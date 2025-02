Olympiasieger und Weltmeister Hannes BjÃ¶rninen verstÃ¤rkt die SCL Tigers ab der kommenden Saison

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten für die kommende Saison den finnischen Mittelstürmer Hannes Björninen.

Der 29-Jährige, der aktuell für Örebro in der schwedischen Liga SHL spielt, unterschreibt einen Zweijahresvertrag in Langnau.

Björninen ist ein erfahrener Zweiweg-Mittelstürmer, der sich durch seine Qualitäten im Penalty Killing und bei den Faceoffs auszeichnet. Er bringt die Erfahrung aus 95 Länderspielen mit und war massgeblich am Olympia- und WM-Gewinn Finnlands 2022 beteiligt. Unvergessen bleibt sein «Goldenes Tor» im Olympia-Final gegen das Team ROC (Russisches Olympisches Comitee), das Finnland zum 2:1-Sieg und damit zur Goldmedaille führte. Mit Björninen stehen ab der kommenden Saison 2025/26 nun gleich vier finnische Olympiasieger und Weltmeister von 2022 bei den SCL Tigers unter Vertrag: Harri Pesonen, Saku Mäenalanen, Assistenztrainer Jukka Varmanen und nun auch Hannes Björninen.

Der 29-jährige Finne spielte sieben Profisaisons für die Pelicans Lahti, eine geteilte Meisterschaft für Lahti und Jokerit Helsinki (KHL) sowie zuletzt eine Saison für Brynäs Gävle und zwei für Örebro in der obersten schwedischen Liga. Er kommt in der laufenden Meisterschaft in 36 Partien auf vier Tore und 12 Vorlagen.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers meint: «Hannes Björninen ist ein echter Teamplayer und eine Führungspersönlichkeit. Er strebt stets nach Verbesserung und seine Mentalität sowie sein Charakter passen perfekt zu den SCL Tigers.»

