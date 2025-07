onesto Tigers und die Ingolstadt Panthers wollen gemeinsam junge Cracks an das Profi-Eishockey führen

Bayreuth. (PM Tigers) Um die Nachwuchs- und Jugendarbeit, die traditionell in Ingolstadt einen hohen Stellenwert genießt, weiter zu fördern, hat man sich entschlossen, in der kommenden Spielzeit eine enge Zusammenarbeit anzugehen.

Dabei sollen – vorbehaltlich der Verfügbarkeit – junge DNL-Cracks der Oberbayern in der Oberliga für die onesto Tigers aufs Eis gehen und Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Ihre in der DNL und in Nachwuchsprogramm der Ingolstädter erlernten Skills weiter schärfen und die nächsten Schritte in ihrer noch jungen Karriere gehen und sie so auf künftige Aufgaben vorzubereiten.

Das vorhandene Potential zu fördern und die Akteure im Spielbetrieb der Oberliga einzusetzen geht dabei einher mit der Unterstützung, welche die Jungs für die onesto Tigers mitbringen.

„Ich bin begeistert über die enge Zusammenarbeit, die wir sowohl mit Sportdirektor Tim Regan als auch mit Nachwuchskoordinator Billy Trew inzwischen aufgebaut haben. Sowohl Billy als auch Tim haben uns bei der Richtung, die wir in Bayreuth einschlagen, sehr unterstützt und sind zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit nicht nur den Vereinen an sich, sondern im speziellen den jungen Akteuren hilft. Beide Vereine sind bestrebt, sich gegenseitig in der Spielerentwicklung zu unterstützen. Wir haben uns für die kommende Saison zu einer festen Zusammenarbeit verpflichtet. Ingolstadts Engagement, das als Investition in die Zukunft gesehen werden darf, ist äußert hilfreich und wichtig für unseren Prozess, unsere Ausrichtung und unsere zukünftigen Erfolge in Bayreuth“, beschreibt Head-Coach Suarez die Kooperation mit dem oberbayerischen DEL-Club.

