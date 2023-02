Olten: Ã–jdemark und Schneider bleiben, Schwinger geht

Olten. (PM EHC) Verteidiger Victor Öjdemark und Assistenztrainer Stefan Schneider haben ihre Verträge beim EHC Olten verlängert. Den EHCO verlassen hat Simeon Schwinger. Verteidiger...

Olten. (PM EHC) Verteidiger Victor Öjdemark und Assistenztrainer Stefan Schneider haben ihre Verträge beim EHC Olten verlängert. Den EHCO verlassen hat Simeon Schwinger.

Verteidiger Victor Öjdemark wird auch in den beiden kommenden Saisons für den EHC Olten spielen. Der schwedisch-schweizerische Doppelbürger hat sich in seiner ersten Saison in Olten gut ins Kollektiv eingefügt. Mit 20 Skorerpunkten in 43 Spielen gehörte Öjdemark zu den produktivsten Verteidigern der Mannschaft während der Qualifikation, zudem verfügt der 24-Jährige über viel Potenzial für die Zukunft. Öjdemark hat seinen Vertrag in Olten um zwei Jahre verlängert.

Ebenfalls beim EHC Olten bleiben wird Assistenztrainer Stefan Schneider. Schneider ist im Sommer 2021 zusammen mit Lars Leuenberger zum EHC Olten gestossen und bildet mit dem Headcoach seither ein gut eingespieltes und funktionierendes Trainer-Duo. Der EHC Olten freut sich, dass mit den Verlängerungen von Leuenberger und Schneider auch in Zukunft Kontinuität an der Bande herrschen wird. Schneider hat seinen Kontrakt um eine Saison verlängert.

Den EHC Olten verlassen hat während der Nati-Pause dagegen Simeon Schwinger. Der Österreicher mit Schweizer Lizenz konnte nach den Verpflichtungen während der Saison (Andri Spiller, Luca de Nisco, Rihards Puide) nicht mehr die von ihm gewünschte Rolle einnehmen. Schwinger hat sich daher in Absprache mit dem EHC Olten nach einer Alternative umgesehen und diese in Österreich gefunden. Der EHC Olten bedankt sich bei Simeon Schwinger herzlich für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Weitere Vertragsverlängerungen sowie Neuverpflichtungen für die kommende Saison wird der EHC Olten erst nach Abschluss der Playoffs 2023 bekannt geben.

