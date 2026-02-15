Olympia 2026: Die mentale Wette der DEB-Teams in Mailand und Bozen

Anzeige

Mailand-Cortina 2026: Die deutschen Eishockey-Nationalmannschaften der Männer und Frauen werden im Februar 2026 bei den Olympischen Winterspielen in Italien antreten. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat seine Kader offiziell nominiert, wodurch Eishockey mit 48 Athleten zur größten Einzelsportart im Team Deutschland wird. Während sich diese Teams in Mailand und im Trainingslager in Bozen einleben, werden sie mit einzigartigen psychologischen Hürden konfrontiert sein. Der Umgang mit Emotionen, die Aufrechterhaltung der Konzentration trotz eines vollgepackten Zeitplans und der Umgang mit dem Druck, auf der olympischen Bühne zu spielen, sind dabei die größten Herausforderungen. Hier werden wir die mentalen Anforderungen an die DEB-Eishockeymannschaften diskutieren und wie sich Spieler und Trainer darauf vorbereiten, diese zu meistern.

DEB-Teams bei Milano Cortina 2026

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien finden vom 6. bis 22. Februar statt, wobei die Eishockeyspiele hauptsächlich in Mailand ausgetragen werden. Die Eishockeymannschaften des Deutschen Eishockeybundes (DEB) werden nach ihren letzten Trainingslagern in Deutschland nach Italien reisen. So wird sich beispielsweise die Herrenmannschaft am 31. Januar 2026 in München versammeln und dann zu einem Trainingslager nach Bozen weiterreisen. Die Damenmannschaft wird etwa zur gleichen Zeit ins Olympische Dorf in Mailand umziehen. Da Italien Gastgeber ist, trainieren diese deutschen Mannschaften nicht nur im Ausland, sondern treten auch bald gegen lokale Mannschaften an: Die Herren eröffnen am 4. Februar mit einem Freundschaftsspiel gegen Italien in Bozen, und die deutschen Damen treffen am 10. Februar in ihrem letzten Gruppenspiel auf Italien. (In der Vorrunde der Herren spielt Deutschland in einer EishockeyspieleGruppe mit den USA, Lettland und Dänemark.)

Die Nominierung für die Olympischen Spiele weckt hohe Erwartungen. Der erfahrene Verteidiger Fabio Wagner sagte, dass die Mannschaft nach der offiziellen Nominierung große Vorfreude verspürt, da damit ein Kindheitstraum in Erfüllung geht und sie gegen die Besten der Welt antreten kann. Gleichzeitig merkte er an, dass es eine Ehre ist, vor allem weil Familie und Fans dabei sein können. Diese gemischten Gefühle, einerseits Aufregung und Stolz, andererseits Druck, sorgen schon vor dem ersten Puckabwurf für eine komplexe emotionale Kulisse.

Wichtige mentale Herausforderungen

Bis zum Beginn der Olympischen Spiele werden sich mehrere spezifische Stressfaktoren aufgebaut haben. Zu den wichtigsten mentalen Herausforderungen für die DEB-Teams gehören:

Hohe Erwartungen und Druck

Die Zugehörigkeit zum Team Deutschland schafft ein Gefühl der nationalen Verantwortung. Die olympische Bühne unterscheidet sich vom Vereinssport: Die Athleten „tragen die kollektiven Erwartungen einer ganzen Nation“, was die Nervosität verstärken kann. Der deutsche Kader verfügt über Spitzentalente (NHL-Stars wie Leon Draisaitl, Moritz Seider usw.), was die Erwartungen der Öffentlichkeit und der Spieler selbst erhöht. Die Spieler müssen Stolz und Druck in Einklang bringen und sich an Seiders Rat erinnern, die Spiele als „großen Bonus“ zu betrachten und die Energie dieser Erfahrung „aufzusaugen“, anstatt sich von ihren Nerven überwältigen zu lassen.

Intensiver Zeitplan und Ermüdung

Der olympische Zeitplan ist strapaziös. Nach intensiven Trainingseinheiten auf dem Eis bestreiten die Teams mehrere Spiele in schneller Folge. Die DEB-Männer spielen drei Vorrundenspiele innerhalb von vier Tagen (12., 14. und 15. Februar), wobei jedes Spiel höchste Konzentration erfordert. Selbst in den Trainingslagern vor den Olympischen Spielen ist der Zeitplan eng: Bei einem Trainingslager im Januar stellte ein Trainer fest, dass mit drei Spielen an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein straffer Zeitplan in Italien auf uns wartet, der sowohl körperlich als auch mental eine Herausforderung darstellt und die Konzentration und Ausdauer jedes einzelnen Spielers auf die Probe stellt. Lange Reisen, Zeitumstellungen und zusätzliche Medienverpflichtungen können die Ermüdung noch verstärken, sodass geistige Frische ebenso wertvoll ist wie körperliche Energie.

Feindselige Umgebung und Lärm

Auf fremdem Eis zu spielen bedeutet, sich einem intensiven Publikum zu stellen. In Bozen (Heimat der gegnerischen italienischen Mannschaft) müssen die deutschen Spieler gegen lautstarke Fans antreten. Trainer Harold Kreis warnte, dass Italien mit voller Kraft angreifen und vom heimischen Publikum angefeuert werden würde. Der aggressive, hochdruckvolle Stil und die Energie der Italiener können einschüchternd wirken. Die DEB-Spieler wissen, dass sie geduldig und konzentriert bleiben müssen; wie Kreis sagte, wollen sie unter diesem Druck geduldig, konzentriert und verantwortungsbewusst spielen. Der erfahrene Moritz Müller schloss sich dem an und betonte, dass man sich neu konzentrieren und der Leidenschaft Italiens vom ersten Puckabwurf an begegnen müsse. In einer lauten Arena ruhig zu bleiben, ist eine klare mentale Herausforderung.

Störung der Routine

In Mailand und Bozen ist der Alltag anders: unbekannte Eisbahnen, andere Schlafmöglichkeiten, anderes Essen und sogar ein anderes Klima. Schon einfache Veränderungen in der täglichen Routine können die Konzentration beeinträchtigen. Es ist schwieriger, fern von zu Hause eine gewisse Konstanz aufrechtzuerhalten (gleiche Rituale vor dem Spiel, gleiche Schlafgewohnheiten, gleiche Ernährung). Trainer müssen den Spielern helfen, vertraute Strukturen wiederherzustellen, um für Stabilität zu sorgen. Jede Abweichung (späte Anreise, andere Zeitzonen, besondere Ereignisse) kann zusätzlichen Stress verursachen.

Medien und sozialer Druck

Die Olympischen Spiele ziehen intensive Medienaufmerksamkeit, Social-Media-Beiträge und öffentliche Beobachtung auf sich. Die Spieler fühlen sich möglicherweise nicht nur auf dem Eis, sondern auch außerhalb davon beobachtet. Interviews, Verpflichtungen gegenüber Sponsoren und Fans mit Kameras können die mentale Erholung beeinträchtigen. Es ist entscheidend zu lernen, die Außenwelt während der Freizeit auszublenden. Olympioniken müssen lernen, dass die Beobachtung eine berechtigte, normale Reaktion ist, und damit umgehen, anstatt sie als Schwäche zu betrachten.

Techniken zur mentalen Vorbereitung

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen die DEB-Teams auf gezieltes psychologisches Training und Unterstützung. Sportpsychologen und Trainer betonen, dass mentale Fähigkeiten genauso intensiv trainiert werden müssen wie das Eislaufen selbst. Zu den wichtigsten Strategien gehören:

Mindfulness and Visualization

Viele Sportler nutzen mentale Übungen, um Spielsituationen zu simulieren. Sie visualisieren Tore, Strafzeiten und den Umgang mit Drucksituationen, sodass sich auf natürliche Weise Selbstvertrauen aufbaut. Spitzensportler visualisieren oft ihre Leistung oder meditieren als Teil ihrer Routine. Für DEB-Spieler kann dies bedeuten, dass sie Strafschüsse oder spielentscheidende Spielzüge mental durchspielen. Atemübungen und kurze Meditationssitzungen vor Spielen können die Nerven beruhigen und die Konzentration schärfen.

Mentale Konzentration außerhalb des Eises: Sportler trainieren oft bewusst ihren Geist und nutzen Techniken wie Visualisierung und Meditation, um unter Druck ruhig zu bleiben.

Konsistente Routinen

Auch im Ausland pflegen Teams bestimmte Rituale, um geerdet zu bleiben. Das kann ein Aufwärmsong sein, eine Gruppenbesprechung oder ein bestimmtes warmes Getränk vor dem Spiel. Diese vertrauten Muster sorgen für psychologische Geborgenheit. Trainer sorgen dafür, dass die Spieler zu festen Zeiten zu Bett gehen und aufstehen, damit der Schlaf trotz der Reisen so regelmäßig wie möglich bleibt. Konsistenz hilft dabei, zu verhindern, dass sich der Stress des Unbekannten aufstaut.

Teamunterstützung und Kultur

Gegenseitiges Vertrauen und Kameradschaft stärken die Widerstandsfähigkeit. Die Teamkollegen unterstützen sich gegenseitig emotional; ein erfahrener Spieler kann beispielsweise einen Neuling betreuen, der sich überfordert fühlt. Trainer fördern gerne eine offene Atmosphäre in der Umkleidekabine, damit die Spieler ihre Ängste zugeben und Unterstützung erhalten können. Der deutsche Kapitän Moritz Seider beispielsweise sieht die Olympischen Spiele positiv: Er bezeichnet sie als großen Bonus und rät allen, den Moment zu genießen. Diese Haltung der Dankbarkeit und der Teamzusammenhalt können Stress abfedern.

Umgang mit Aktivitäten außerhalb des Eishockeys

Für Sportler ist es wichtig, kontrollierte Pausen einzulegen. Viele Spieler verfolgen in ihrer Freizeit gerne andere Sportarten oder Nachrichten auf ihrem Handy. Selbst Aktivitäten wie das Überprüfen von Wettquoten können zu Übungen in Selbstdisziplin werden. Einige Teammitglieder werfen vielleicht einen Blick auf Quoten oder Statistiken über eine App, um über die Turnierergebnisse auf dem Laufenden zu bleiben. Sie müssen dies jedoch bewusst tun und sich Grenzen setzen, damit solche Ablenkungen nicht ihre Konzentration oder ihren Schlaf beeinträchtigen.

Professionelle Beratung

Der DEB bietet wahrscheinlich Zugang zu Sportpsychologen (eine gängige Praxis in hochrangigen Trainingslagern). Diese Experten vermitteln Fähigkeiten wie Selbstgespräche, Zielsetzung und Stressbewältigung. Sie erinnern die Athleten daran, dass es normal ist, bei den Olympischen Spielen unter Druck zu stehen, und vermitteln Bewältigungsstrategien (wie die Konzentration auf Prozessziele statt auf Ergebnisse). Das Erkennen dieser Normalität hilft den Spielern, ihre nervöse Energie positiv zu kanalisieren.

Ausgewogenheit zwischen Konzentration und Erholung

Mentale Stärke bedeutet nicht konstante Intensität. In den ruhigen Stunden zwischen den Spielen ruhen sich die Spieler aus und gönnen sich unbeschwerte Pausen. Diese Ausgewogenheit ist eine mentale Fähigkeit: Es ist wichtig zu wissen, wann man abschalten muss. Gruppenaktivitäten, Filme oder Gespräche über das Leben zu Hause helfen dabei, sich wieder zu konzentrieren. Sportler müssen erkennen, dass die emotionale Belastung durch die Spiele normal ist, und lernen, damit umzugehen. Strukturierte Erholungsphasen und begrenzte digitale Ablenkungen schützen die geistige Klarheit vor jedem Wettkampf.

Das letzte Aufeinandertreffen

Letztendlich wissen die DEB-Teams, dass die Fähigkeiten auf dem Eis mit mentaler Stärke einhergehen müssen. Eine starke mentale Verfassung kann Druck in Leistung umwandeln. Die Olympischen Spiele werden ein Wirbelwind der Intensität sein, aber wie Kapitän Seider es ausdrückte, wollen die deutschen Spieler die Atmosphäre akzeptieren und dankbar für die Chance sein, spielen zu dürfen. Letztendlich ist es das Ziel Deutschlands, mit klarem Kopf und Überzeugung auf das Eis zu gehen. Jeder Pass und jeder Schuss zählt, aber es sind die Kraft der Konzentration und das Selbstvertrauen, die sie durch die schwierigsten Momente tragen können. Wenn die Teams inmitten des Lärms von Mailand und den Herausforderungen von Bozen ihre Gelassenheit bewahren können, haben sie die mentale Herausforderung der Olympischen Spiele gemeistert. Unabhängig davon, wo der letzte Puck landet, wird diese mentale Stärke ein Sieg für den deutschen Eishockeysport sein.

