onesto Tigers Bayreuth

Onesto Gruppe hat die Geschäftsanteile an der onesto Tigers Bayreuth Eishockey GmbH verkauft

11. März 20261 Mins read36
Bayreuth. (PM Tigers) Die onesto Gruppe hat heute die Geschäftsanteile an der onesto Tigers Bayreuth Eishockey GmbH verkauft.

Thomas Lünenborg ist nicht mehr Geschäftsführer der onesto Tigers Bayreuth.

Die Tigers bedanken sich bei allen Unterstützern, Sponsoren, Fans und allen Freunden der onesto Tigers für zwei interessante, spannende Jahre und Spielzeiten, in welchen die Tigers am Spielbetrieb der Oberliga Süd teilgenommen haben.

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

