Oliver David: â€žKÃ¶nnte nicht spannender sein als gleich zu Beginn in Klagenfurt zu spielenâ€œ – Red Bulls sind bereit fÃ¼r die Mission Titelverteidigung

Salzburg. (PM Red Bulls) Anlässlich des in zwei Tagen beginnenden Grunddurchgangs der win2day ICE Hockey League hat der EC Red Bull Salzburg heute Medienvertreter in der Eisarena Salzburg in die Spielerkabine gebeten, wo Spieler und Trainer Rede und Antwort vor dem Saisonstart standen.

Die Red Bulls gehen als Titelverteidiger ins Rennen und gastieren am Freitag beim Auftakt zur Wiederauflage des letztjährigen Finalduells in Klagenfurt (19:30 Uhr, Puls 24).

Spannung vor Final-Neuauflage der letzten Saison

KAC vs. Red Bulls – die neue Meisterschaftssaison beginnt gleich mit einem Kracher. Die Finalserie der letzten Saison mit dem KAC ist noch sehr präsent, sieben Spiele brauchte es, bis die Red Bulls als Champion feststanden und damit erstmals in der Liga- und Clubgeschichte einen Three-Peat feierten. Aber auch ohne diese Finalserie birgt die Partie Hochspannung in der über viele Jahre gewachsenen sportlichen Rivalität zwischen zwei Clubs, die das Geschehen in der Liga seit vielen Jahren mitbestimmen.

Aber nicht nur der KAC, sondern auch viele andere Clubs, die sich im Sommer teilweise mit vielen Verstärkungen neu aufgestellt haben, werden Jagd auf den Titel und damit auf die Red Bulls machen. In Salzburg zeigt man sich mit fünf Neuzugängen, zwei davon aus der Red Bull Eishockey Akademie, indes gut vorbereitet, was sich auch in den jüngsten Ergebnissen in der Champions Hockey League (drei Siege aus vier Spielen, siehe Presse-Information) niedergeschlagen hat. Die Red Bulls sind bereit für den Saisonauftakt.

Statement Oliver David „Wir stehen schon lange im Training und haben etliche Spiele hinter uns. Der Start in die heimische Meisterschaft ist so gesehen einfach das nächste Spiel. Aber wir behandeln jedes Spiel so, als wäre es ein Finalspiel. Das ist hart umzusetzen, aber so bereiten wir uns mental auf die Spiele vor. Wir sind absolut bereit für die ICE Hockey League und den Start in Klagenfurt. Auch mit dem Wissen, dass uns jeder schlagen will und wir aufs Neue Wege finden müssen, das zu verhindern. Es könnte nicht spannender sein als gleich zu Beginn in Klagenfurt zu spielen.“

Statement Mario Huber „Wir freuen uns und brennen auf das erste Spiel in Klagenfurt. Wir erwarten eine volle Halle mit lauten Fans und ein hartes Spiel. In der CHL haben wir einen guten Start erwischt und nun starten wir in Klagenfurt die neue Mission in der heimischen Liga. Und wir beginnen bei null. In dieser Liga bekommt man nichts geschenkt und die Mannschaften werden immer besser. Wir versuchen dennoch, uns nur auf uns zu fokussieren. Jeder arbeitet für den anderen und versucht, seine Aufgaben zu 100% zu erledigen.“

win2day ICE Hockey League

EC-KAC – EC Red Bull Salzburg

Fr, 20.09.2024 | Klagenfurt, 19:30 Uhr

Puls 24