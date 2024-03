Oliver David: â€žWird nicht leicht, aber wir sind als Team bereitâ€œ – Red Bulls spielen im Playoff-Viertelfinale gegen Linz

Salzburg. (PM Red Bulls) Direkt im Anschluss an den heutigen letzten Spieltag der Pre-Playoffs der win2day ICE Hockey League wurden beim Playoff-Pick die Viertelfinal-Paarungen...

Salzburg. (PM Red Bulls) Direkt im Anschluss an den heutigen letzten Spieltag der Pre-Playoffs der win2day ICE Hockey League wurden beim Playoff-Pick die Viertelfinal-Paarungen festgelegt.

Der EC Red Bull Salzburg hatte als Dritter des Grunddurchgangs die dritte Wahl und hat sich für die Steinbach Black Wings Linz entschieden. Viertelfinal-Auftakt ist am kommenden Sonntag, 3. März, in der Eisarena Salzburg (16:30 Uhr).

Mit der heutigen Entscheidung im Pre-Playoff der win2day Ice Hockey League – der HC Pustertal Wölfe und die BEMER Pioneers Vorarlberg haben sich die Startplätze 7 und 8 gesichert – wurden im anschließenden Pick die Playoff-Viertelfinalpaarungen festgelegt bzw. gewählt. Die Red Bulls haben sich für die Oberösterreicher entschieden, gegen die sie im Grunddurchgang 2023/24 drei von vier Spielen gewonnen haben.

Zuvor entschied sich Grunddurchgangssieger EC-KAC für die BEMER Pioneers Vorarlberg, der Tabellenzweite Hydro Fehérvár AV19 wählte den HC Pustertal Wölfe. Für den viertplatzierten HCB Südtirol Alperia blieb der EC iDM Wärmepumpen VSV als Viertelfinalgegner übrig.

Statement Oliver David „Es wird nicht leicht gegen Linz. Wir sind dreimal in die Overtime mit ihnen gegangen, es ist sehr schwierig, dort zu spielen, mit ihren Fans, die ihnen auch nach Salzburg folgen. Es war eine Gruppenentscheidung, die schließlich zu den Oberösterreichern geführt hat. Ich erwarte viel Energie, High-Level Eishockey und weiß, dass wir als Team bereit sind.“

Mit der White Night ins Viertelfinale

Die Red Bulls freuen sich beim Auftakt in die Playoffs am 3. März in der Salzburger Eisarena auch auf die Unterstützung der heimischen Fans, die traditionell aufgerufen sind, zum ersten Playoff-Spiel – der White Night – in Weiß gekleidet zum Spiel zu kommen und damit ihre Unterstützung der Red Bulls zum Ausdruck zu bringen.

win2day ICE Hockey League | Playoff-Viertelfinale

1 | So, 03.03.24 | 16:30 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz

2 | Di, 05.03.24 | 19:15 | Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg

3 | Do, 07.03.24 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz

4 | Sa, 09.03,24 | 19:15 | Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg

5* | Mo, 11.03.24 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz

6* | Mi, 13.03.24 | 19:15 | Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg

7* | Fr, 15.03.24 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz

* falls nötig | Beginnzeiten können sich noch ändern