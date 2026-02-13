Olympia 2026: Die Stimmen zum Auftaktsieg gegen Dänemark

Mailand. (PM DEB) Die Männer-Eishockeymannschaft hat den Auftakt in das olympische Eishockeyturnier erfolgreich gestaltet.

Im ersten Gruppenspiel gelang der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis ein 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)-Sieg gegen Dänemark. Vor 3.986 Zuschauern in der Milano Rho Ice Hockey Arena waren Leon Draisaitl und Tim Stützle (2) die Torschützen für die deutsche Auswahl.

Deutschland führte bereits nach 23 Sekunden durch Leon Draisaitl mit 1:0. Die Dänen glichen durch Oscar Moelgaard noch im Auftaktdrittel (14.) aus. Tim Stützle hatte mit seinen ersten beiden Länderspieltoren die passenden Antworten im Mittelabschnitt (25. und 31.) parat. Im Schlussdrittel ließ die deutsche Mannschaft nichts mehr zu und feierte den ersten Sieg im Turnier.

Nächster Vorrundengegner für die Männer-Eishockeymannschaft ist das Team aus Lettland. Das Spiel findet am Samstag, den 14. Februar 2026, um 12:10 Uhr in der Milano Rho Ice Hockey Arena statt.

Übersicht #GERDEN

Torschützen Team GER: Leon Draisaitl (1.), Tim Stützle (25. und 31.).

Schüsse: Deutschland 26 – Dänemark 38.

Strafminuten: Deutschland 0 – Dänemark 4.

Starting Goalie: Philipp Grubauer.

Kapitäne: Leon Draisaitl (C), Moritz Seider (A), Tim Stützle (A).

Zuschauer: 3.986.

Stimmen #GERDEN

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Mannschaft hat diese schwierige Aufgabe gegen eine starke dänische Mannschaft heute kämpferisch gut gelöst. Wir sind sehr zufrieden mit dem Start in das Turnier. Das Zeitfenster, um gute Lösungen zu finden, ist auf diesem Niveau für die Spieler sehr schmal. Dennoch hat es die Mannschaft geschafft, oft die richtigen Entscheidungen zu treffen, um in diesem Auftaktspiel erfolgreich zu sein. Wir nehmen aus diesem Spiel sehr viele positive Dinge mit, haben zugleich aber auch Aspekte, die wir zukünftig verbessern möchten. Wir können auf diesem Spiel aufbauen, um auch in den nächsten Partien erfolgreich zu sein.“

Kapitän Leon Draisaitl: „Das Spiel hat viel Spaß gemacht und der Sieg war zum Auftakt des Turniers sehr wichtig. Mit der Führung im Rücken haben wir es vor allem im letzten Drittel sehr gut gemacht, was bereits zum Start des Turniers ein gutes Zeichen ist. Ich freue mich, mit meinem Treffer einen Teil dazu beigetragen zu haben, aber am Ende zählt nicht meine individuelle Leistung, sondern unsere drei Punkte, die wir als Mannschaft erreicht haben. Wir genießen hier jede Sekunde und möchten jeden Olympia-Moment mitnehmen – ich freue mich deshalb umso mehr auf die nächsten Tage und unsere Aufgaben.“

Assistenzkapitän Tim Stützle: „Der Start in dieses Turnier hat mir sehr gut gefallen. Wir haben viele Chancen kreiert und zugleich mit Philipp Grubauer einen tollen Rückhalt im Tor gehabt. Jeder Spieler hat heute seine Rolle erfüllt und eine gute Leistung gezeigt. Wir könnten noch direkter und schneller spielen, da habe ich persönlich und haben wir als Mannschaft noch Verbesserungspotenzial. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier unseren Rhythmus finden werden, und freue mich auf die kommenden Spiele.“

Spielplan und Ergebnisse Olympia 2026 | Männer Gruppe C

12.02.2026 | Deutschland – Dänemark 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

14.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland – Lettland

15.02.2026 | 21:10 Uhr | USA – Deutschland