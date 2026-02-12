Olympia 2026: Frauen-Eishockeymannschaft trifft im Viertelfinale auf Kanada

Mailand. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Eishockeymannschaft bestreitet ihr Viertelfinalspiel beim olympischen Eishockeyturnier in Mailand gegen Kanada.

Das Spiel findet am Samstag, den 14. Februar 2026, um 16:40 Uhr statt. Das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hatte in der Vorrundengruppe B den zweiten Platz belegt und trifft nun auf den Tabellenzweiten der Gruppe A. In den weiteren Begegnungen des Viertelfinals trifft die USA auf Italien, Tschechien auf Schweden und Finnland auf die Schweiz.

Durch die finalen Terminierungen der Viertelfinalspiele steht nun auch die Trainingszeit der deutschen Mannschaft fest: Am Freitag steht das Team von 13:00 bis 14:00 Uhr auf der Trainingsfläche der Milano Rho Ice Hockey Arena auf dem Eis.

Spieltermine der deutschen Eishockey-Frauen in Milano Cortina 2026

05.02.2026 | Schweden – Deutschland | 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

07.02.2026 | Deutschland – Japan | 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)

09.02.2026 | 16:40 Uhr | Deutschland – Frankreich 2:1 n.V. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

10.02.2026 | 16:40 Uhr | Italien – Deutschland 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

14.02.2026 | 16:40 Uhr | Kanada – Deutschland