Olympische Spiele mit Draisaitl

Anzeige Olympische Winterspiele mit NHL-Stars Draisaitl & Co. Bei der Eishockey-WM verlor die deutsche Nationalmannschaft leider im Halbfinale gegen Finnland. Am Ende wurde Kanada...

Anzeige

Olympische Winterspiele mit NHL-Stars Draisaitl & Co.

Bei der Eishockey-WM verlor die deutsche Nationalmannschaft leider im Halbfinale gegen Finnland. Am Ende wurde Kanada zum 27. Mal Weltmeister. Nun ruht alle Hoffnung auf den Olympischen Winterspielen in Peking 2022. Mit der richtigen Kaderzusammenstellung und einer noch besseren Vorbereitung soll die Goldmedaille geholt werden.

Das Comeback von Draisaitl & Grubauer

Bundestrainer Toni Söderholm ist schon längst in der Vorbereitung und stellt den finalen Kader zusammen. NHL-Star Leon Draisaitl soll wohl mit dabei sein und sein Comeback feiern. Aufgrund seiner Verpflichtung in Edmonton nach dem Play-off-Aus und der Quarantäne-Regeln konnte er bei der WM nämlich nicht dabei sein. Aber nicht nur Draisaitl fehlte, auch viele weitere Stammspieler konnten aus unterschiedlichen Gründen bei der Weltmeisterschaft nicht teilnehmen. Für die Winterspiele in Peking hat Söderholm aber zum Glück wieder eine größere Auswahl, denn auch Tim Stützle, sowie Philipp Grubauer stehen ihm zur Verfügung.

Die Verhandlungen stehen bereits kurz vorm Ende und der Vollzug soll in den nächsten Tagen gemeldet werden. Start von Olympia ist in acht Monaten, aber solange können sich die NHL-Stars zumindest schon einmal mental vorbereiten. Wer, wie die Eishockey-Stars, gerade viel Zuhause ist, kann seine Zeit super im Online-Casino verbringen und um echtes Geld spielen. Auf CasinosVergleich.de finden Sie Vergleiche, Tipps und vieles mehr. Durch das neue Glücksspielgesetz, welches im Juli in Kraft treten wird, lohnt sich ein Blick auf die neuen Regeln.

Mit Teamgeist & Leidenschaft zur Goldmedaille

Wie sie ihr Ziel erreichen ist klar. Vor allem der Zusammenhalt der Mannschaft und ihre Leidenschaft machen sie so erfolgreich. Talent haben sie auf jeden Fall genug, aber die Grundeigenschaften sind eben besonders wichtig, wenn man den Titel holen will. Bundestrainer Söderholm ist das bewusst, weshalb er genau auf diese Eigenschaften besonders viel Wert legt. Spieler mit Starallüren kann er nicht gebrauchen. Er wünscht sich Spieler, die die Mannschaft nicht nur spielerisch stärker machen, sondern den nötigen Teamgeist mitbringen und in wichtigen Situationen die Mitspieler motivieren können.

Vorbereitung: Mehr Effizienz & Torgefahr

Der Mannschaft fehlt es noch etwas an Torgefahr, aber daran soll nun gearbeitet werden. Das Ziel ist noch mehr Effizienz, um dadurch häufiger zu Torchancen zu kommen. Mit der richtigen Einstellung der Spieler und der perfekten Vorbereitung steht dem olympischen Gold aber nichts mehr im Weg. Wichtig sind vor allem Spieler wie Tom Kühnhackl oder Tobias Rieder, die sich für nichts zu fein sind. Aber auch Stars wie Maximilian Kastner, Nico Krämmer, Fabio Wagner oder Marco Nowak spielen eine wichtige Rolle. Die WM war bereits eine gute Vorbereitung, aber bei den Olympischen Spielen soll auch die Goldmedaille her.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Anzeige