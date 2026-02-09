Olympia 2026: Frauen-Eishockeymannschaft gewinnt nach Verlängerung gegen Frankreich

Mailand. (PM DEB) Im dritten Spiel des olympischen Eishockeyturniers in Mailand hat die deutsche Frauen-Eishockeymannschaft gegen Frankreich gewonnen.

Das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod siegte vor 3.632 Zuschauern in der Milano Rho Ice Hockey Arena mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Die Tore erzielten Laura Kluge und Nina Jobst-Smith. Das Line-up blieb im Vergleich zum Spiel gegen Japan unverändert, Sandra Abstreiter startete im Tor.

In Überzahl erzielte Kluge in der 20. Minute das 1:0. Im zweiten Drittel blieb Deutschland spielbestimmend, konnte die Führung aber nicht ausbauen trotz guter Chancen. Frankreich kam im Schlussdrittel besser ins Spiel und glich in der 49. Minute durch Estelle Duvin aus. Den Siegtreffer erzielte Jobst-Smith (62.) in der Verlängerung und sicherte Deutschland den Extrapunkt.

Der nächste Gegner der Frauen-Eishockeymannschaft ist im abschließenden Vorrundenspiel Gastgeber Italien. Die Partie findet am morgigen Dienstag, den 10. Februar 2026, um 16:40 Uhr in der Milano Rho Ice Hockey Arena statt.

Übersicht #GERFRA

Torschützinnen Team GER: Laura Kluge (20.), Nina Jobst-Smith (62.)

Schüsse: Deutschland 46 – Frankreich 16

Strafminuten: Deutschland 6 – Frankreich 10

Starting Goalie: Sandra Abstreiter

Kapitäne: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

Zuschauer: 3.632

Stimmen #GERFRA

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir freuen uns über den zweiten Sieg im Turnier! Natürlich hätten wir heute gerne drei Punkte geholt und uns für die vielen Offensivbemühungen bereits in der regulären Spielzeit belohnt. Wir haben die gesamte Partie gut gespielt und uns ein deutliches Chancenplus erarbeitet. In der Defensive haben wir wenige Torgelegenheiten für die Französinnen zugelassen. Wir sehen eine Entwicklung von der gesamten Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel und wachsen weiter als Team. Nun bereiten wir uns intensiv auf das letzte Vorrundenspiel vor und werden das heutige Spiel am Abend noch analysieren. Morgen müssen wir wieder die gleiche Energie auf das Eis bringen, um auch gegen Italien erfolgreich zu sein.“

Stürmerin Nicola Hadraschek-Eisenschmid: „Wir haben heute eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und den Gegner über weite Strecken dominiert, allerdings müssen wir an unserer Chancenverwertung arbeiten. Wir hatten über 40 Schüsse, da können und müssen am Ende natürlich mehr Tore herauskommen. Es kann immer passieren, dass man bei aller Überlegenheit einen Gegentreffer bekommt und das Spiel trotz der guten Leistung sogar verloren gehen kann. Nichtsdestotrotz schauen wir nun nach vorne und wollen das Positive aus diesem Spiel mitnehmen und das, was wir heute nicht so gut gemacht haben, abstellen. Wir schauen positiv auf den morgigen Tag und freuen uns auf das Spiel gegen den Gastgeber!“

Spieltermine der deutschen Eishockey-Frauen in Milano Cortina 2026

Gruppe B

05.02.2026 | Schweden – Deutschland | 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

07.02.2026 | Deutschland – Japan | 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)

09.02.2026 | Deutschland – Frankreich 2:1 n.V. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

10.02.2026 | 16:40 Uhr | Italien – Deutschland

