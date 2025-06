Olympische Winterspiele Milano Cortina 2026: Die Swiss Ice Hockey Federation gibt die ersten sechs Spieler fÃ¼r den vorlÃ¤ufigen MÃ¤nner-Eishockeykader bekannt

Zürich. (PM SIHF) Zur Liste gehören Roman Josi, Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter und Jonas Siegenthaler. Die finalen Kader der Männer- und Frauennationalteams folgen Anfang 2026.

Die SIHF hat heute die ersten sechs Spieler bekannt gegeben, die für den vorläufigen Kader der Herren-Eishockeymannschaft bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 vorgesehen sind. Die Ankündigung erfolgte in Zusammenarbeit mit der International Ice Hockey Federation (IIHF), der National Hockey League (NHL), der National Hockey League Players’ Association (NHLPA) und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

Folgende Spieler wurden nominiert:

• Roman Josi (Nashville Predators)

• Nico Hischier (New Jersey Devils)

• Timo Meier (New Jersey Devils)

• Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)

• Kevin Fiala (Los Angeles Kings)

• Nino Niederreiter (Winnipeg Jets)

«Diese sechs Spieler sind nicht nur Leistungsträger in der NHL, sondern auch absolute Schlüsselspieler für unser Nationalteam. Ihre frühzeitige Nominierung gibt uns eine starke Basis für die Kaderplanung Richtung Olympische Winterspiele 2026», äussert sich Head Coach Patrick Fischer zur Nomination.

Lars Weibel, Director Sport bei Swiss Ice Hockey, ergänzt: «Die Qualität und Erfahrung dieser sechs Spieler spricht für sich. Sie gehören zu den besten Schweizer Eishockeyspielern unserer Zeit und bringen Führungsqualitäten, Charakter und internationale Routine mit. Gleichzeitig leben wir als Schweizer Nationalteam aber vom Teamspirit – bei uns gilt team first. Wir freuen uns auf ein stark besetztes, geschlossen auftretendes Kader für Milano Cortina!»

Milano Cortina 2026 markiert einen bedeutenden Moment in der Eishockeygeschichte: Zum ersten Mal seit zwölf Jahren werden NHL-Spieler wieder an den Olympischen Winterspielen teilnehmen – eine Entscheidung, die die Vorfreude bei Athleten, Fans, Medien und Veranstaltern weltweit steigen lässt.

«Wir freuen uns sehr, die NHL-Spieler wieder bei den Winterspielen begrüssen zu dürfen. Für die IIHF ist dies ein wichtiger Schritt, Eishockey auf höchstem Niveau weltweit zu präsentieren. Fans in Milano Cortina und auf der ganzen Welt können sich auf spannende Spiele und unvergessliche Momente freuen. Diese Rückkehr stärkt unsere Partnerschaft mit der NHL, der NHLPA und dem IOC – und wir können es kaum erwarten, dass die Spiele beginnen», so IIHF-Präsident Luc Tardif.

«Die National Hockey League blickt mit grosser Begeisterung auf das Eishockeyturnier bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano Cortina», sagt NHL-Commissioner Gary Bettman. «Wie beim kürzlich ausgetragenen 4 Nations Face-Off eindrucksvoll gezeigt wurde, gibt es nur wenige Wettbewerbe im internationalen Sport, die mit der Leidenschaft, dem Talent und dem Spektakel mithalten können, wenn NHL-Spieler ihre Länder in einem Best-on-Best-Turnier vertreten. Wir wissen, dass die heute nominierten Spieler – und viele weitere NHL-Stars, die noch dazustossen werden – dieses olympische Herren-Eishockeyturnier im Februar zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden.»

«Die Nominierung der ersten Spieler für das olympische Herrenteam ihres Landes markiert eine kraftvolle Rückkehr zum olympischen Wettbewerb – etwas, wofür sich unsere Spieler stets eingesetzt haben», sagt Marty Walsh, Executive Director der NHLPA. «Aufbauend auf das unvergessliche 4 Nations Face-Off im Februar in Montreal und Boston freuen sich unsere Spieler, ihr Heimatland erneut auf der olympischen Bühne in Mailand zu vertreten.»

Das Männerturnier mit zwölf Teams findet vom 11. bis 22. Februar 2026 statt. Hauptspielort ist die neue Milano Santagiulia Ice Hockey Arena mit einer Kapazität von 14’000 Plätzen. Der zweite Austragungsort ist die Milano Rho Ice Hockey Arena, die Platz für 5’700 Fans bietet.

Die Teams spielen in drei Gruppen:

• Gruppe A: Kanada, Tschechien, Schweiz, Frankreich

• Gruppe B: Finnland, Schweden, Slowakei, Italien

• Gruppe C: USA, Deutschland, Lettland, Dänemark

Die finalen Kader der Frauen- und Männerteams werden Anfang 2026 bekannt gegeben und durch die jeweiligen Nationalen Olympischen Komitees gemäss Olympischer Charta offiziell bestätigt

Weitere Informationen zu den Eishockeyturnieren der Männer und Frauen 2026 findet ihr unter: www.iihf.com. Ticketinformationen sind verfügbar unter: tickets.milanocortina2026.org. Offizielle Fanartikel, Hospitality-Pakete, Volunteer-Möglichkeiten, den olympischen Fackellauf und weitere Angebote findet ihr hier: milanocortina2026.olympics.com.

