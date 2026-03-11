Onesto Gruppe hat die Geschäftsanteile an der onesto Tigers Bayreuth Eishockey GmbH verkauft

Bayreuth. (PM Tigers) Die onesto Gruppe hat heute die Geschäftsanteile an der onesto Tigers Bayreuth Eishockey GmbH verkauft.

Thomas Lünenborg ist nicht mehr Geschäftsführer der onesto Tigers Bayreuth.

Die Tigers bedanken sich bei allen Unterstützern, Sponsoren, Fans und allen Freunden der onesto Tigers für zwei interessante, spannende Jahre und Spielzeiten, in welchen die Tigers am Spielbetrieb der Oberliga Süd teilgenommen haben.