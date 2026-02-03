Olympia-Camp 2026: MÃ¤nner-Team mit finalem Test gegen Italien

Bozen. (PM DEB / PM HCB) Seit Samstag, den 31. Januar 2026, bereitet sich das Eishockeyteam der MÃ¤nner im Rahmen ihres Olympia-Camp in Bozen (ITA) auf die bevorstehenden Winterspiele in Mailand und Cortina vor.

Nach drei intensiven Trainingstagen steht am morgigen Mittwochabend, zum Abschluss der Olympia-Vorbereitung, ein LÃ¤nderspiel gegen Italien auf dem Programm. Das Spiel in der Sparkassen Arena in Bozen beginnt um 19:30 Uhr. Die Partie wird live und kostenlos auf MagentaSport Ã¼bertragen. Online-Tickets gibt es Ã¼ber folgende Website: https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano/

Die italienische Mannschaft ist am vergangenen Sonntagabend in Bozen eingetroffen. Das Team von Headcoach Jukka Jalonen hat am gestrigen Montagvormittag die erste von insgesamt zwei Eiseinheiten in der Sparkassen Arena absolviert. Bei der Partie gegen die deutsche Mannschaft wird Team Italien mit seinem kompletten Olympiakader antreten. FÃ¼r die Italiener geht es am Donnerstagvormittag, den 5. Februar 2026, Richtung Mailand, wo die Mannschaft ihre Vorrunden-Spiele in Gruppe B absolvieren wird.

Die Azzurri

Das Team von Cheftrainer Jukka Jalonen und den Assistenten Giorgio De Bettin und Stefan Mair schaffte im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Top Division, dank des zweiten Platzes bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A, in SfÃ¢ntu Gheorghe (RumÃ¤nien). In Vorbereitung auf das groÃŸe olympische Ereignis stand die Nationalmannschaft wÃ¤hrend der beiden internationalen Pausen im Rahmen des neu geschaffenen European Cup of Nations auf dem Eis:

Im November erreichte Italien in Sosnowiec (Polen) den zweiten Platz â€“ mit einer 2:4-Niederlage gegen die Gastgeber sowie Siegen mit 5:4 n. V. gegen GroÃŸbritannien und 3:2 gegen Slowenien. Im Dezember in Budapest folgte auf den 2:1-Sieg gegen Ungarn eine Niederlage gegen Polen (2:4) und Frankreich (1:2).

Am Dienstag, den 20. Januar, gab der italienische Trainerstab die Nominierungen fÃ¼r die Olympischen Spiele Mailandâ€“Cortina 2026 bekannt, die hier einsehbar sind.

Bei den Olympischen Spielen wurden die Azzurri der Gruppe B zugeteilt und treffen dort auf Schweden (11. Februar, 21:10 Uhr), die Slowakei (13. Februar, 12:10 Uhr) und Finnland (14. Februar, 16:40 Uhr). Nach Abschluss der Gruppenphase kehrt Italien am 17. Februar â€“ Uhrzeit und Spielort stehen noch nicht fest â€“ fÃ¼r das Playoff-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale aufs Eis zurÃ¼ck.

Vom 16. bis 25. Mai kÃ¤mpft Italien zudem um den Klassenerhalt bei der Weltmeisterschaft der Top Division in der Schweiz. In der Gruppe B in Freiburg trifft das Team von Jalonen der Reihe nach auf Kanada, die Slowakei, Norwegen, Tschechien, Schweden, DÃ¤nemark und Slowenien.

Die letzten Duelle

Italien und Deutschland sind seit Ã¼ber drei Jahren nicht mehr aufeinandergetroffen. Das letzte Aufeinandertreffen datiert vom 20. Mai 2022, als Deutschland bei der Top-Division-WM in Finnland mit 9:4 gewann. Dasselbe Ergebnis gab es fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor (21. Mai 2021) bei der vorherigen WM-Ausgabe in Riga. Am 13. Mai 2017 in KÃ¶ln siegte Deutschland mit 4:1.

Bei den Olympischen Winterspielen waren beide Teams in der gleichen Gruppe bei den Spielen von Turin 2006. Am 18. Februar 2006 endete das Spiel im Olympiapalast von Turin mit einem 3:3-Unentschieden. Italien lag lange in FÃ¼hrung (Tore von John Parco, Toni Iob und Christian Borgatello), ehe Marcel Goc in Minute 58:43 den Ausgleich erzielte.

KuriositÃ¤t: Der letzte Sieg Italiens gegen Deutschland stammt aus einer olympischen Qualifikationsrunde. Am 8. Februar 2013 gewann Italien mit 2:1 durch ein Overtime-Tor von Nate DiCasmirro.

Olympia-Vorbereitungsspiel in Bozen

04.02.2026 | 19:30 Uhr |Â ItalienÂ â€“ Deutschland

Stimmen zum Spiel gegen Italien

Bundestrainer Harold Kreis: â€žWir hatten in den letzten Tagen sehr gute, intensive Trainingseinheiten mit viel Energie und Einsatz der Spieler. FÃ¼r uns geht es morgen darum, Ã¼ber 60 Minuten unsere Gewohnheiten umzusetzen: einen sauberen und verantwortungsvollen Umgang mit der Scheibe, Druck zum Tor und konsequente Defensivarbeit. Wir erwarten morgen eine italienische Mannschaft, die aktiv auftreten wird, das Spiel sucht und von der Heimkulisse getragen wird. Sie werden mit viel IntensitÃ¤t und aggressivem Forechecking spielen, diszipliniert agieren und auf Scheibenverluste lauern, um Konter zu fahren. Deshalb ist es fÃ¼r uns umso wichtiger, geduldig, konzentriert und verantwortungsvoll zu spielen.â€œ

Verteidiger Moritz MÃ¼ller: â€žMorgen ist das letzte Testspiel vor Olympia. FÃ¼r uns geht es darum, uns noch einmal auf die Dinge zu konzentrieren, die wir in den letzten Tagen in Bozen besprochen haben. Wir wollen schnell zusammenfinden, unser System weiter festigen und eine gute Kultur auf dem Eis und auf der Bank entwickeln. Es ist der letzte Test vor Olympia, und mit genau dieser Ernsthaftigkeit gehen wir das Spiel an. Italien ist bereits mit dem finalen Olympia-Kader hier. Ich glaube, ihre StÃ¤rke liegt vor allem im Kollektiv. Sie werden den Traum haben, zu Hause etwas zu erreichen, und mit entsprechend viel Leidenschaft und Einsatz auftreten. FÃ¼r uns wird es wichtig sein, von Beginn an bereit zu sein, diese Herausforderung anzunehmen.â€œ

StÃ¼rmer Frederik Tiffels: â€žWir gehen mit viel Vorfreude in dieses Spiel. Wir sind alle froh, hier zu sein, haben gut trainiert und wollen das, was wir uns erarbeitet haben jetzt auch auf dem Eis umsetzen. Wir sind hier bei der Nationalmannschaft, da gehen alle immer mit 100 Prozent in jedes Spiel. Das ist unser Anspruch. Mit Italien wartet ein Gegner auf uns, der sich vor heimischer Kulisse bestmÃ¶glich prÃ¤sentieren will. FÃ¼r die Italiener ist es auch der letzte Test vor Olympia, entsprechend werden sie mit viel Einsatz und Ã¤hnlichen Intentionen wie wir ins Spiel gehen, und zusÃ¤tzlich noch den RÃ¼ckenwind der eigenen Fans mitnehmen.â€œ

Am Donnerstagvormittag, den 5. Februar 2026, begibt sich das deutsche Team nach Mailand und bezieht ihre Unterkunft im Olympischen Dorf. Das MÃ¤nner-Team startet am Donnerstag, den 12. Februar 2026, in das Turnier. Erster Gegner in Gruppe C ist DÃ¤nemark â€“ Spielbeginn ist um 21.10 Uhr.

