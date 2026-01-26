Olympia 2026: Wird Leon Draisaitl sogar Fahnenträger für Team Deutschland?

München. (PM DEB) Am heutigen Montag hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die sechs Athletinnen und Athleten vorgestellt, die zur Wahl als Fahnenträger für Team Deutschland bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele stehen.

Zu den Nominierten gehört NHL-Stürmer Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), der für das deutsche Männer-Eishockeyteam in Mailand auflaufen wird. Ab sofort und noch bis zum 3. Februar 2026 können deutsche Fans mit abstimmen, wer aus dem Team Deutschland die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier am 6. Februar 2026 tragen darf. Abgestimmt werden kann unter www.teamdeutschland.de.

Leon Draisaitl: „Natürlich ist es eine große Ehre und es erfüllt mich auch ein wenig mit Stolz, zu den drei nominierten Männern für die Wahl zum Flaggenträger zu gehören. Ich bin dem DOSB für die Nominierung sehr dankbar und habe mich über den Anruf von Otto Fricke (Anmerkung: Vorstandsvorsitzender Deutscher Olympischer Sportbund) sehr gefreut, der mich am Sonntag mit der Nachricht erreicht hat. Ich bin sehr gespannt auf alles, was in Mailand vor uns liegt, und kann es kaum erwarten, zusammen mit der Mannschaft für Deutschland auf dem Eis zu stehen.“

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB: „Es ist bereits eine große Auszeichnung, zum Kreis der Kandidaten für diese besondere Aufgabe zu gehören. Wir freuen uns für Leon Draisaitl, der durch seine herausragenden Leistungen in den vergangenen Jahren eine absolute Ausnahmepersönlichkeit unseres Eishockeysports ist. Insofern hoffen wir natürlich, dass er diese besondere Rolle für Team Deutschland übernehmen darf, und bauen dabei auf die Unterstützung unserer Eishockeyfans und Sportbegeisterten in Deutschland, die Leon wählen dürfen.“

DOSB-Präsident Thomas Weikert wird in der Meldung des DOSB folgendermaßen zitiert: „Das Team Deutschland bei Olympischen Spielen als Fahnenträger*in anführen zu dürfen, ist eine riesige Ehre, die nur sehr wenigen Menschen zuteilwird. Wir haben es uns mit der Auswahl der Kandidat*innen nicht leicht gemacht. Bei einem Team D mit über 180 Athlet*innen, davon 37 olympische Medaillengewinner*innen und viele prominente und verdiente Sportler*innen, hätte die Liste noch deutlich länger sein können. Die Wahl ist hiermit offiziell eröffnet und ich bin mir sicher, dass die Fans und das Team D gemeinsam wieder ein hervorragendes Duo auswählen werden, das unser Land würdig vertreten wird.“

Die Kriterien für die Vorauswahl der sechs Nominierten durch die Delegationsleitung des Team Deutschland waren:

Erfolg

Bisherige internationale, insbesondere olympische Erfolge

Vorbildfunktion

Populäre Athlet*innen, die nicht nur mit ihren Erfolgen, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit und Haltung einen fairen und manipulationsfreien Leistungssport verkörpern und Menschen begeistern und inspirieren, selbst Sport zu treiben und sportlichen Erfolg anzustreben

Vielfalt des Sports

Auswahl von Athlet*innen aus verschiedenen Sportarten und Disziplinen

Vorrang für die Wettbewerbe der Olympischen Spiele

Die Teilnahme an der Eröffnungsfeier ist freiwillig und passt nicht immer in das Trainings- und Wettkampfprogramm der Athlet*innen. Daher bedarf es einer Zustimmung von Athlet*in und Verband für eine Nominierung auf der Shortlist.

So läuft die Wahl der Fahnenträger*innen

Seit den Olympischen Spielen in Rio 2016 können Öffentlichkeit und Fans gemeinsam mit den Athlet*innen des Team D über die Fahnenträger*innen abstimmen. Dabei werden die Stimmen der Athlet*innen des Team D und die der Fans mit jeweils 50 Prozent gewertet. Wer dann jeweils bei den Frauen und Männern die höchste Prozentpunktzahl hat, trägt die Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026.

Die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Norditalien findet dezentral an vier Standorten statt. Neben dem Hauptstandort Mailand sind dies Cortina, Livigno und Predazzo. Aufgrund der verteilten Standorte ist es deshalb möglich, dass die Fahnenträger*innen nicht am selben Ort sein werden. Der Einlauf der Mannschaften inkl. Fahnenträger*innen soll an allen Standorten zeitgleich stattfinden, um ein gemeinschaftliches Gefühl herzustellen.

Über Leon Draisaitl

Leon Draisaitl hat in seiner bisherigen Karriere bereits die Auszeichnung für den wertvollsten (MVP, Hart Memorial Trophy) und den besten Spieler (Ted Lindsay Award) der NHL erhalten sowie die Trophäen für den besten Scorer (Art Ross Trophy) und den besten Torschützen (Maurice „Rocket“ Richard Trophy) der Liga. Darüber hinaus wurde er bereits zum Sportler des Jahres in Deutschland gewählt. Im vergangenen Dezember hat er als erster Deutscher die 1.000 Punkte-Marke in der NHL erreicht.

