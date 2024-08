Olympia-Quali: Ã–sterreichs Kader fÃ¼r die Mission Olympia 2026 steht fest

Wien. (PM ÖEHV) Dienstagmittag findet sich das 25köpfige Aufgebot in Wien ein, absolviert in der Steffl Arena noch eine Trainingseinheit. Mittwochvormittag übersiedelt der ÖEHV-Tross...

Wien. (PM ÖEHV) Dienstagmittag findet sich das 25köpfige Aufgebot in Wien ein, absolviert in der Steffl Arena noch eine Trainingseinheit.

Mittwochvormittag übersiedelt der ÖEHV-Tross nach Bratislava (SVK) wo man zum Auftakt am Donnerstag auf Gastgeber Slowakei, am Freitag auf Kasachstan und am Sonntag auf Ungarn trifft. Ledilgich der Gruppensieger löst das Ticket für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d´Ampezzo (ITA). Sämtliche Österreich-Spiele werden LIVE auf ORF SPORT + übertragen.

Drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer umfasst das rotweißrote Aufgebot für die Olympia-Quali. Fehlen wird Kapitän Thomas Raffl, der zuletzt zehn Tage krank war, nicht am Eis stand und damit nicht mehr rechtzeitig fit wurde.

Bei den beiden 2:1-Erfolgen über Slowenien vergangene Woche gewann Head Coach Roger Bader wichtige Erkenntniss und sieht sein Team bereit: „Wir haben eine gute Mannschaft, mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Das Team überzeugt mit Schnelligkeit und Kampfkraft.“

Zudem haben die beiden Tests geholfen, dass man sich einspielt und in den Wettkampf-Modus findet, Roger Bader: „Die Spiele gegen Slowenien haben dahingehend geholfen. Wir waren am Anfang noch zu verspielt, haben teilweise noch zu wenig Körper gespielt. Den letzten Schliff holen wir uns jetzt am Dienstag und Mittwoch.“

Dass trotz der beiden Siege noch Arbeit auf die Spieler wartet, betont auch Lukas Haudum: „Die zwei Siege sind schön, aber ganz zufrieden können wir nicht sein. Es war eine intensive Woche und wir wissen, was wir zu verbessern haben. Wir haben nur wenig Zeit, aber jeder weiß, wie es auf diesem Niveau zugeht und was es braucht. Jeder weiß was er zu tun hat.“

Das große Ziel ist, nach zwölf Jahren, seit Sotschi 2014, wieder an einer Winter-Olympiade teilzunehmen.

Kader Olympia-Quali