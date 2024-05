onesto Tigers nehmen nÃ¤chsten StÃ¼rmer unter Vertrag

Bayreuth. (PM Tigers) Der in Zittau geborene Rechtsschütze, der während seiner Jugend vier Jahre das Eishockey-Internat in Weißwasser besuchte und dort in der Schüler-...

Bayreuth. (PM Tigers) Der in Zittau geborene Rechtsschütze, der während seiner Jugend vier Jahre das Eishockey-Internat in Weißwasser besuchte und dort in der Schüler- und Jugend-Bundesliga spielte, wechselte mit 18 Jahren nach Hamburg, wo er zunächst für den Hamburger SV und im Anschluss für die Crocodiles in der Oberliga auf Torejagd ging.

Sein weiterer Weg führte ihn über Essen nach Leipzig und über ein kurzes Engagement in Dresden nach Garmisch, bevor er in der voran gegangen Saison für die Hammer Eisbären auflief, wo er unter den Top 3-Scorern zu finden war. Der 1,89 Meter große und 96 Kilo schwere Außenstürmer gilt als harter Arbeiter, der mit seiner körperlichen Präsenz Lücken schafft und auch, wenn nötig, für seine Teamkameraden einsteht. „Ich sehe mich als charakterstarken Teamplayer, der versucht, mit der Art und Weise, wie ich spiele, seine Mitspieler mitzureißen. Ich spiele gerne körperbetont und gehe dahin, wo es – wie man so schön sagt – weh tut. Ich versuche in jeder Situation das beste für das Team herauszuholen und ein Vorbild für meine Jungs zu sein. Da kann es passieren, dass man auch mal einen Gegner vor dem Tor zur Seite räumen muss“, beschreibt sich Israel selbst.

Auf die neue Aufgabe in Oberfranken, wo er erstmals anheuert, freut sich Israel besonders: „In Bayreuth habe ich das beste „Paket“ vorgefunden. Sportlich macht es sowieso Sinn und man hat die Möglichkeit, etwas zum Wiederaufbau zu leisten und langfristig etwas zu entwickeln. Aber auch der familiäre Hintergrund war mitentscheidend. Ich bin viel näher an meiner Heimat wie noch zuvor und auch meine Freundin, die noch ihr Studium absolviert, ist näher an der Uni.“

Auch Headcoach Suarez freut sich über die Zusage des gebürtigen Zittauers: „Moritz ist ein wichtiger Spieler und bringt, auch mit seiner Größe und seiner körperlichen Voraussetzung sowie seiner Art und Weise des Spiels, eine besondere Dynamik und Physis mit.“

Über seine neue Heimat, in welcher er Mitte August mit seiner kleinen Familie erwartet wird, hat sich Israel bereits erkundigt. „Ich war selbst noch nicht da aber habe mit einigen Jungs gesprochen, die bereits für Bayreuth gespielt haben. Das Feedback war durchweg positiv. Bayreuth hat als Standort immer noch, auch wenn es letzte Saison schwierig war, einen guten Namen. Ich gehe sehr positiv in die Saison und möchte an meine sportliche Leistung vom letzten Jahr anknüpfen und mich mehr und mehr zum Führungsspieler entwickeln. Wir werden als Team alles aus uns rausholen und möchten in jedem Fall die Playoffs erreichen“.

Mit gut 340 Einsätzen in der Oberliga, mit knapp über 200 Scorerpunkten, wird Israel einer der erfahrenen Jungs im Team der onesto Tigers sein, die ab September in der Oberliga Süd den Punkten nachjagen werden.

Der Kader 2024/2025

Trainer: Larry Suarez

Torhüter: Justin Spiewok

Verteidigung: Maurice Becker, Niklas Heyer

Sturm: Jan Hammerbauer, Sam Verelst, Edmund Junemann, Dominik Piskor, Moritz Israel