Oldie but Goldie: RenÃ© RÃ¶thke stÃ¼rmt weiter fÃ¼r die Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) René Röthke wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Passau Black Hawks tragen.

Der 42-jährige Musterprofi wechselte zur Spielzeit 2024/25 vom Deggendorfer SC in die Dreiflüsse-Stadt. Verletzungsbedingt konnte Röthke in der abgelaufenen Saison nur 19 Spiele für die Passau Black Hawks absolvieren. Ausgerechnet im Derby gegen den DSC zog sich Röthke eine schwere Unterkörperverletzung zu. Von Seiten der Black Hawks erhält René Röthke die volle Unterstützung bei der Rekonvaleszenz. Pünktlich zur neuen Spielzeit wird Röthke den Habichten dann wieder zur Verfügung stehen.

Röthke gilt als Musterprofi – auf und neben der Eisfläche. „René ist nur auf dem Papier 42 Jahre alt. Die Fitnesswerte von René suchen seinesgleichen. Dazu ist René ein wichtiger Baustein bei der Führung unserer jungen Spieler. René ist einfach ein großes Vorbild“, freut sich Geschäftsführer Kevin Dierks über den Verbleib von René Röthke.

Die Vita von Röthke liest sich mehr als beeindruckend: 776 Spiele und 249 Scorerpunkte in der DEL, 175 Spiele und 150 Scorerpunkte in der DEL2/ 2.Bundesliga, 301 Spiele und 277 Scorerpunkte in der Oberliga Süd. Dazu kommen noch sieben Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft. Die Passau Black Hawks freuen sich, mit René Röthke einen wichtigen Spieler für die kommende Saison halten zu können. -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut

Verteidigung:

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV