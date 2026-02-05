Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Olympia-Vorbereitung: Männer-Eishockeymannschaft gegen Italien erfolgreich
DEB-TeamOlympia

Olympia-Vorbereitung: MÃ¤nner-Eishockeymannschaft gegen Italien erfolgreich

5. Februar 2026
Dominik Kahun von Team Deutschland - Â© City-Press
Bozen. (PM DEB) Die MÃ¤nner-Eishockeymannschaft hat das abschlieÃŸende LÃ¤nderspiel vor der Abreise zu den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina erfolgreich gestaltet.

Im Rahmen des Olympia-Camps in Bozen holte sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis einen 4:3-Erfolg gegen die Olympia-Auswahl aus Italien. Vor 3.493 Zuschauern in der Sparkasse Arena erzielten Tobias Rieder (12.), Kai Wissmann (13.), Fabio Wagner (25.) und Yasin Ehliz (49.) die Tore fÃ¼r die deutsche Mannschaft.

Am Donnerstagvormittag reist die MÃ¤nner-Eishockeymannschaft in Richtung Mailand ab. Dort bezieht das deutsche Team am frÃ¼hen Nachmittag das Olympische Dorf. Am Freitagvormittag steht das erste Mannschaftstraining in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena auf dem Programm.

Das olympische Eishockeyturnier beginnt fÃ¼r die deutschen MÃ¤nner am Donnerstag, den 12. Februar 2026. Zum Auftakt tritt die deutsche Mannschaft in Gruppe C gegen DÃ¤nemark an. Spielbeginn ist um 21:10 Uhr.

Ãœbersicht #ITAGER

â€¢ TorschÃ¼tzen Team GER: Tobias Rieder (12.), Kai Wissmann (13.), Fabio Wagner (25.), Yasin Ehliz (49.).
â€¢ SchÃ¼sse: Italien 29 â€“ Deutschland 28.
â€¢ Strafminuten: Italien 8 â€“ Deutschland 12.
â€¢ Starting Goalie: Maximilian Franzreb.
â€¢ KapitÃ¤ne: Moritz MÃ¼ller (A), Dominik Kahun (A), Marc Michaelis (A).
â€¢ Best Player Team GER: Tobias Rieder.
â€¢ Zuschauer: 3.493.


Statistik zum Spiel #ITAGER

https://italia.hockey/game/italy-vs-germany/?id=30119

Stimmen zum Spiel #ITAGER

Bundestrainer Harold Kreis: â€žWir hatten uns vorgenommen, gradlinig zu spielen, Scheiben tief auf das gegnerische Tor zu bringen. Das hat in der ersten Spielphase gut funktioniert, was sich dann auch mit unseren Treffern abgebildet hat. Im Anschluss haben die Italiener das Spiel an sich gerissen, wÃ¤hrend wir eher komplizierte LÃ¶sungen gesucht haben. Wir werden uns sicher noch ein paar Entscheidungen aus dem Spiel heute anschauen, aber am Ende geht der Sieg fÃ¼r uns in Ordnung.â€œ

StÃ¼rmer Tobias Rieder: â€žEs ist grundsÃ¤tzlich gut, einen Sieg kurz vor einem Turnier einzufahren. Es gibt sicherlich einige Dinge, die wir verbessern mÃ¼ssen, bis es in Mailand fÃ¼r uns losgeht. Dennoch fahren wir hier aus Bozen mit einem guten GefÃ¼hl ab. Wir haben intensiv trainiert und freuen uns jetzt, bei der Ankunft morgen das olympische Flair aufzusaugen.â€œ

Verteidiger Kai Wissmann: â€žMit dem ersten Drittel kÃ¶nnen wir zufrieden sein. Danach haben wir zu viele Turnover hinnehmen mÃ¼ssen. Hier mÃ¼ssen wir unser Spiel einfacher halten fÃ¼r die kommenden Aufgaben. Die Vorfreude auf Mailand tragen wir schon alle lange in uns, insofern freuen wir uns riesig auf unsere Ankunft im Olympischen Dorf morgen.â€œ

Zur offiziellen Website der Olympischen Winterspiele 2026:
https://www.olympics.com/de/milano-cortina-2026/schedule/iho

580
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

Grefrath Phoenix Previous post Stellungnahme der Grefrather EG zu den Vorkommnissen rund um das zurÃ¼ckliegende AuswÃ¤rtsspiel beim Neusser EV

