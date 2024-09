Olympia-Quali: Ã–sterreich besiegt nach Aufholjagd Ungarn im Penaltyschiessen 4:3

Bratislava. (PM ÖEHV) Österreichs Herreneishockey Nationalteam kämpfte sich bei der 2024 Olympic Men’s Ice Hockey Final Qualification, Group D in der Ondrej Nepela Arena...

Bratislava. (PM ÖEHV) Österreichs Herreneishockey Nationalteam kämpfte sich bei der 2024 Olympic Men’s Ice Hockey Final Qualification, Group D in der Ondrej Nepela Arena von Bratislava gegen Ungarn nach 0:3-Rückstand mit drei Treffern in Folge in die Overtime.

Dort gelang beiden Teams kein Entscheidungstreffer. Im Penaltyschießen setzte sich Österreich mit 2:1 durch und feierte am Ende einen 4:3-Sieg. Die Tore für die ÖEHV-Auswahl erzielten Lukas Haudum (39./PP1) und Dominic Zwerger (52., 60.). Im Penaltyschießen trafen ebenfalls Dominic Zwerger und Lukas Haudum. Weiter geht’s für Österreich im November beim Deutschland Cup mit den Spielen gegen die Slowakei, Dänemark und Gastgeber Deutschland.

„Es ist sicher eine große Erleichterung, aber es ist immer noch nicht das Ergebnis, das wir wollen. Wir haben die ersten eineinhalb Drittel nicht unser Spiel gezeigt. Da war ich mit unserer Leistung nicht zufrieden, auch mit meiner eigenen nicht. Da müssen wir wirklich einen Schritt mehr machen. Wir wollen eine bessere Nation als Ungarn sein, eine etablierte A-Nation, dann muss einfach mehr kommen. Aber wir haben das Spiel gedreht, Charakter gezeigt, haben unser Eishockey gespielt und damit bin ich sehr glücklich“, resümierte David Reinbacher den Arbeitssieg gegen Ungarn.

Im ersten Drittel kassierte man drei Tore, wovon zwei durchaus in die Kategorie dubios fielen. Speziell das 0:2, bei dem Thomas Höneckl den ersten Schuss abwehrte, dann aber die Scheibe nicht mehr sah, die von der Bande hinter ihm landete und von Kristof Papp nur noch über die Linie geschoben werden musste. Head Coach Roger Bader brachte ab dem zweiten Drittel Florian Vorauer, der in seinen 40 Minuten plus Verlängerung ohne Gegentreffer blieb.

Generell kamen die Österreicher aggressiver aus der Kabine, setzten sich phasenweise im Angriffsdrittel fest. Ein Powerplay zum Ende des zweiten Abschnitts brachte dann auch den verdienten ersten Treffer. Lukas Haudum zog ab und die Scheibe kullerte über die Linie. Das dritte Drittel dominierten die Österreicher, die dann auch dank eines Doppelpacks von Dominic Zwerger zum Ausgleich und in die Verlängerung kamen.

Nachdem dieses torlos blieb, musste das Penaltyschiessen die Entscheidung bringen und da hatte man erneut mit Lukas Haudum und Dominic Zwerger zwei sichere Schützen. Die Belohnung: die österreichische Bundeshymne zum Abschluss einer starken Olympia-Quali.

Head Coach Roger Bader zog entsprechend der gezeigten Leistungen auch eine zufriedene Bilanz: „Wir haben eine schlechte Periode gehabt in diesem Turnier. Das war das erste Drittel gegen Ungarn. Das habe ich auch entsprechend deutlich in der Kabine der Mansnchaft kommuniziert. Dennoch war es kein 0:3-Drittel, sie haben da auch kuriose Tore erzielt. Die Gesamtbilanz fällt positiv aus. Wir haben gegen die Slowakei eine absolute Topleistung gezeigt, vergleichbar mit der Partie gegen Finnland bei der WM. Da hat nur das Resultat nicht gestimmt. Kasachstan haben wir phasenweise dominiert. Das Spiel hätte wir gewinnen müssen. Dass man nun einen 0:3 Rückstand drehen kann und am Ende auch verdient gewinnt, zeigt vom Charakter dieser Mannschaft und war auch ein wichtiges Erlebnis.“

2024 Olympic Men´s Ice Hockey Final Qualification, Group D

29.08. – 01.09.2024, Bratislava (SVK)

Österreich vs. Ungarn 4:3 n.P. (0:3,1:0,2:0,0:0,1:0)

So., 01. September 2024, 14:00 Uhr, Bratislava, Ondrej Nepela Arena, 783

Torschützen Österreich: Lukas Haudum (39./PP1), Dominic Zwerger (52., 60.) – Dominic Zwerger und Lukas Haudum treffen im Penaltyschießen

Torschützen Ungarn: Vilmos Galló (5.), Kristóf Papp (12.), Bence Szabó (19.)

Österreich spielte mit:

Goalies: 29 Höneckl Thomas; 1 Vorauer, Florian (Backup) ab 21.

Linie 1: 32 Wolf Bernd – 8 Nickl Thimo; 9 Wukovits Ali – 7 Nissner Benjamin – 15 Thaler Lucas

Linie 2: 19 Heinrich Dominique – 4 Reinbacher David; 16 Zwerger Dominic – 10 Kasper Marco – 3 Schneider Peter

Linie 3: 25 Unterweger Clemens – 12 Maier David; 21 Haudum Lukas – 18 Baumgartner Benjamin – 28 Huber Mario

Linie 4: 26 Stapelfeldt Paul – 14 Zündel Kilian; 17 Ganahl Manuel – 13 Rohrer Vinzenz – 27 Huber Paul

Bereits gespielt

Slowakei vs. Österreich 2:1 (0:0,2:1,0:0)

Do., 29. August 2024, 18:00 Uhr, Bratislava, Ondrej Nepela Arena, 8.670

Torschützen Slowakei: Martin Gernát (33.), Miloš Kelemen (35.)

Torschütze Österreich: Dominique Heinrich (40./PP2)

Kasachstan vs. Österreich 2:1 (1:0,0:0,1:1)

Fr., 30. August 2024, 14:00 Uhr, Bratislava, Ondrej Nepela Arena, 397

Torschützen Kasachstan: Dmitri Breus (2.), Tamirlan Gaitamirov (53.)

Torschütze Österreich: Raphael Herburger (43.)