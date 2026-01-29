Olympia-Camp: Frauen-Team mit Härtetest gegen Olympiateilnehmer Japan am Freitagabend

München. (PM DEB) Seit Montag bereitet sich das Frauen-Team des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) im Rahmen eines Olympia-Camp in Füssen auf die bevorstehenden Winterspiele vor.

Nach vier intensiven Trainingstagen steht am morgigen Freitagabend das abschließende Vorbereitungs-Länderspiel gegen Japan auf dem Programm. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr, die Partie wird im Eisstadion Peiting stattfinden. Für das Spiel gibt es noch Online-Tickets im DEB-Ticketshop. Außerdem wird das Länderspiel live auf SpradeTV übertragen.

Bereits Anfang der Woche ist der Großteil der Spielerinnen in Füssen eingetroffen. Im Laufe des Freitags werden noch die drei PWHL-Spielerinnen Sandra Abstreiter, Laura Kluge und Katarina Jobst-Smith erwartet. Sie werden am Freitag zur Mannschaft stoßen, allerdings im Spiel gegen Japan noch nicht zum Einsatz kommen. Neben den Trainingsaktivitäten hat das Frauen-Team des DEB auch abseits des Eises viel Zeit miteinander verbracht, um sich auf das olympische Eishockeyturnier einzustimmen.

Die Japanerinnen sind bereits am vergangenen Mittwoch in Füssen angekommen. Nach einer Trainingswoche absolvierten sie zudem am Mittwoch, den 28. Januar, noch ein Testspiel in Innsbruck gegen Österreich (Endergebnis 5:1 für Japan). Die japanische Frauen-Eishockeymannschaft ist einer der Vorrundengegner der deutschen Mannschaft bei Olympia 2026. Am Samstag, den 7. Februar 2026, (12:10 Uhr) treffen beide Teams in Mailand aufeinander.

Frauen-Bundestrainer Jeff McLeod: „Die Vorbereitung verläuft sehr positiv. Das frühe Zusammenkommen ist wichtig, damit sich alle Spielerinnen wieder schnell in die Teamstruktur und das gemeinsame Spielgefühl integrieren können. Das bevorstehende Spiel gegen Japan bietet uns eine gute Gelegenheit, unsere Abläufe zu überprüfen und uns als Mannschaft weiter zu finden. Wir haben großen Respekt vor der japanischen Nationalmannschaft und erwarten eine intensive Begegnung, die für beide Teams im Hinblick auf die Olympischen Spiele von hoher Bedeutung ist. Mit jedem Tag steigt die Vorfreude innerhalb der Mannschaft und des gesamten Trainerstabs. Die Stimmung ist konzentriert und zugleich von großer Motivation geprägt.“

Kapitänin Daria Gleißner: „Wir freuen uns auf das letzte Vorbereitungs-Länderspiel gegen Japan in Peiting. Japan ist unser zweiter Gegner in Mailand, deshalb wird es eine sehr gute Standortbestimmung für uns sein. Die Japanerinnen haben eine äußerst disziplinierte und hart arbeitende Mannschaft. Die Stimmung in unserer Mannschaft ist super, das war auf und abseits des Eises bei allen zu spüren. Die Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele ist riesig und wir freuen uns, nochmal vor unseren deutschen Fans auftreten zu können, bevor wir nach Mailand reisen.“

Stürmerin Franziska Feldmeier: „Japan ist ein sehr guter Gegner, um zu schauen, wo wir stehen, da wir natürlich auch in der Gruppenphase bei Olympia auf sie treffen werden. Aber auch um zu sehen, woran wir noch arbeiten müssen in den nächsten Tagen. Wir hoffen natürlich, dass auch viele Fans kommen und uns unterstützen. Wir freuen uns alle sehr auf das Spiel in Peiting.“

Am Samstag, den 31. Januar 2026, begeben sich beide Teams nach Mailand und beziehen die Quartiere im Olympischen Dorf. Das Frauen-Team startet am Donnerstag, den 5. Februar 2026, in das Turnier. Erster Gegner ist Schweden. Das Spiel wird live auf Eurosport und im ZDF übertragen.

