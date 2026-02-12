Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Olympia 2026: Frauen-Eishockeymannschaft trifft im Viertelfinale auf Kanada
! +DamenDEB-TeamOlympia

Olympia 2026: Frauen-Eishockeymannschaft trifft im Viertelfinale auf Kanada

12. Februar 20261 Mins read54
Share
Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
Share

Mailand. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Eishockeymannschaft bestreitet ihr Viertelfinalspiel beim olympischen Eishockeyturnier in Mailand gegen Kanada.

Das Spiel findet am Samstag, den 14. Februar 2026, um 16:40 Uhr statt. Das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hatte in der Vorrundengruppe B den zweiten Platz belegt und trifft nun auf den Tabellenzweiten der Gruppe A. In den weiteren Begegnungen des Viertelfinals trifft die USA auf Italien, Tschechien auf Schweden und Finnland auf die Schweiz.

Durch die finalen Terminierungen der Viertelfinalspiele steht nun auch die Trainingszeit der deutschen Mannschaft fest: Am Freitag steht das Team von 13:00 bis 14:00 Uhr auf der Trainingsfläche der Milano Rho Ice Hockey Arena auf dem Eis.

Spieltermine der deutschen Eishockey-Frauen in Milano Cortina 2026

05.02.2026 | Schweden – Deutschland | 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
07.02.2026 | Deutschland – Japan | 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
09.02.2026 | 16:40 Uhr | Deutschland – Frankreich 2:1 n.V. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
10.02.2026 | 16:40 Uhr | Italien – Deutschland 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
14.02.2026 | 16:40 Uhr | Kanada – Deutschland

696
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Folgt uns

Share
Previous post Ralf Rinke ist zurück in der Wedemark

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Grizzlys WolfsburgTransfer-News

„Wollen in den kommenden Jahren die Weichen stellen, um wieder näher an die Spitze heranzurücken“ – Grizzlys Wolfsburg verlängern mit ihrem Geschäftsführer-Duo

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys stellen wichtige Weichen für die kommenden Jahre:...

By12. Februar 2026
! +DEB-TeamOlympia

Olympia 2026: Männer-Team startet gegen Dänemark ins olympische Eishockeyturnier

Mailand. (PM DEB) Morgen Abend ist die Wartezeit endlich vorbei: Um 21:10...

By11. Februar 2026
! +DamenDEB-TeamOlympia

Olympia 2026: Frauen-Eishockeymannschaft siegt gegen Italien mit 2:1 und steht im Viertelfinale

Mailand. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Eishockeymannschaft hat ihr letztes Vorrundenspiel des olympischen...

By10. Februar 2026
! +Hintergrund / InterviewsTSV Erding Gladiators

John Sicinski: Klare Schwerpunkte auf die Defensive, Leidenschaft und Nachwiuchsarbeit

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben ihren neuen Cheftrainer vorgestellt: Ab...

By10. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten