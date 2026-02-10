Olympia 2026: Frauen-Eishockeymannschaft siegt gegen Italien mit 2:1 und steht im Viertelfinale

Mailand. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Eishockeymannschaft hat ihr letztes Vorrundenspiel des olympischen Eishockeyturniers in Mailand gewonnen.

Das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod siegte gegen Italien vor 3.898 Zuschauern in der Milano Rho Ice Hockey Arena mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Die Tore erzielten Emily Nix und Laura Kluge.

Katharina Häckelsmiller kehrte in das deutsche Lineup zurück, Sandra Abstreiter startete im Tor. Nicola Hadraschek-Eisenschmid feierte ihr 200. Länderspiel, Lilli Welcke spielte zum 50. Mal im Trikot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

Das erste Drittel endete torlos, obwohl beide Teams von Beginn an Chancen hatten. Nur 21 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels ging Italien durch einen abgefälschten Schuss von Justine Reyes in Führung, ehe Emily Nix nach Zuspiel von Laura Kluge zum 1:1-Pausenstand ausglich. Im Schlussabschnitt neutralisierten sich beide Teams lange, wobei Deutschland mehrere Powerplays nicht nutzen konnte. Rund anderthalb Minuten vor dem Ende entschied Kluge mit einem Sololauf mit dem 2:1 die Partie.

Der Viertelfinaleinzug der Frauen-Eishockeymannschaft stand bereits vor dem Spiel fest, da die Schwedinnen ihr abschließendes Vorrundenspiel gegen Japan gewonnen hatten. Der Gegner der deutschen Auswahl wird nach dem Spiel Kanada gegen die USA bekannt sein. Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod trifft als Zweitplatzierter der Gruppe B auf den Zweitplatzierten der Gruppe A.

Übersicht #ITAGER

Torschützinnen Team GER: Emily Nix (33.), Laura Kluge (59.)

Schüsse: Italien 24 – Deutschland 24

Strafminuten: Italien 4 – Deutschland 6

Starting Goalie: Sandra Abstreiter

Kapitäne: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

Zuschauer: 3.898

Stimmen # ITAGER

Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir sind sehr stolz auf den Viertelfinaleinzug! Es waren für beide Teams heute sehr harte 60 Minuten, doch unsere Spielerinnen haben sich durchgekämpft und dabei einige harte Checks einstecken müssen. Das heutige Spiel war eine sehr gute Vorbereitung auf das Viertelfinale. Wir wollen das, was wir gezeigt haben, nun ins nächste Spiel mitnehmen. Darauf bereiten wir uns nun intensiv vor und werden die nächsten Tage nutzen – wer auch immer unser nächster Gegner sein wird. Wir müssen unser bestes Spiel spielen, dann ist alles möglich. Wir werden in den nächsten Tagen als Mannschaft zusammenkommen und gemeinsam bereit sein.“

Laura Kluge: „Der Viertelfinaleinzug fühlt sich unglaublich an! Wir hatten uns vorgenommen, jedes Spiel in der Vorrunde zu gewinnen, sind dann aber nicht optimal ins Turnier gestartet. Nun haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert und können sehr stolz auf unsere Leistung sein. Italien hat es uns nicht einfach gemacht, dennoch haben wir heute zurecht gewonnen. Nun geht es im Viertelfinale gegen einen der beiden Titelkandidaten, gegen die wir nichts zu verlieren haben. Wir werden uns sehr gut auf das Duell vorbereiten, alles in das Spiel reinwerfen und freuen uns darauf.“

Spieltermine der deutschen Eishockey-Frauen in Milano Cortina 2026

Gruppe B

05.02.2026 | Schweden – Deutschland | 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

07.02.2026 | Deutschland – Japan | 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)

09.02.2026 | Deutschland – Frankreich 2:1 n.V. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

10.02.2026 | Italien – Deutschland 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

