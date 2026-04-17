Oliver David: „Ich bin stolz auf mein Team“ – Red Bull München scheidet im Halbfinale gegen die Adler Mannheim aus

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München unterlag in Spiel 5 des Playoff-Halbfinales der PENNY DEL bei den Adler Mannheim mit 1:4 (1:1|0:2|0:1) und musste sich damit dem Tabellenzweiten der Hauptrunde in der Best-of-Seven-Serie mit 1:4 geschlagen geben.

Damit endet die Saison 2025/26 für die Red Bulls. Vor 13.600 Zuschauern in der SAP Arena erzielte Tobias Rieder den einzigen Treffer für das Team von Trainer Oliver David.

Spielverlauf

Die Adler erwischten den besseren Start ins Match: Alexander Ehl brachte die Gastgeber in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Die Münchner benötigten nicht viel Zeit, um eine Antwort zu präsentieren. Griffiger Forecheck von Adam Brooks, präziser Pass von Taro Hirose auf Rieder, der den Puck zum 1:1 in den Winkel platzierte (8.). Nach dem Ausgleich drängten die Red Bulls auf den nächsten Treffer, Mannheim setzte auf Umschaltspiel. Die Gäste erarbeiteten sich gute Gelegenheiten, doch Maximilian Franzreb hielt das Adler-Tor sauber. In den letzten Sekunden vor der Pause durfte sein Münchner Gegenüber Antoine Bibeau ebenfalls seine Klasse zeigen und hielt das 1:1 nach 20 Minuten fest.

Wie das erste Drittel begann auch der Mittelabschnitt mit einem Rückschlag für die Red Bulls. Nicolas Mattinen schoss im Powerplay das 2:1 für Mannheim (23.). In der Folge ging es mit Vollgas hin und her. Beide Teams erspielten sich sehr gute Möglichkeiten, beide Goalies glänzten. In der 34. Minute schlugen die Adler erneut zu: Matthias Plachta bugsierte die Scheibe mit einem starken Schlagschuss zum 3:1 ins Tor. Diesen Vorsprung nahmen die Kurpfälzer mit in die zweite Pause.

Und im Schlussdrittel passierte es wieder: Diesmal trafen die Mannheimer nach nur 42 Sekunden. Leon Gawanke erhöhte auf 4:1 (41.) für den Hauptrundenzweiten, der die Partie nun kontrollierte. München arbeitete gegen das Aus im Halbfinale an, konnte seine Chancen allerdings nicht nutzen. Fünf Minuten vor Schluss kam bei den Red Bulls ein sechster Feldspieler für Keeper Bibeau aufs Eis. Am Spielstand änderte sich nichts mehr. Die 1:4-Niederlage in Mannheim bedeutete für den viermaligen deutschen Meister aus der bayerischen Landeshauptstadt das Saisonende.

Oliver David: „Wir hatten unsere Chancen, mehr Spiele zu gewinnen, vor allem in den Overtime-Matches. Den Sieg heute hat Mannheim absolut verdient. Wir werden es nächste Saison wieder angehen. Wir haben diese Saison gut gearbeitet, wir haben nur nicht gewonnen. Ich bin stolz auf mein Team.“

Tore:

1:0 | 03:18 | Alexander Ehl

1:1 | 07:26 | Tobias Rieder

2:1 | 22:41 | Nicolas Mattinen

3:1 | 33:33 | Matthias Plachta

4:1 | 40:42 | Leon Gawanke

Zuschauer: 13.600