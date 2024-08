Olympia-Quali: Kader fÃ¼r die Vorbereitung steht fest

Wien. (PM ÖEHV) 25 Feldspieler plus drei Torhüter wird Head Coach Roger Bader kommenden Montag in Graz für die Vorbereitung auf die Olympia-Quali, 29....

Wien. (PM ÖEHV) 25 Feldspieler plus drei Torhüter wird Head Coach Roger Bader kommenden Montag in Graz für die Vorbereitung auf die Olympia-Quali, 29. August bis 1. September in Bratislava (SVK), zusammenziehen.

Mit dabei auch Marco Kasper und David Reinbacher, die beide bei der WM in Prag fehlten. Hinzu kommen auch die Routiniers Johannes Bischofberger und Raphael Herburger. Einzig Marco Rossi musste aufgrund der Saisonvorbereitung mit den Minnesota Wild absagen. Am 24. August bestreitet man in Graz das letzte Testspiel vor der Quali gegen Slowenien – Tickets sind ab sofort HIER erhältlich!

„Ich bin froh, dass wir mit David Reinbacher und Marco Kasper zwei Spieler mit dabeihaben, die bereits WM-Erfahrung mitbringen und denen hoffentlich eine NHL-Karriere bevorsteht. Mit Johannes Bischofberger und Raphael Herburger haben wir zusätzlich zwei Spieler, die ihre Qualitäten im internationalen Eishockey vielfach unter Beweis gestellt haben und in den vergangenen Jahren auch immer ein Thema für die WM waren, nur leider aus unterschiedlichen Gründen zuletzt absagen mussten“, analysiert Head Coach Roger Bader die Verstärkungen in seinem Aufgebot.

Insgesamt 28 Spieler holt der Schweizer in Graz aufs Eis, auf 25 Mann wird dieser Kader nach der Vorbereitungs-Woche gekürzt. Insgesamt finden sich im Roster jene Spieler wieder, die bereits im Mai bei der WM in Prag (CZE) eine Eishockey-Euphorie auslösten. Hinzu kommen die vier genannten. In Zahlen stellt Österreich 1.757 Länderspiele, 233 Tore und 312 Assists.

Marco Rossi hat mit seinem NHL-Klub Minnesota Wild vereinbart, die Saisonvorbereitung in Nordamerika mitzumachen und fällt daher für die Olympia-Quali aus.

Insgesamt vier Trainingseinheiten auf dem Eis stehen am Programm, ehe es am Donnerstagvormittag in den Pre Game Skate für das erste Testspiel gegen Slowenien am Abend in Bled geht.

Am Samstag, 16:00 Uhr, empfängt man den Aufsteiger in die Top-Division und kommenden Gegner bei der WM 2025 in Stockholm (SWE) in Graz – Tickets sind bereits HIER erhältlich.

„Wir treten in Graz mit der stärksten möglichen österreichischen Mannschaft an und ich hoffe insbesondere nach den herausragenden Leistungen in Prag, dass wir vor voller Halle spielen können“, ruft Roger Bader die Fans auf, das Team auf die Olympia-Quali einzuschwören.

Bei der Olympia-Quali selbst bekommt es Österreich in der Folgewoche zum Auftakt mit Gastgeber Slowakei zu tun, tritt knapp 17 später gegen Kasachstan aufs Eis und trifft zum Abschluss am Sonntag auf Ungarn.

Kader für die Vorbereitung auf die Olympia-Quali

Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 29 HÖNECKL Thomas GK 188,0 92,0 10.10.89 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 24 0 0 2 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 101 0 0 2 31 MADLENER David GK 187,0 89,0 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 82 0 0 4 20 BRUNNER Nico D 181,0 78,0 17.09.92 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 59 1 1 2 19 HEINRICH Dominique D 175,0 76,0 31.07.90 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 113 20 25 24 6 MAIER David D 187,0 85,0 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 66 1 9 57 8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.01 R EC-KAC (AUT) 26 1 2 19 4 REINBACHER David D 189,0 85,0 25.10.2004 R Montreal Canadiens (CAN) 10 0 4 2 26 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.98 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 17 0 0 6 24 STRONG Steven D 183,0 87,0 16.02.93 L EC-KAC (AUT) 70 8 3 32 25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.92 L EC-KAC (AUT) 73 5 18 28 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 92 3 13 50 14 ZÜNDEL Kilian D 180,0 80,0 17.01.01 R Moser Medical Graz99ers (AUT) 69 2 6 26 18 BAUMGARTNER Benjamin F 176,0 78,0 22.04.00 L SC Bern (SUI) 52 12 15 28 23 BISCHOFBERGER Johannes F 172,0 70,0 13.07.94 L EC-KAC (AUT) 8 2 4 2 17 GANAHL Manuel F 182,0 81,0 12.07.90 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 146 24 26 119 21 HAUDUM Lukas F 183,0 84,0 21.05.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 109 28 29 36 22 HERBURGER Raphael F 178,0 75,0 02.01.89 L EC-KAC (AUT) 93 15 24 66 27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.00 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 48 4 1 8 28 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 59 10 14 18 10 KASPER Marco F 184,0 80,0 08.04.04 L Detroit Red Wings (USA) 16 3 4 8 7 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 46 8 10 20 5 RAFFL Thomas F 194,0 104,0 19.06.86 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 132 39 32 78 13 ROHRER Vinzenz F 178,0 73,0 09.09.04 R ZSC Lions (SUI) 13 0 2 10 3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 73 21 29 32 15 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 30 6 6 31 9 WUKOVITS Ali F 184,0 83,0 09.05.96 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 53 3 7 20 16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 77 17 28 35 Ø 183,7 84,1 27,8 1757 233 312 765