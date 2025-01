onesto Tigers reisen nach Deggendorf zur Wochenmitte

Bayreuth. (PM Tigers) Am morgigen Mittwoch geht es für die Jungs der onesto Tigers erstmals in dieser Spielzeit nach Deggendorf.

Das ursprünglich für Dienstag angesetzte Match wurde auf Wunsch der Niederbayern um einen Tag verschoben.

Zwei Mal duellierte man sich in der aktuellen Saison bisher im Bayreuther Tigerkäfig. Dabei gingen beide Partien mit jeweils einem knappen Resultat von 2:3 an die Mannen um Head-Coach Jiri Ehrenberger.

Deggendorf belegt derzeit den vieren Platz in der Tabelle, die das Spitzenquartett um Bietigheim (74 Punkte), Heilbronn (69), Memmingen (68) und eben Deggendorf (68) sehr eng gestaltet. Dabei ist der Gegner der Tigers das Team in dieser Aufzählung, welches am meisten mit Toren „geizt“. 126 Treffer gelangen dem DSC bisher. Top-Scorer ist Antonin Dousek, der im Ligavergleich erst auf Position 35 auftaucht. Dafür ist die Offensivabteilung sehr breit aufgestellt und beinhaltet nicht weniger als 13 Akteure, die 15 Punkte und mehr für sich verzeichnen konnten. Mit Hafenrichter, Leinweber, Greilinger, Stloukal – der auf Grund eine Sperre gegen die Tigers nicht auflaufen wird können – oder auch den Ex-Tigers Stach und Hult hat man einige Routiniers im Kader, die das Team tragen. Mit Grossrubatscher, Schopper oder Pfänder stehen Verteidiger in Line-up, die ebenfalls offensiven Output mit sich bringen. Das Tor hütet, der Fangquote nach, der beste Goalie der Oberliga Süd. Der ehemalige Nationaltorhüter und langjährige DEL-Akteur Timo Pielmeier hält statistisch gesehen 92 Prozent aller auf ihn zukommenden Scheiben.

Bei den „special-teams“ liegt man vor den onesto Tigers und bringt mit 22,1 Prozent PP-Quote gut jedes fünfte Überzahlspiel erfolgreich zum Abschluss. Im Penalty-Killing verteidigt man 83,2 Prozent ohne einen Gegentreffer zu kassieren.

Im Lager der Tigers waren zuletzt alle Akteure einsatzfähig. Hinzu kommen mit Maurice Becker und Aidan Brown zwei Spieler, die nach dem Absitzen von persönlichen Sperren am Mittwoch wieder zum Line-up gehören werden.

-av-

Tigerangriff in Deggendorf

Deggendorf. (PM DSC) Lange mussten die Fans des DSC warten, doch nun ist es soweit: endlich steigt das erste Heimspiel im Kalenderjahr 2025! Zu Gast sind am kommenden Mittwoch, den 08.01.2025 um 20 Uhr die Onesto Tigers Bayreuth.

Nach einem durchaus schwachen, aber auch erwartbaren Saisonstart – und das ist durch die nahezu komplette Neuformierung des Teams inkl.

Coaching-Staff keineswegs despektierlich gemeint – haben sich die Onesto Tigers im Laufe der Saison nun stabilisiert und befinden sich mit Rang elf voll im Rennen um die Pre-Playoff-Plätze. Zusätzlich dazu gab es am vergangenen Sonntag dann noch Big-Points im Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Peiting, die Mannschaft um Coach Larry Suarez setzte sich im heimischen Tigerkäfig mit 4:3 nach 60 Minuten durch. So befinden sich die Ränge 8 bis 12 im Moment innerhalb einer Range von sieben Punkten. Für beide Mannschaften ist es der dritte Vergleich in der laufenden Saison, allerdings der erste in Deggendorf. Beide Spiele im Tigerkäfig gingen jeweils mit 3:2 an den DSC.

Suarez zeigte sich trotz des wichtigen Heimsiegs gegen den EC Peiting

kritisch: „Wir sind diese Saison eine Mannschaft mit zwei Gesichtern, wir haben oft verschiedene Phasen. Entscheidend für uns war gegen Peiting der Wille zum Sieg, manchmal vermisse ich diesen bei uns leider.

Für ihren Einsatz kann ich meiner Mannschaft zu diesem Arbeitssieg heute gegen so einen schnellen und laufstarken Gegner ein Kompliment machen“. Grund zur Kritik findet man bei den Onesto Tigers im Moment im Powerplay – seit 10.12.2024 wartet man vergeblich auf ein Tor in Überzahl, sage und schreibe 18 Powerplays verstrichen ergebnislos.

Gegen den DSC kann dann auch Aiden Brown wieder ins Spielgeschehen eingreifen, der Kanadier war aufgrund einer Spieldauerstrafe vom DEB für die Partie gegen Peiting gesperrt worden. In Summe ist Brown der Badboy der Oberliga-Süd, satte 96 Strafminuten stehen dem Importspieler der Wagnerstädter schon zu Buche. Zum Vergleich – beim DSC ist hier Petr Stloukal Spitzenreiter, allerdings mit „nur“ 42 Strafminuten in der laufenden Saison.

Vorher genannter Petr Stloukal fehlt den Niederbayern im ersten Heimspiel des neuen Jahres noch. Auswärts reichte es für die Deggendorfer jedoch trotzdem zu einem ungefährdeten 1:5-Erfolg beim EV Füssen. Matchwinner waren vor allem die zweite Formation um Thomas Greilinger, der die Sturmformation von Andreé Hult und David Stach als Vertretung für Marco Baßler ergänzte, und Marcel Pfänder. Beide konnten in der Partie drei Vorlagen sammeln, Greilinger durchbrach zudem die 500-Punkte-Schallmauer für den DSC. Jiri Ehrenberger fand nach dem Spiel in Füssen „Wir haben zu Hause jetzt zweimal in Folge verloren, das wollten wir im ersten Spiel des neuen Jahres unbedingt wettmachen, was uns auch gut gelungen ist. Im Laufe des Spiels sind wir immer präsenter geworden, auch der Ausgleich hat uns da nicht zu sehr wehgetan. Im dritten Drittel waren wir dann eher im Verwaltungsmodus, dass Füssen hier nicht den Anschlusstreffer erzielt hat, war für uns dann etwas glücklich.“ Angesprochen auf David Stach, der gegen Füssen gleich doppelt einnetzen konnte, freute sich der 69-jährige für seinen Stürmer: „Man hat ihm im Training schon angemerkt, dass er sich wieder darauf freut, zu spielen. Dass auch Andreé Hult wieder da ist, macht es ihm natürlich etwas leichter. Gefühlt hat er hinten und vorne Augen und findet immer seinen Nebenspieler. Für David war es heute sicher ein Push, er war präsent im Spiel und hatte einige gute Aktionen“.

