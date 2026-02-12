Oldie but Goldie: Philip Gogulla bleibt fÃ¼r eine zweite Saison in Krefeld

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Philip Gogulla setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Der 38-jÃ¤hrige StÃ¼rmer erhÃ¤lt einen Vertrag bis 2027.

Mit Philip Gogulla bleibt den Krefeld Pinguinen ein weiterer Veteran erhalten. Der 38-JÃ¤hrige, der bereits Ã¼ber 1000 Profispiele gemacht hat, wird auch in der kommenden Saison das Trikot der SeidenstÃ¤dter tragen. Gogulla stand in der laufenden Saison in allen Begegnungen fÃ¼r die Pinguine auf dem Eis und ist mit 38 Punkten der fÃ¼nftbeste Scorer in der Mannschaft von Thomas Popiesch.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: â€žPhilip hat von Anfang an gezeigt, dass er eine Bereicherung fÃ¼r unsere Mannschaft ist. Das liegt einerseits an seiner Spielweise, die sich durch Ruhe am Puck und Ãœbersicht auszeichnet, andererseits auch an seiner Erfahrung, mit der er gerade unsere jÃ¼ngeren Spieler besser macht. Dazu hat er diese Saison gezeigt, dass er auf dem Eis immer noch sehr produktiv ist. Dementsprechend war eine VertragsverlÃ¤ngerung der logische Schritt fÃ¼r uns.â€œ

Philip Gogulla: â€žIch fÃ¼hle mich sehr wohl in Krefeld und es macht mir SpaÃŸ, hier zu spielen. Die Chemie im Team und auch die sportliche Leistung, egal ob individuell oder im Kollektiv, stimmen hier einfach. Daher war es fÃ¼r mich und meine Familie eine leichte Entscheidung, meinen Vertrag mit den Pinguinen zu verlÃ¤ngern.â€œ

Gogulla begann seine Karriere im Nachwuchs des KEV, ehe er 2004 bei den KÃ¶lner Haien sein ProfidebÃ¼t gab. 2009 wechselte der 1,88 Meter groÃŸe StÃ¼rmer dann zu den Portland Pirates in die AHL, wo er 79 Spiele bestritt, kehrte im Folgejahr aber nach KÃ¶ln zurÃ¼ck. Nach seiner insgesamt 13. Saison bei den Haien verbrachte Gogulla eine Saison in seiner Geburtsstadt DÃ¼sseldorf, wo er zum DEL-StÃ¼rmer des Jahres gewÃ¤hlt wurde. Es folgten drei Jahre in MÃ¼nchen, bevor es fÃ¼r den FlÃ¼gelspieler zurÃ¼ck an den Rhein ging. Vor dieser Saison schloss sich der 67-fache Nationalspieler dann den Pinguinen an.