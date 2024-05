Olivier Galipeau wechselt zu den EisbÃ¤ren

Die Eisbären Berlin haben einen weiteren Verteidiger für die Saison 2024/25 unter Vertrag genommen. Als Verstärkung für die Defensive verpflichteten die Eisbären Olivier Galipeau....

Die Eisbären Berlin haben einen weiteren Verteidiger für die Saison 2024/25 unter Vertrag genommen.

Als Verstärkung für die Defensive verpflichteten die Eisbären Olivier Galipeau. Der Kanadier spielte zuletzt für Laval Rocket in der American Hockey League.

In seiner Juniorenzeit lief der Linksschütze in der Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), einer der drei kanadischen Top-Juniorenligen, auf. In fünf QMJHL-Saisons wurde Galipeau zweimal Meister und gewann zudem einmal den prestigeträchtigen Memorial Cup. Zur Saison 2018/19 schloss sich der 1,83 Meter große und 92 Kilogramm schwere Verteidiger dann der NHL-Organisation der Boston Bruins an. In den folgenden sechs Spielzeiten kam der 27-Jährige für die Providence Bruins, Chicago Wolves und Laval Rocket auf insgesamt 129 AHL-Partien (sechs Tore, 24 Assists). Während dieser Zeit absolvierte der Abwehrspieler zudem 234 Spiele in der ECHL, in denen er 140 Scorerpunkte (29 Tore, 111 Vorlagen) sammelte. Mit den Fort Wayne Komets gewann er in der Spielzeit 2020/21 den Kelly Cup. Zudem nahm er in der Spielzeit 2022/23 am ECHL All-Star-Game teil. Die letzte Saison verbrachte Olivier Galipeau komplett bei Laval Rocket in der AHL. Die Eisbären werden seine erste Station in Europa sein.

„Olivier ist ein starker Zwei-Wege-Verteidiger. Er ist noch jung, hat sein Können aber schon auf hohem Niveau bewiesen. Olivier ist ein intelligenter Spieler, der stets hart arbeitet. Er ist bereit, in Europa den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen“, kommentiert Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer die Verpflichtung.



Olivier Galipeau erklärt: „Ich freue mich sehr, in der nächsten Saison für die Eisbären zu spielen. Ich möchte das Beste aus meinem ersten Jahr in Europa machen und hoffe, dass wir eine weitere Meisterschaft gewinnen können. Ich kann es kaum erwarten, alle kennenzulernen und vor den Fans aufzulaufen.“

Galipeau erhält bei den Eisbären Berlin die Rückennummer 44.

Mit dieser Verpflichtung haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt sechs Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand

Abwehr: Kai Wissmann, Marco Nowak, Eric Mik, Rio Kaiser, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Olivier Galipeau

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Blaine Byron, Yannick Veilleux, Eric Hördler, Michael Bartuli, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels