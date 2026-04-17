Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Adler Mannheim Oliver David: „Ich bin stolz auf mein Team“ – Red Bull München scheidet im Halbfinale gegen die Adler Mannheim aus
Adler MannheimEHC Red Bull München

Oliver David: „Ich bin stolz auf mein Team“ – Red Bull München scheidet im Halbfinale gegen die Adler Mannheim aus

17. April 20262 Mins read73
Share
Justin SchÜtz von den Adler Mannheim - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München unterlag in Spiel 5 des Playoff-Halbfinales der PENNY DEL bei den Adler Mannheim mit 1:4 (1:1|0:2|0:1) und musste sich damit dem Tabellenzweiten der Hauptrunde in der Best-of-Seven-Serie mit 1:4 geschlagen geben.

Damit endet die Saison 2025/26 für die Red Bulls. Vor 13.600 Zuschauern in der SAP Arena erzielte Tobias Rieder den einzigen Treffer für das Team von Trainer Oliver David.

Spielverlauf
Die Adler erwischten den besseren Start ins Match: Alexander Ehl brachte die Gastgeber in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Die Münchner benötigten nicht viel Zeit, um eine Antwort zu präsentieren. Griffiger Forecheck von Adam Brooks, präziser Pass von Taro Hirose auf Rieder, der den Puck zum 1:1 in den Winkel platzierte (8.). Nach dem Ausgleich drängten die Red Bulls auf den nächsten Treffer, Mannheim setzte auf Umschaltspiel. Die Gäste erarbeiteten sich gute Gelegenheiten, doch Maximilian Franzreb hielt das Adler-Tor sauber. In den letzten Sekunden vor der Pause durfte sein Münchner Gegenüber Antoine Bibeau ebenfalls seine Klasse zeigen und hielt das 1:1 nach 20 Minuten fest.

Wie das erste Drittel begann auch der Mittelabschnitt mit einem Rückschlag für die Red Bulls. Nicolas Mattinen schoss im Powerplay das 2:1 für Mannheim (23.). In der Folge ging es mit Vollgas hin und her. Beide Teams erspielten sich sehr gute Möglichkeiten, beide Goalies glänzten. In der 34. Minute schlugen die Adler erneut zu: Matthias Plachta bugsierte die Scheibe mit einem starken Schlagschuss zum 3:1 ins Tor. Diesen Vorsprung nahmen die Kurpfälzer mit in die zweite Pause.

Und im Schlussdrittel passierte es wieder: Diesmal trafen die Mannheimer nach nur 42 Sekunden. Leon Gawanke erhöhte auf 4:1 (41.) für den Hauptrundenzweiten, der die Partie nun kontrollierte. München arbeitete gegen das Aus im Halbfinale an, konnte seine Chancen allerdings nicht nutzen. Fünf Minuten vor Schluss kam bei den Red Bulls ein sechster Feldspieler für Keeper Bibeau aufs Eis. Am Spielstand änderte sich nichts mehr. Die 1:4-Niederlage in Mannheim bedeutete für den viermaligen deutschen Meister aus der bayerischen Landeshauptstadt das Saisonende.

Oliver David: „Wir hatten unsere Chancen, mehr Spiele zu gewinnen, vor allem in den Overtime-Matches. Den Sieg heute hat Mannheim absolut verdient. Wir werden es nächste Saison wieder angehen. Wir haben diese Saison gut gearbeitet, wir haben nur nicht gewonnen. Ich bin stolz auf mein Team.“

Tore:
1:0 | 03:18 | Alexander Ehl
1:1 | 07:26 | Tobias Rieder
2:1 | 22:41 | Nicolas Mattinen
3:1 | 33:33 | Matthias Plachta
4:1 | 40:42 | Leon Gawanke
Zuschauer: 13.600

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
717
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post CHL-Teilnehmerliste nimmt Gestalt an: 17 Clubs für 2026/27 bestätigt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +Adler MannheimEHC Red Bull München

5:1 – München diesmal viel effizienter, verkürzt auf 1:3 in der Halbfinal-Serie! Patrick Hager: „Der Berg ist riesig. Aber wir haben sehr viel Qualität!“

Bonn. (PM MagentaSport) Mannheims Top-Torschütze Justin Schütz hatte gewarnt: „Das wird eine...

By15. April 2026
Adler MannheimEHC Red Bull München

Yasin Ehliz: „Haben heute unsere Chancen besser genutzt“ – Red Bull München gewinnt Spiel 4 der Halbfinalserie gegen die Adler Mannheim

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat Spiel 4...

By14. April 2026
Adler MannheimEHC Red Bull München

Markus Eisenschmid: „Haben nun viermal Spiel 7“ – Red Bull München unterliegt den Adler Mannheim auch in Spiel 3 der Halbfinalserie

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich in...

By12. April 2026
Adler MannheimEHC Red Bull München

Ryan Murphy: „Wir können zurückkommen“ – Red Bull München unterliegt den Adler Mannheim auch in Spiel 2 der Halbfinalserie

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München verlor Spiel 2...

By11. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten