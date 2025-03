onesto Tigers geben erste AbgÃ¤nge bekannt

Bayreuth. (PM Tigers) Nach den ersten Vertragsverlängerungen während der abgelaufenen Saison, wurden nun weitere Entscheidungen getroffen, was die Kaderplanung für die kommende Spielzeit angeht.

So werden folgende Akteure nicht mehr für die onesto Tigers auflaufen.

Moritz Israel: Der 29-jährige Angreifer kam aus Hamm nach Oberfranken und fungierte als Kapitän in der neu zusammengestellten Mannschaft. Moritz lief 40 Mal für Gelb-Schwarz auf und konnte dabei 28 Punkte für sein Team und für sich persönlich verbuchen.

Tim Detig: Von den Heilbronner Falken wechselte Tim nach Bayreuth. Der 23-Jährige Außenstürmer bestritt 33 Partien für die Tigers und verbuchte dabei 20 Punkte.

Konstantin Melnikow: Vor der Spielzeit in Bayreuth für Selb und Höchstadt auf dem Eis, entschied sich der junge Stürmer für Bayreuth. Hier lief der Rechtsschütze in 33 Partien auf. 2 Tore und 10 Beihilfen zu weiteren Treffern gelangen dem 21-Jährigen.

Edmund Junemann: Aus dem DNL-Team der Düsseldorfer EG kam Junemann an den Roten Main. Zusätzlich 3 Einsätze in der DEL sowie 23 Auftritte in der DEL2 für Krefeld durfte der junge Angreifer bestreiten, bevor er sich den Tigers anschloss. Hier konnte er sich bei 47 gespielten Partien mit einem Treffer sowie 8 Assists auf das Scoreboard eintragen.

Die Tigers bedanken sich sehr herzlich bei den Jungs für die im Trikot der Tigers gezeigten Leistungen und wünschen allen auf ihrem weiteren Lebensweg, privat wie auch sportlich, alles erdenklich Gute.

