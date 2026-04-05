Oldie but Goldie: Lubor Dibelka kehrt ins gallische Dorf zurück

Peiting. (PM ECP) Der ECC Peiting hat seinen Fans heute einen Transfer ins Osternest gelegt und möchten hiermit mitteilen, dass kein geringerer als Lubor Dibelka zum EC Peiting zurückkehrt.

Der verlorene Sohn, der 2008 seine erste Station in Deutschland beim EC Peiting absolvierte, wurde schnell zum Publikumsliebling und Punktegarant.

Drei Jahre, 135 Hauptrundenspiele, mit sage und schreibe 289 Scorerpunkten suchten damals seines gleichen. Danach war er für den ECP leider nicht mehr zu halten. Über den SC Riessersee schaffte Lubor den Sprung bis in die DEL nach München und den Grizzlys aus Wolfsburg.

SC Riessersee, Tölzer Löwen und erneut 4 Jahre SCR, hießen die letzten Stationen bevor es nun also zurück geht und Lubor Dibelka in der kommenden Saison das gallische Trikot tragen wird.

„Wir sind uns sicher, dass Lubor aufgrund seiner Erfahrung ein enorm wichtiger Teil, nicht nur für die jungen Spieler unseres Teams, sein wird. Des Weiteren ist dieser Transfer auch perspektivisch, denn Lubor wird sich aktiv im Nachwuchs einbringen und dort auch über die Saison hinaus erhalten bleiben“, so Teammanager Gordon Borberg über die Verpflichtung.