Casinos in der Schweiz möchte ich in diesem Artikel in die beliebtesten Casino-Spieler der Schweizer Spieler eingehen. Die Rede ist von Blackjack und Roulette, bekannte Klassiker, welche in den besten Casinos der Welt verfügbar sind und von Spielern gerne gespielt werden.

Blackjack und Roulette in Schweizer Online Casinos

Blackjack und Roulette sind zwei der beliebtesten Games in Online Spielbanken in der Schweiz. Egal, ob Casino Luzern, Casino Davos, Casino Interlaken oder das Schweizer Online Casino von Grand Casino Baden, die Klassiker sind laut Ecwfcasinos als Live-Dealer oder als Tischspiel-Version in den besten Online Casinos Schweiz und Spielbanken mit Lizenz zu finden.

Roulette in Online Spielbanken spielen

Roulette ist eines der traditionsreichsten Spiele, welches seinen Ursprung im Frankreich des 16. Jahrhunderts hat. Beim Roulette setzt der Spieler auf Zahlen beziehungsweise gewisse Eigenschaften von Zahlen, die durch den zufälligen Lauf einer Kugel in einem Kessel bestimmt werden. Insgesamt hat das Rouletterad 37 (Europäisches Roulette) oder 38 (Amerikanisches Roulette) Zahlen. Die Zahlen 1 bis 36 werden in Rot und Schwarz eingeteilt, daneben gibt es noch die0 und das amerikanische Roulette verfügt eine zusätzliche Doppel-0.

In den Spielhallen der Schweiz wie im Casino Neuchâtel wird das Spiel schon seit über 100 Jahren gespielt. Durch das Internet und der neuen Glücksspiele-Gesetzgebung können Schweizer Spieler in Casinos mit gültige Online Casino Lizenzen (Konzessionserweiterung) der Schweizer Spielbankenkommission das Roulette für Schweizer Franken online spielen.

Die bekannteste Live-Casino-Version in Online Casinos für Schweizer ist Lightning Roulette von Evolution Gaming. Beim Lightning Roulette können die Spieler auf die gesamte Palette der Roulette-Wetten setzen, genau wie bei einem normalen europäischen Live-Roulette. Die Version verfügt über zusätzliche Gewinnchancen durch zufällig generierte Glückszahlen und Glücksauszahlungen mit Multiplikatoren von 50x, 100x, 200x, 300x, 400x und 500x.

Online-Glücksspiel: Roulette-Strategie und Tipps

Die beste Strategie für Online Roulette ist die Martingale Strategie. Dies ist eine Strategie, bei der man auf einfache Chancen setzt (E.g.: Rot oder Schwarz) und beim Verlust den Einsatz bei der nächsten Runde verdoppelt. Dadurch sichert man sich ab, dass man immer genug Geld hat, um die nächste Runde zu machen und so den Verlust wieder auszugleichen.

Europäisches Roulette ist die beliebteste Version des Spiels und bietet die besten Gewinnchancen. Achten Sie darauf, dass das Casino, in dem Sie spielen, auch diese Variante anbietet. Setzen Sie zudem auf einfache Chancen im Spiel. Die einfachen Chancen sind diejenigen Wetten, bei denen Sie entweder auf Rot oder Schwarz, gerade oder ungeradesetzen. Diese Wetten haben die besten Gewinnchancen und sollten daher Ihre erste Wahl sein.

Blackjack in Casinos in der Schweiz spielen

Blackjack ist neben Poker das bekannteste Kartenspiel im Schweizer Casino und die Spieleauswahl mit den verschiedenen Versionen ist riesig. Bei den Blackjack Online Casino Spiele müssen Spieler versuchen, so nah wie möglich an die Zahl 21 zu kommen, ohne diese Zahl zu überschreiten.

Vor Beginn eines Spiels platzieren die Spieler ihre Einsätze. Jeder Spieler bekommt zwei offene Karten. Danach kann jeder Spieler so lange weitere Karten verlangen, bis er glaubt, mit seinen Kartenwerten nahe genug an der Zahl 21 zu sein. Wenn der Spieler den Wert 21 überschreitet, hat er verloren und sein Einsatz wird eingezogen.

Auch der Dealer bekommt zwei Karten. Überschreiten die Karten des Dealers die Zahl 21, dann haben alle noch im Spiel verbleibenden Spieler automatisch gewonnen. Sonst gewinnt nur jene Spieler, deren Kartenwert näher an der Zahl 21 heranreicht als der des Dealers.

Glücksspiele in der Schweiz: Blackjack-Strategie und Tipps

Beim Blackjack gibt es viele verschiedene Strategien, die Spieler anwenden können, um die Chancen auf einen Gewinn zu erhöhen. Die beste Strategie für Blackjack ist die sogenannte »Zählstrategie«, welche im Hollywood-Film »21« mit Kevin Spacey dargestellt wird. Bei der »Zählstrategie« geht es darum, die Karten, die bereits ausgespielt wurden, zu zählen und so die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, welche Karten als Nächstes erscheint.

Daneben gibt es einige Tipps, um die Gewinnchancen zu erhöhen. Zum Beispiel ist es ratsam, bei einem anfänglichen Blatt, mit einer Summe kleiner als 8, noch eine Karte zu ziehen. Zudem ist es ratsam, bei Werten über 13 stehenzubleiben.

Das bekannteste Blackjack-Angebot im Casino in der Schweiz ist laut Online Casino Test das Spiel Power Blackjack von Evolution Gaming. Die Version bietet mehr Split-Möglichkeiten und mehr Seitenwetten. Mag man die klassische Casino-Welt, dann empfiehlt sich beim Anbieter die Standardversion zu wählen.

Mit Online Casino Bonusangebote spielen

Casino Anbieter wie das Casino Bern und Schweizer Betreiber mit Lizenz vergeben oft einen Online Casino Bonus mit Geld und Freispiele für Video Slots, Video Poker, Tischspiele und mehr Spiele. Den Spielern steht frei zur Verfügung, den Bonus der Casinos für die Online-Spiele zu nutzen. Für die Spiele Blackjack und Roulette findet man nur selten einen Bonus. Neben Online Slots und Tischspiele sind auch Sportwetten und Lotto in der Schweiz sehr beliebt.

999 Kaufen Sie sich in dieser Saison ein Trikot ihres Teams? Ja, ein Fantrikot Ja, ein Originaltrikot sogar. Bin noch unentschlossen Nein

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!