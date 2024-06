Oliver Kraft geht in seine 4. Saison bei den Eisadlern!

Dortmund. (PM Eisadler) Das (erste) Dutzend ist voll, mit Oliver Kraft umfasst der aktuelle Kader der Eisadler Dortmund aktuell 12 Spieler. Der 26-Jährige Stürmer...

Der 26-Jährige Stürmer kann bereits auf 81 Spiele und 59 Scorerpunkte im Dortmunder Trikot zurückblicken. In der letzten Spielzeit war er bei allen 34 Pflichtspielen der Eisadler im Einsatz und bewies damit nicht nur seine Zuverlässigkeit, sondern konnte von EAD-Trainer Ralf Hoja auch in unterschiedlichen Angriffsformationen eingesetzt werden.

Der Sportliche Leiter der Eisadler, Matthias Potthoff, stellt den Wert des Stürmers für die Mannschaft heraus: „Oli ist ein wichtiger Baustein für unser Team, auf dem Eis wie auch menschlich in der Kabine. Er bringt einen beeindruckenden Speed aufs Eis und ist daher für jeden gegnerischen Verteidiger schwer zu stoppen. In der letzten Saison hat er seine Scorerqualitäten weiter ausgebaut, wir hoffen, dass er diese Entwicklung auch nächstes Jahr weiter umsetzt.“

Dazu Oliver Kraft: „Ich freue mich, auch in der kommenden Saison für die Eisadler aufs Eis zu gehen. Für mich geht es mittlerweile in mein viertes Jahr in Dortmund. Wir wollen als Team den Aufwärtstrend der letzten Jahre fortsetzen und an den sportlichen Erfolg der letzten Saison anknüpfen. Besonders freuen wir uns alle darauf, bald wieder vor vollem Haus zu spielen!“