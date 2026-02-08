Olympia 2026: Deutsche NHL-Spieler in Mailand eingetroffen

Mailand. (PM DEB)) Die Männer-Eishockeymannschaft für das olympische Eishockeyturnier ist komplett.

Am heutigen Sonntagvormittag sind die noch fehlenden Spieler des Olympia-Kaders am Flughafen in Mailand eingetroffen. Nach Erledigung der Einreiseformalitäten sind alle deutschen NHL-Spieler nun im olympischen Dorf angekommen und haben ihre Zimmer bezogen.

Folgende Spieler komplettieren das Olympia-Aufgebot: Philipp Grubauer (Seattle Kraken), JJ Peterka (Utah Mammoth), Lukas Reichel (Vancouver Canucks), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Joshua Samanski (Edmonton Oilers), Wojciech Stachowiak (Tampa Bay Lightning), Nico Sturm (Minnesota Wild) und Tim Stützle (Ottawa Senators).

Das erste gemeinsame Mannschaftstraining findet am Montagnachmittag in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena statt. Zuvor kommen Spieler und Staff für den Teamfoto-Termin auf dem Eis zusammen. Das erste Spiel auf olympischem Eis bestreiten die deutschen Männer am Donnerstag, den 12. Februar 2026. Zum Auftakt heißt der Gegner Dänemark. Spielbeginn ist um 21:10 Uhr.

Stimmen zur Ankunft der deutschen NHL-Spieler

Verteidiger Moritz Seider: „Es ist fast schon ein komisches Gefühl, jetzt plötzlich hier in Mailand zu sein. Alles ging schnell und reibungslos mit der Anreise. Wir freuen uns riesig, dass es auch für uns endlich losgeht. Wir haben gerade zum ersten Mal unser Olympia-Outfit anprobiert und haben dann den Teil der Mannschaft getroffen, der schon hier ist. Wir werden ab morgen auf dem Eis gemeinsam Spaß haben, die Dinge einfach halten und clever zusammenspielen.“

Stürmer Tim Stützle: „Es sind so viele Eindrücke hier im Olympischen Dorf. Die ersten Momente haben sich tatsächlich etwas surreal angefühlt. Es ist beeindruckend, die vielen Athletinnen und Athleten zu sehen, die hier zusammenwohnen und ihre besten Leistungen zeigen wollen. Es ist ein besonderes Gefühl, jetzt mit den Jungs zusammen zu sein, die man normalerweise dann erst bei einer WM oder nach der Saison trifft. Deshalb freuen wir uns auch schon alle sehr auf das erste gemeinsame Eistraining in der Arena.“

Olympia 2026 | Männer Gruppe C

12.02.2026 | 21:10 Uhr | Deutschland – Dänemark

14.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland – Lettland

15.02.2026 | 21:10 Uhr | USA – Deutschland

Training der deutschen Damen- und Herren-Nationalmannschaft in Mailand (06./07.02.2026)