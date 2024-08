onesto Tigers freuen sich Ã¼ber die RÃ¼ckkehr eines talentierten Verteidigers

Bayreuth. (PM Tigers) Nachdem Leon Schuster im Juli 2022 erstmals einen Vertrag in Bayreuth unterschrieb, erfolgte dies vor kurzem – nachdem er Stationen in...

Bayreuth. (PM Tigers) Nachdem Leon Schuster im Juli 2022 erstmals einen Vertrag in Bayreuth unterschrieb, erfolgte dies vor kurzem – nachdem er Stationen in Höchstadt und Erfurt durchlaufen hat – erneut.

Der vor wenigen Tagen 22 Jahre alt gewordene Verteidiger komplettiert die Kaderplanung der onesto Tigers für die kommende Spielzeit.

Seinen Feinschliff erhielt der in Bad Nauheim geborene und in Bayern aufgewachsene Linksschütze ab 2016 bei den Jungadlern Mannheim, wo er für vier Spielzeiten die Schlittschuhe schnürte, bevor der Wechsel nach Krefeld erfolgte. Am Niederrhein lief er für 80 Spiele in der Oberliga auf und wurde zudem noch im DNL-Team eingesetzt. Auch wenn er ein anderer Spielertyp ist, so hat er die Attribute für das Spiel auf dem glatten Parkett von seinem Vater Alexander Schuster geerbt, der als robuster Defender lange Jahre in der Oberliga sowie zweiten Liga aktiv gewesen ist. Leon gilt als zweikampfstarker Akteur, der „unangenehm zu spielen“ ist, nah am Gegner ist und hart an der Bande arbeitet, dabei schnell umschalten kann und keine Scheibe verloren gibt.

„Ich freue mich auf Bayreuth. Auch wenn es eine komplett andere Mannschaft und auch eine neue Organisation ist. Mir hat es bei meinem ersten Engagement hier gut gefallen. Die Gespräche mit Larry waren klasse und ich habe ein sehr gutes Gefühl wieder nach Bayreuth zu kommen,“ sieht der 1,86 Meter große und 90 Kilo schwere Athlet auf seine „zweite Eiszeit“ in Bayreuth positiv voraus.

„Ich habe natürlich etwas mehr Erfahrung und mein Spiel ist noch ein bisschen härter geworden, zudem geht man inzwischen auch etwas selbstbewusster ins Spiel. Ich denke, dass wir schnell als Mannschaft zusammenfinden werden und wenn alles passt, eine gute Saison spielen können. Ich denke, wir können eine Menge Spaß haben und hoffe von mit persönlich, dass ich den nächsten Schritt mache und mein Spiel auf das nächsthöhere Level heben kann.“

Leon wird in den nächsten Tagen nach Bayreuth kommen und in Zukunft das onesto-Tigers-Trikot mit der Nummer 68 auf dem Eis tragen.

Trainer: Larry Suarez, Morgan Persson

Torhüter: Justin Spiewok, Ilya Andryukhov

Verteidigung: Maurice Becker, Niklas Heyer, Paul Reiner, Michal Spacek, Maximilian Menner, Lucas Flade, Leon Schuster

Sturm: Jan Hammerbauer, Sam Verelst, Edmund Junemann, Dominik Piskor, Moritz Israel, Tatu Vihavainen, Konstantin Melnikow, Chris Seto, Rodinyo Bijsterbosch, Aidan Brown, Tim Detig, Nicolas Hinz

Über die onesto Tigers Bayreuth:

Die Gründung des EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. geht auf das Jahr 2006 zurück. Nach sechs Jahren im Landesverband – wo man ein Jahr Bezirksliga, zwei Jahre Landesliga und deren drei Jahre Bayernliga durchlief – gelang zur Saison, nach einigen Spielzeiten in der Oberliga, 2016/2017 der Aufstieg in die DEL2. 2017 wurde der Spielbetrieb der Profiabteilung in eine GmbH ausgelagert. Die Bayreuth Tigers nahmen für sieben Jahre am Spielbetrieb der DEL2 teil, bevor man zur Saison 2023/2024 in der Oberliga Süd an den Start ging. Für die kommende Spielzeit ist ebenfalls – nun als onesto Tigers Bayreuth – die Teilnahme an der Oberliga Süd unter dem Dach des Deutschen Eishockeybundes geplant.