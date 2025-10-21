„Auf der Torhüterposition bestmöglich aufgestellt“ – Oleg Shilin bleibt bei den Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub hat, den zunächst bis Oktober befristeten, Vertrag mit Oleg Shilin verlängert.

Der 34-jährige Torhüter war im Sommer zum Huskies-Team gestoßen und absolvierte in der aktuellen Saison 2025/26 bislang drei Einsätze für die Schlittenhunde.

Shilin wurde am 04. Mai 1991 im russischen Omsk geboren. In seiner Heimatstadt durchlief er sämtliche Jugendabteilungen und stand früh im Aufgebot des Profiteams von Avangard Omsk. Von 2007 bis 2021 stand Shilin in den russischen Ligen zwischen den Pfosten. Dort absolvierte er 167 Spiele in der VHL, der zweithöchsten russischen Spielklasse. Außerdem trug Shilin 33-mal das Avangard-Trikot in Russlands Eliteliga KHL.

Seit 2021 spielt der 183cm-große Torhüter in Deutschland. Über die DEL-Stationen Krefeld und Köln ging es für Shilin 2023 in die DEL2 zu den Eispiraten Crimmitschau, für die er zwei Jahre aktiv war. 2024 wurde Shilin dort zum DEL2-Goalie des Jahres gekürt. In 78 DEL2-Einsätzen für die Eispiraten konnte er einen Gegentorschnitt von 91,8% verbuchen. Shilin besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit!

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Oleg ist ein starker und erfahrener Goalie, der seinen Wert bei jedem Team, für das er aufgelaufen ist, eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Er hat unser Team in den vergangenen Monaten klar bereichert. Wir sehen uns mit seiner Weiterverpflichtung auf der Torhüterposition bestmöglich aufgestellt.“

