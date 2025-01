onesto Tigers haben Nieder- und Oberbayern vor der Brust

Bayreuth. (PM Tigers) Mit einem Doppelpack starten die onesto Tigers Bayreuth ins Eishockey-Jahr 2025 und damit gleich in eine intensive Phase von 5 Spielen in 10 Tagen.

Am Freitag gastieren die Tigers um 19:30 Uhr in Passau, ehe am Samstag um 18 Uhr das erste Heimspiel des Jahres gegen den EC Peiting ansteht.

Mitte Dezember trennte man sich in Passau von Trainer Thomas Vogel und kurz vor dem Jahreswechsel gab man die Verpflichtung von Petr Bares bekannt, der mit Jahresbeginn seine neue Aufgabe antritt. Bares war bereits in der Saison 2022/23 Trainer bei den Niederbayern.

In den vier Spielen zum Jahresausklang gab es für die Black Hawks drei Niederlagen, bevor man im letzten Spiel mit 3:1 gegen Peiting gewinnen konnte. Aktuell liegt man als direkter Tabellennachbar einen Punkt hinter den Tigers auf Rang 12 der Oberliga Süd.

Top-Scorer in Passau ist Routinier Andrew Schembri (11 Tore + 21 Vorlagen) vor Kontingentstürmer Arturs Sevcenko (11 + 21) und Nicolas Sauer (18 + 11). Mitte November verpflichtete man den Kanadier Carter Popoff für die Offensive, ihm gelangen in 16 Spielen bereits 21 Scorerpunkte (13 + 8).

In Sachen Powerplay liegt die Quote der Habichte bei 21,4 Prozent und in Unterzahl bei 77,2 Prozent, womit man jeweils knapp vor den Tigers (19,8 und 76,8 Prozent) liegt. Auch in einer weiteren Statistik liegen beide Teams nah beieinander: Mit 15,5 Strafminuten pro Spiel liegt Passau knapp „vor“ Bayreuth (14,1) – die schlechtesten Werte der Liga. Die bisherigen Duelle zwischen den beiden Teams lassen auf erneut viele Tore hoffen: Im Oktober kassierten die Tigers eine bittere 2:10-Klatsche, für die man sich knapp zwei Wochen später mit 9:2 revanchieren konnte.

Der EC Peiting belegt aktuell den 10. Platz der Oberliga Süd und damit genau das Ziel der onesto Tigers: Man würde in die Pre-Playoffs einziehen und damit die Saison über die Hauptrunde hinaus verlängern. Vier Punkte beträgt der Rückstand der Tigers aktuell.

In den letzten acht Spielen setzte es für das Team von Trainer John Sicinski sieben Niederlagen, Mitte Dezember gelang ein Overtime-Sieg gegen die Tölzer Löwen, darauf folgten zum Jahresende vier Niederlagen in Serie. Mit Felix Beauchemin-Brassard (24 + 30) findet sich der Topscorer der Liga in Reihen des ECP. Ihm folgen Thomas Heger (13 + 27) und Samuel Payeur (17 + 15) und Verteidiger Colin van den Hurk (7 + 24). In Sachen Powerplay (16,4 Prozent) und Penalty-Killing (72,7 Prozent) liegt man knapp hinter den Tigers und auch in Sachen Strafminuten (12,3 pro Spiel) sieht es etwas besser aus.

Auch in den Duellen gegen Peiting wurde nicht mit Toren gegeizt: Ebenfalls im Oktober kassierten die Tigers eine deftige 3:12-Packung in Peiting, im Dezember konnten man dann das Heimspiel mit 5:1 gewinnen.

Mit zwei Spielen gegen direkte Konkurrenten um den so wichtigen 10. Platz der Oberliga Süd starten die onesto Tigers ins Jahr 2025. Ziel muss dabei sein, wichtige Punkte zu sammeln und mit einem positiven Gefühl in die verbleibenden Spiele der Hauptrunde zu starten.

Maurice Becker muss am Freitag noch ein Spiel aussetzen bevor er seine Spielberechtigung wiedererlangt. Ob und wann die beiden zuletzt erkrankten Akteure Ilya Andryukhov sowie Tatu Vihavainen wieder eingreifen werden können, entscheidet sich kurzfristig.

-kno-

