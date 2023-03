Online-Casino-Lizenz: Typen, Nuancen, Vorteile

Anzeige Jede Aktivität erfordert eine Genehmigung. Um legal tätig zu sein, muss jedes Unternehmen alle notwendigen Registrierungsphasen durchlaufen, einschließlich der Erlangung einer Lizenz. Gleiches...

Anzeige

Jede Aktivität erfordert eine Genehmigung. Um legal tätig zu sein, muss jedes Unternehmen alle notwendigen Registrierungsphasen durchlaufen, einschließlich der Erlangung einer Lizenz. Gleiches gilt für die Glücksspielbranche.

Um legale Glücksspieldienste im Internet anbieten zu können, muss ein Online-Casino eine Lizenz erwerben. In Ermangelung einer Lizenz kann vom erfolgreichen Betrieb der Online-Spielhalle keine Rede sein. Darüber hinaus besteht beim Spielen auf solchen Portalen die Gefahr, dass Spieler ihr Geld verlieren.

Warum braucht ein Online Casino eine Lizenz?

Das Vorhandensein einer Lizenz in einem Online-Gaming-Club ist ein wichtiger Indikator für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Plattform. Unabhängig davon, ob der Zocker Online-Spielautomaten oder Casino Live Games spielt, muss er sicher sein, dass seine persönlichen und finanziellen Daten geschützt sind. Aus diesem Grund raten Experten davon ab, nicht lizenzierte Online-Spielhallen als potenzielle Plattform für Glücksspiele in Betracht zu ziehen.

Dokumente, die die rechtliche Tätigkeit bestätigen, werden immer als Grundlage für die Sicherheitskontrolle und das Audit der Website genommen. Jeder Casinoanbieter weiß, wie wichtig es ist, eine gesetzliche Erlaubnis zur Erbringung seiner Dienste zu haben.

Da der Schwarzmarkt in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten ist, weiß jedes Online-Casino, das sein Geschäft entwickeln möchte, dass es notwendig ist, zunächst alle Probleme zu lösen, die mit dem Erwerb einer Lizenz verbunden sein können.

Ohne Lizenz kann der Anbieter nicht nur sein Geschäft nicht erweitern, sondern auch keine Verträge mit Zahlungsdiensten abschließen. Aus diesem Grund ist eines der Zeichen, die auf die Legalität der Online-Einrichtung hinweisen, das Angebot einer großen Auswahl an Zahlungsmethoden.

Um Kryptowährung, E-Wallets und Banküberweisungen anbieten zu können, ist die Bereitstellung einer Lizenz erforderlich. Andernfalls wird der Zahlungsdienst nicht mit dem Casino zusammenarbeiten.

Dies gilt auch für die Spielvielfalt. Wenn die Seite verschiedene Spiele von verschiedenen Herstellern anbietet, ist dies auch ein Beweis für die Zuverlässigkeit. Wenn der Online-Gaming-Club keine Betriebserlaubnis hat, werden die Softwareanbieter nicht damit arbeiten.

Die Hauptgründe, warum Online-Casinos keine Lizenz beantragen, sind:

Steuern,

Hohe Provisionen: eine Provision für eine Lizenz, für das Einreichen eines Antrags,

Schwierigkeiten beim Ausfüllen von Dokumenten.

Das Vorhandensein einer Lizenz bringt jedoch mehr Vorteile, und alle Kosten, die durch die Erlangung einer Genehmigung entstehen, werden durch die Einnahmen gedeckt, die das Unternehmen als legaler Online-Gaming-Club erhält.

Feinheiten der Lizenzerteilung

Der Wunsch, eine Lizenz zu erhalten, reicht nicht aus, um sie zu erteilen. Dies liegt vor allem daran, dass jedes Land seine eigene Rechtspolitik in Bezug auf Online-Glücksspiele hat. In einigen Ländern sind Online Casinos ganz oder teilweise verboten und daher ist es dort unmöglich, eine Lizenz zu bekommen.

In vielen europäischen Ländern beginnt sich die Situation auf dem Glücksspielmarkt zu stabilisieren. Beispielsweise ist in Deutschland das Online-Glücksspiel legal geworden und daher ist es möglich geworden, eine staatliche Lizenz zu erhalten. Prognosen zufolge werden im Jahr 2024 fast 60% der Bruttoeinnahmen aus Online-Casinospielen in Casinos mit deutscher Lizenz erzielt.

Neben lokalen Regulierungsbehörden gibt es auch internationale Unternehmen, die Lizenzen vergeben. Die folgenden Betreiber gelten als zuverlässige Regulierungsbehörden:

Malta : Die MGA erteilt eine Lizenz, die 5 Jahre gültig ist, und um eine solche Lizenz zu erhalten, ist es notwendig, eine Richtlinie für verantwortungsbewusstes Spielen zu entwickeln und zu genehmigen, Finanzberichte bereitzustellen und einen zuverlässigen Schutz der persönlichen Daten der Spieler zu gewährleisten.

Curacao : Die Hauptvorteile einer Lizenz von Curacao sind niedrige laufende Kosten, schnelle Abwicklung und keine Zinsen auf Casinogewinne. Das Unternehmen zahlt nur 2 % Körperschaftsteuer und hat die Möglichkeit, eine Generallizenz zu günstigen Konditionen zu erhalten.

Gibraltar : Um eine Lizenz zu erhalten, müssen Online-Casinos finanzielle Stabilität nachweisen, bereit sein, Devisentransaktionen ausschließlich über Banken in Gibraltar durchzuführen, und einen Geschäftsplan vorlegen.

Neben den betrachteten Jurisdiktionen ist es möglich, Lizenzen aus anderen Ländern zu erwerben. Bei der Auswahl einer Lizenz muss man Anforderungen wie Art der Aktivität, Erfahrung, Budget, Region der Aktivität, Steuern berücksichtigen.

Der Besitz einer Lizenz ist ein Legalitätsnachweis, der es den Spielern ermöglicht, sich beim Spielen auf der Plattform zu entspannen.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!