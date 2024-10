onesto Tigers: Passau und FÃ¼ssen vor der LÃ¤nderspiel-Pause

Bayreuth. (PM Tigers) Vor der Pause zum Deutschland-Cup warten auf die onesto Tigers Bayreuth noch zwei Spiele in der Oberliga Süd. Am Freitag empfängt...

Bayreuth. (PM Tigers) Vor der Pause zum Deutschland-Cup warten auf die onesto Tigers Bayreuth noch zwei Spiele in der Oberliga Süd.

Am Freitag empfängt man zum Halloween-Heimspiel die EHF Passau Black Hawks im Tigerkäfig, die Partie startet um 20 Uhr. Am Sonntag gastiert man dann schon um 16 Uhr beim EV Füssen.

Erst vor knapp drei Wochen trat man im Tigerkäfig gegen Passau an und kassierte dabei eine herbe 2:10-Klatsche vor eigenem Publikum – hier ist also Wiedergutmachung angesagt. Mehrere Faustkämpfe und einige überharte Aktionen prägten das Spiel vor wenigen Wochen, beide Seiten werden hier darauf aus sein, eine andere Gangart an den Tag zu legen.

Mit 15 Punkten nach 12 absolvierten Spielen stehen die Black Hawks aktuell auf Platz 9 der Tabelle. Topscorer im Team von Coach XXXXXXXX ist Andrew Schembri (6 Tore + 14 Vorlagen) von René Röthke (5 + 11) und Nicolas Sauer (10 + 4). Im Tor weisen Starter Marco Eisenhut und sein Backup Janik Engler mit 90,5 Prozent die exakt gleiche Fangquote auf. In Sachen Powerplay liegt die Quote bei 22,4 Prozent, im Penaltykilling bei 85 Prozent.

Gegen Füssen startete die Tigers am 20. September in die neue Pflichtspiel-Ära. Nach einem 0:2-Rückstand kämpften sich die Tigers ins Spiel, doch nach jedem Anschlusstreffer – ob zum 1:2, zum 2:3 oder zum 3:4 – fand das Team aus dem Allgäu eine passsende Antwort und verdiente sich so den Sieg zum Auftakt.

Topscorer beim EVF, der mit 16 erspielten und erkämpften Punkten in der Tabelle knapp vor Passau liegt, ist Bauer Neudecker (17 + 3) vor Julian Straub (3 + 14) und William Jerry (6 + 7). Im Tor steht meist Benedikt Hötzinger mit einer Fangquote von 87,9 Prozent, zuletzt kam Rihards Babulis zu zwei Einsätzen und steht insgesamt bei 92,6 Protent. Stark präsentiert sich der EV Füssen in Überzahl, 24,5 Prozent Erfolgsquote gehören zum Spitzenfeld der Liga. Im Penaltykilling liegt man bei 79,4 Prozent.

Bei den Tigers hofft man zwar auf die Rückkehr einzelner Spieler, wird aber vor der anstehenden Pause kein Risiko eingehen. Vielmehr geht es darum, den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend zu bestätigen und die guten Leistungen auch mit Punkten zu belohnen.

-kno-

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV